Бабушка или няня?

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Чувство безопасности и доверия имеет первостепенное значение для мам и пап при выборе няни, поэтому часто зовут своих родителей на роль нянек. Легко понять, почему 30% детей дошкольного возраста, чьи мама и папы работают, воспитываются их дедушками и бабушками. Но правильно ли это для вас?

Задайте вопрос

Не думайте, что ваша мать будет с восторгом тратить свои дни на пеленание малыша только потому, что она обожает своего внука или внучку. Некоторые бабушки и дедушки не чувствуют себя физически способными для ухода за ребенком, или просто не желают жертвовать личным временем.

Основные правила

Помните, что правила, связанные с безопасностью младенца, не подлежат обсуждению. Если у вас возникают разногласия поколений, установите несколько правил, которым нужно следовать безоговорочно. В решении вопросов не первостепенной важности дайте своей маме свободу действий. Рассматривайте подход заботиться о своем ребенке как сотрудничество — это означает, что если ваши родители не просят, то не нужно составлять для них поминутное расписание того, что они должны делать.



Обсуждение оплаты

Хотя ваши родители могут отказаться принимать деньги, вы все равно должны уметь оценить ту работу, которую они делают, и те жертвы, на которые они могут пойти ради вас. Рассмотрите другие способы, чтобы компенсировать их щедрость, например, отправьте их в путешествие, или наймите клининговую службу, чтобы убрать их дом.

Бабушки и дедушки — клей семьи, они хранители истории и традиций многих поколений. Когда они присутствуют в жизни вашего ребенка – это один сплошной большой плюс.

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