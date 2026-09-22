Вы удивитесь: кем работал автор "Игры престолов" до того, как разбогател на книгах

Сегодня имя Джорджа Р. Р. Мартина прежде всего связано с "Игрой престолов" и циклом "Песнь льда и огня". Однако путь писателя к коммерческому успеху оказался долгим. Свои первые рассказы он публиковал ещё примерно за 20 лет до выхода романа "Игра престолов" в 1996 году, а между литературными работами успел попробовать несколько необычных профессий.

Джордж Р. Р. Мартин прошёл путь от преподавателя и организатора шахматных турниров до всемирно известного писателя. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Работа в VISTA. После учёбы Мартин получил степени бакалавра и магистра по журналистике. В 1972–1974 годах он работал в VISTA — американской программе добровольческой службы — в Фонде юридической помощи округа Кук. Писатель продолжал создавать рассказы, но стабильный заработок тогда был для него важнее полноценной карьеры автора.

Директор шахматных турниров. В начале 1970-х в США резко вырос интерес к шахматам, особенно после матча Бобби Фишера и Бориса Спасского в 1972 году. Мартин хорошо разбирался в игре и получил работу директора турниров Continental Chess Association. По выходным он организовывал соревнования, а заработка хватало на жизнь, оставляя будни свободными для писательства.

Преподаватель журналистики. Когда шахматный бум закончился, дополнительный заработок Мартина исчез. Продаж рассказов было недостаточно даже для оплаты счетов, поэтому ему пришлось искать постоянную работу. После нескольких сотен отправленных запросов будущий писатель устроился преподавателем журналистики в небольшой католический колледж Clarke College в Айове.

Переход на телевидение. Следующим этапом стала работа в индустрии развлечений. В 1986 году Мартин стал редактором сюжетов сериала "Сумеречная зона", а затем занимался написанием сценариев и продюсированием других телевизионных проектов CBS.

Переломным моментом стал выход "Игры престолов" в 1996 году. Успех романа сделал возможной для Мартина длительную карьеру писателя на полную ставку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что учёных заставляли пить чернила: зачем в Древнем Китае придумали странное наказание