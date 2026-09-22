Ви здивуєтеся: ким працював автор "Гри престолів" до того, як розбагатів на книгах

Сьогодні ім'я Джорджа Р. Р. Мартіна насамперед пов'язане з "Грою престолів" та циклом "Пісня льоду й полум'я". Однак шлях письменника до комерційного успіху виявився довгим. Свої перші оповідання він публікував ще приблизно за 20 років до виходу роману "Гра престолів" у 1996 році, а між літературними роботами встиг спробувати кілька незвичайних професій.

Джордж Р. Р. Мартін пройшов шлях від викладача й організатора шахових турнірів до всесвітньо відомого письменника. Фото: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Робота у VISTA. Після навчання Мартін здобув ступінь бакалавра та магістра з журналістики. У 1972–1974 роках він працював у VISTA – американській програмі добровольчої служби – у Фонді юридичної допомоги округу Кук. Письменник продовжував створювати оповідання, але стабільний заробіток тоді був для нього важливішим за повноцінну кар'єру автора.

Директор шахових турнірів. На початку 1970-х у США різко зріс інтерес до шахів, особливо після матчу Боббі Фішера та Бориса Спаського у 1972 році. Мартін добре знався на грі й отримав роботу директора турнірів Continental Chess Association. У вихідні він організовував змагання, а заробітку вистачало на життя, що залишало будні вільними для письменства.

Викладач журналістики. Коли шаховий бум скінчився, додатковий заробіток Мартіна зник. Продажів оповідань було замало навіть для оплати рахунків, тому йому довелося шукати постійну роботу. Після кількох сотень відправлених запитів майбутній письменник влаштувався викладачем журналістики до невеликого католицького коледжу Clarke College в Айові.

Перехід на телебачення. Наступним етапом стала робота в індустрії розваг. У 1986 році Мартін став редактором сюжетів серіалу "Сутінкова зона", а потім займався написанням сценаріїв та продюсуванням інших телевізійних проєктів CBS.

Переломним моментом став вихід "Гри престолів" у 1996 році. Успіх роману зробив можливою для Мартіна тривалу кар'єру письменника на повну ставку.

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