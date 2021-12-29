ТОП-5 книг, которые помогут создать новогоднее настроение

На пороге Новый год и, если ваше настроение еще не "джингл беллс", тогда попробуйте создать себе праздничное настроение с помощью следующих книг.

Что почитать на Новый год (фото из открытых источников)

"Пусть идет снег", Джон Грин, Морин Джонсон, Лорен Миракл

Это сборник рождественских рассказов, но они объединены местом и временем действия. Каждый автор рассказывает свою историю и описывает лучшую пору жизни — юность, время любви, переживаний, разочаровании и ярких воспоминаний. Книга стала бестселлером, а в 2019 году вышла ее одноименная экранизация.

"Один день в декабре", Джози Силвер

Это невероятно трогательная и волнующая история о любви с первого взгляда, которая показывает, что судьба закручивает невероятные виражи на пути к счастью.

"Рождество и красный кардинал", Фэнни Флэгг

Это рождественская история веры и надежды для всех возрастов, которая, несомненно, станет классикой. Книга для всех, кто стосковался по доброму слову и красивой сказке.

"В канун Рождества", Розамунда Пилчер

В этой книге описаны истории пятерых не очень счастливых людей, которые оказываются в старом уютном доме на севере Шотландии. Эти истории сплетаются в одну рождественскую сказку. Книгу известной английской писательницы отличают лиризм, мягкий юмор и неожиданные повороты сюжета.

"Куриный бульон для души. 101 рождественская история", Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми Ньюмарк

Эта коллекция рождественских историй согреет ваши сердца в долгие зимние вечера и подарит праздничное настроение и ощущение предстоящих чудес. Реальные истории о семейных традициях, сплачивающих всю семью, о любви, способной преодолеть трудности, и о настоящих чудесах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что The New York Times назвал лучшие книги 2021 года.

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