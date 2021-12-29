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ТОП-5 книг, которые помогут создать новогоднее настроение

Опубликован список книг, которые можно прочитать в канун Нового года, чтобы создать себе праздничное настроение

сегодня, 19:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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На пороге Новый год и, если ваше настроение еще не "джингл беллс", тогда попробуйте создать себе праздничное настроение с помощью следующих книг. 

ТОП-5 книг, которые помогут создать новогоднее настроение

Что почитать на Новый год (фото из открытых источников)

"Пусть идет снег", Джон Грин, Морин Джонсон, Лорен Миракл 

Это сборник рождественских рассказов, но они объединены местом и временем действия. Каждый автор рассказывает свою историю и описывает лучшую пору жизни — юность, время любви, переживаний, разочаровании и ярких воспоминаний. Книга стала бестселлером, а в 2019 году вышла ее одноименная экранизация.

"Один день в декабре", Джози Силвер

Это невероятно трогательная и волнующая история о любви с первого взгляда, которая показывает, что судьба закручивает невероятные виражи на пути к счастью.

"Рождество и красный кардинал", Фэнни Флэгг

Это рождественская история веры и надежды для всех возрастов, которая, несомненно, станет классикой. Книга для всех, кто стосковался по доброму слову и красивой сказке.

"В канун Рождества", Розамунда Пилчер

В этой книге описаны истории пятерых не очень счастливых людей, которые оказываются в старом уютном доме на севере Шотландии. Эти истории сплетаются в одну рождественскую сказку. Книгу известной английской писательницы отличают лиризм, мягкий юмор и неожиданные повороты сюжета.

"Куриный бульон для души. 101 рождественская история", Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми Ньюмарк

Эта коллекция рождественских историй согреет ваши сердца в долгие зимние вечера и подарит праздничное настроение и ощущение предстоящих чудес. Реальные истории о семейных традициях, сплачивающих всю семью, о любви, способной преодолеть трудности, и о настоящих чудесах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что The New York Times назвал лучшие книги 2021 года.


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Источник: https://www.popmech.ru/design/789913-merry-christmas-5-romanov-kotorye-pogruzyat-v-atmosferu-prazdnika/?from=main_photo
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