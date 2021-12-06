Что почитать: The New York Times назвал лучшие книги 2021 года

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Светлана Шкурупий
Если
не знаете, что почитать уютным зимним вечером, тогда делимся с вами подборкой
лучших книг 2021 года по версии издания The New York Times, в которых
поднимаются важные социальные проблемы.
лучшие книги 2021 года (фото из открытых источников)
"Какими красивыми мы
были" (How Beautiful We Were)
В
этом романе речь идет о вымышленном африканском селе Косава, где дети умирают из-за
экологической катастрофы. На встречу с местными жителями приезжают
представители американской нефтяной компании. В книге подымаются темы власти и
коррупции в эпоху капитализма и колониализма.
"Близость"
(Intimacies)
Автор
описывает историю судебного переводчика из Гааги, которой пришлось регулярно
общаться с военными преступниками. На этом фоне разворачивается и личная
история женщины, и ее запутанные и бурные отношения с мужчиной.
"Любовные песни W.E.B. Du Bois" (The Love Songs of W.E.B. Du Bois)
В
первом романе Оноре Фанон Джефферс одновременно сочетаются и трогательная сага
о совершеннолетии, и расовые вопросы, и исследование американской истории.
"Никто не говорит об этом" (No One Is Talking About This)
Дебютный
роман американской поэтессы Патрисии Локвуд полюбится фанатам сложного
литературного языка. Книга делится на две части: в первой протагонист общается
с виртуальной платформой "порталом", а во второй - рассказывает куски биографии вперемешку с
вымыслом.
"Когда мы перестаем понимать мир" (When We Cease to Understand the World)
Это
книга для тех, кто любит порассуждать о темной стороне науки и о границах,
которые допустимо пересекать во имя прогресса. В ней сшиты истории величайших
мыслителей ХХ века.
С
остальным списком книг можно ознакомиться здесь.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, Билл Гейтс назвал 5 книг для чтения во время
праздников.
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