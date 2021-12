Что почитать: The New York Times назвал лучшие книги 2021 года

Если не знаете, что почитать уютным зимним вечером, тогда делимся с вами подборкой лучших книг 2021 года по версии издания The New York Times, в которых поднимаются важные социальные проблемы.

"Какими красивыми мы были" (How Beautiful We Were)

В этом романе речь идет о вымышленном африканском селе Косава, где дети умирают из-за экологической катастрофы. На встречу с местными жителями приезжают представители американской нефтяной компании. В книге подымаются темы власти и коррупции в эпоху капитализма и колониализма.

"Близость" (Intimacies)

Автор описывает историю судебного переводчика из Гааги, которой пришлось регулярно общаться с военными преступниками. На этом фоне разворачивается и личная история женщины, и ее запутанные и бурные отношения с мужчиной.

"Любовные песни W.E.B. Du Bois" (The Love Songs of W.E.B. Du Bois)

В первом романе Оноре Фанон Джефферс одновременно сочетаются и трогательная сага о совершеннолетии, и расовые вопросы, и исследование американской истории.

"Никто не говорит об этом" (No One Is Talking About This)

Дебютный роман американской поэтессы Патрисии Локвуд полюбится фанатам сложного литературного языка. Книга делится на две части: в первой протагонист общается с виртуальной платформой "порталом", а во второй - рассказывает куски биографии вперемешку с вымыслом.

"Когда мы перестаем понимать мир" (When We Cease to Understand the World)

Это книга для тех, кто любит порассуждать о темной стороне науки и о границах, которые допустимо пересекать во имя прогресса. В ней сшиты истории величайших мыслителей ХХ века.

