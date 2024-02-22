Топ 10 самых продаваемых книг: имеете ли вы их у себя дома

За самыми продаваемыми книгами уже давно закрепился термин бестселлер, который буквально означает "хорошо продающийся". Это популярные книги, которые попали в список самых продаваемых. Ниже вы можете узнать о топ 10 наиболее продаваемых книг.

Топ 10 наиболее продаваемых книг. Фото из открытых источников

Самой популярной книгой мира безусловно является Библия, экземпляров и различных вариантов которой в мире насчитывается около 5 миллиардов копий. Следом за ней следует Коран с 3 миллиардами копий. Однако эти религиозные книги часто раздавались бесплатно, а не продавались. Поэтому портал "Комментарии" подготовил рейтинг из 10 самых продаваемых книг в истории.

10. "Лев, колдунья и платяной шкаф"

— Автор: Клайв Стейплз Льюис

— Количество проданных книг: 85 миллионов

Несмотря на то, что эта книга заняла второе место в серии "Хроники Нарнии", это была первая книга, которая познакомила юных читателей с мистической страной, в которую можно попасть через шкаф. Люси первой попадает в таинственный ледяной мир, а затем через шкаф забирает туда своих братьев и сестру. Они обнаруживают, что этот край попал в ловушку вечной зимы, очарованной злой колдуньей. Братья и сестры встречают льва, по имени Аслан и начинают путешествие, чтобы освободить Нарнию от злых чар ведьмы.

9. "Сон в красном тереме"

— Автор: Цао Сюэцинь

- Количество проданных книг : 100 миллионов

"Сон в красном тереме" — один из четырех великих классических романов Китая, написанный в 1791 году и хорошо известный почти каждому китайскому читателю благодаря изображению традиционной китайской культуры. В романе свободно перемешаны элементы автобиографического письма и художественной фикции. Кроме того, он состоит из более чем 400 персонажей, через чей опыт можно приблизиться к жизни китайского общества в XVIII веке.

8. "Хоббит"

— Автор: Джон Р. Р. Толкин

- Количество проданных книг : 100 миллионов

В этом приквеле к "Братству Кольца" хоббит Бильбо Беггинс, наслаждающийся простой и комфортной жизнью, встречает великого волшебника Гендальфа и начинает приключение всей своей жизни. Первоначально история была написана для детей Толкина, однако впоследствии она стала основным элементом библиотеки любого любителя фэнтези.

7. "И не осталось ни одного"

— Автор: Агата Кристи

- Количество проданных книг : 100 миллионов

"И не осталось ни одного" — это классическая детективная история 1939 года, в которой идет рассказ о 10 незнакомцах, приглашенных на таинственный ужин в особняк миллионера, в котором их постепенно убивают. В каждой комнате дома на стене висит жуткий детский стишок, рассказывающий о смерти людей. Когда незнакомцы понимают, что убийства совершаются, как описано в стишке, они должны узнать, кто организовал эти убийства, прежде чем никто не останется в живых.

6. "Скаутинг для мальчиков"

— Автор: Роберт Бейден-Пауэлл

— Количество проданных книг: 100 миллионов

Впервые опубликованная в 1908 году, эта книга была написана как руководство по практическим советам и инструкциям по лидерству для обучения бойскаутов. Роберт Баден-Пауэлл был генерал-лейтенантом британской армии, основателем бойскаутов и соучредителем организации Girl Guides, позже переименованной в Girl Scouts. В сочетании с автобиографическими анекдотами и почти 100 схемами эта книга объясняет, почему началось скаутское движение, обучая читателей основам выживания на природе, уверенности и морали.

5. "Гарри Поттер и философский камень"

— Автор: Джоан Роулинг

- Количество проданных книг : 120 миллионов

Первая из серии книг "Гарри Поттер", открывает читателям мир магии, волшебников и удивительных зверей. В этой книге мы познакомимся с Гарри, мальчиком-сиротой, живущим со своими ужасными теткой и дядей. Юному парню на 11-летие говорят, что он волшебник и отправляют в Хогвартс — магическую школу, где он находит друзей, узнает о магии, и начинает раскрывать тайны, связанные со смертью его родителей. Вся серия Гарри Поттер была продана тиражом около 500 миллионов экземпляров.

4. "Маленький принц"

— Автор: Антуан де Сент-Экзюпери

- Количество проданных книг : 140 миллионов

Le Petit Prince или "Маленький принц" — это любимая французская детская книга, которая использует элементы фэнтези, чтобы рассказать эмоциональную историю о лучших уроках жизни. Книгу, переведенную более чем на 300 языков, а читатели во всем мире встречают маленького принца во время его путешествия, чтобы найти безопасное место для своего любимого цветка.

3. "Братство Кольца"

— Автор: Джон Р. Р. Толкин

- Количество проданных книг : 150 миллионов

"Братство Кольца" — это первая книга эпического фэнтези, которая впоследствии была экранизирована в серии "Властелин колец". Когда Фродо Беггинсу доверили мощное кольцо, он должен начать долгое путешествие по Средиземью, чтобы уничтожить его. Это единственный способ победить Темного Властелина Саурона, стремящегося править всем миром. Эта книга начинает серию классических приключений о дружбе и противостоянии добра против зла в мире волшебников, эльфов, гномов, хоббитов и других существ.

2. "Повесть о двух городах"

— Автор: Чарльз Диккенс

- Количество проданных книг : 200 миллионов

Эта книга начинается словами "Это были лучшие времена, это были самые плохие времена" и описывает мрачную историю, которая происходит в Лондоне и Париже во время Французской революции. Книга повествует историю любви, жертвенности и искупления на фоне бурных исторических событий того времени. Роман был адаптирован для кино, телевидения, радио и театра и продолжает влиять на массовую культуру сегодня.

1. "Дон Кихот"

— Автор: Мигель де Сервантес

- Количество проданных книг : 500 миллионов

Одной из самых продаваемых и переведенных книг всех времен считается "Дон Кихот". Роман был написан, еще до того, как появился термин бестселлер. Кроме того, книга считается первым современным романом. Он был опубликован в двух частях – первая в 1605 году, а другая в 1615 году. В книге Дон Кихот решает стать странствующим рыцарем и вместе со своим оруженосцем Санчо Панса отправляется в невероятные поездки.

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