Только для взрослых: 5 сладострастных романов, от которых у вас сердце забьется быстрее

Читатели, которые ищут увлекательные и откровенные литературные приключения, найдут немало интересного среди сладострастных романов 18 . Собрали вам книги, которые предлагают не только страстные сцены, но и глубокие эмоциональные связи, сложные отношения и интригующие сюжетные линии.

Обзор современных любовных романов

Вот пять лучших романов, которые обязательно следует добавить в ваш список для взрослого чтения. Готовьтесь к горячим историям, которые заставят ваше сердце биться быстрее!





"Коэффициент поцелуя", Хелен Хоанг





Год: 2020

Vivat

Стелла всегда полагалась на математику. Эта наука могла правильно объяснить все, что происходило вокруг нее. Алгоритмы и вычисления помогали предугадать любые мелочи, такие как поведение покупателей и их реакция на новый продукт. Благодаря этим "предсказаниям" Стелла зарабатывала себе на жизнь. Успешная на работе, она оставалась несчастливой в личной жизни из-за синдрома Аспергера, что затрудняло ей заводить знакомства и налаживать отношения с мужчинами. Однажды тридцатилетняя одинокая Стелла решает, что пора овладеть наукой любви. Ее учителем становится Майкл – привлекательный мужчина из службы эскортуслуг.

Он знает все о самых сокровенных желаниях женщин. Чистая логика без чувств. Но любовь выходит за рамки любой логики. И это уравнение главным героям придется решать вместе...





"Гипотеза любви", Али Гейзелвуд

Год: 2023

Vivat

Оливия Смит – биология, мечтающая не о романтических отношениях, а о получении докторской степени. Но что делать, когда самая лучшая подруга постоянно беспокоит тебя вопросами о любви? Конечно, найти парня, который согласится притворяться ее любимым. На эту роль идеально подходит молодой и привлекательный профессор Карлсен: м-м-м, биология, стэнфорд, поцелуи... Прекрасное начало, не так ли? Оливия имеет четкий план и не ожидает от знаменитого Адама "Гедзя" Карлсена ни понимания, ни поддержки. Но после инцидента на обширной научной конференции Адам становится на ее сторону. И вдруг она замечает, что ее избранник не только умный, но и отзывчивый и уравновешенный парень с кубиками пресса (о боги!). Когда маленький эксперимент выходит из-под контроля, а теория романтики разбивается вдребезги, Оливия понимает: исследование собственного сердца под микроскопом будет сложнее любой гипотезы любви!









"Любовь в мозгу", Али Гейзелвуд

Год: 2024

Vivat

Фиолетоволосая Би Кенигсвассер, в определенном смысле рыцарка-джедай и защитница мирового равновесия, действует так, как поступила бы Мария Кюри. Конечно, Кюри согласилась бы возглавить проект своей мечты от NASA. Но руководить проектом вместе с Леви Вардом – мать современной физики, спасай! Заклятые враги лучше работают в различных галактиках, как когда-то заявил Леви, когда был аспирантом. Однако уже в первый рабочий день Кенигсвассер оказывается в крепких объятиях Варда после непредсказуемого инцидента. И пока девушка пытается справиться без необходимого оборудования, коллегиальной поддержки и, как ей кажется, карьерных перспектив, именно Леви становится ее союзником... и не сводит с нее глаз. Ее нейроны загораются от новых возможностей. Но когда приходит время рискнуть собственным сердцем, Би должен ответить на критически важный вопрос: как поступила бы... Би Кенигсвассер?





"И где был тот разум?", Л. Дж. Шен





Год: 2023

Издательство: РМ

У каждого из нас в душе идет битва между светом и тьмой. Никто не живет без проблем и разочарований. Даже у богатой роскошной блондинки есть свои секреты, как и у футбольного капитана, вырезающего в рубашках дыры напротив сердца. У каждого из нас своя история с разделами, которые мы не хотели зачитывать вслух.

"И где был тот разум?.." — роман о любви и ненависти, верности и предательстве, мести и прощения, который удивляет и вдохновляет, шокирует и восхищает. И все это одновременно именно так, как в жизни.





"Мой любимый враг", Салли Торн





Год: 2023

Vivat

Люси Гаттон делит тесное рабочее пространство с Джошуа Темплмэном, отвратительным типом, которого она искренне ненавидит. Возможно, потому что он копирует каждое ее движение, сидя за столом напротив, а может, потому что он упорный сторонник правил и алгоритмов. Джошуа также не в восторге от очаровательной Люси, постоянно нуждающейся в обожании, из-за чего они не могут найти общий язык.

Однажды их офисный конфликт достигает нового уровня – теперь они оба претендуют на должность исполнительного директора. Если Люси выиграет, она станет начальницей Джошуа, а если проиграет – уволится. Так что она стремглав бросается в борьбу... Но неожиданно все меняется. Сначала этот подлец появляется в ее снах, а затем в пустом лифте Джошуа Темплмэн ее целует...

Неужели за взаимной ненавистью скрывалась влюбленность? И удастся ли Люсе, несмотря ни на что, получить должность своей мечты?