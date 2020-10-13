Тайна раскрыта: Дэн Браун рассказал о сюжете второй части "Кода да Винчи"

Известный американский писатель и журналист Дэн Браун немного раскрыл сюжет продолжения своего культового романа — "Код да Винчи". Об этом писатель проговорился в интервью "Ленте.ру".

Главный герой романа Роберт Лэнгдон на своем жизненном пути встретит очень прекрасную девушку, которая сразу же привлечет к себе. Конкретных имен пока не названо, известно лишь, что она является специалистом по криптологии.

"Наш профессор — очень хорошо себя чувствует. Он находится в гармонии сам с собой, но без женщины было бы скучно. Эта девушка уже раньше появлялась в моих романах, поэтому можете попытаться вычислить ее. Кстати, Лэнгдон никого не ищет, это не любовь с первого взгляда", — признался Дэн Браун.

Напомним, первая часть книги вышла в 2003 году и сразу стала лидером по продажам. На данный момент она переведена сразу на 44 языка в 90 странах мира.

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