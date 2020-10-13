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Главная Новости Досуг книги Тайна раскрыта: Дэн Браун рассказал о сюжете второй части "Кода да Винчи"
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Тайна раскрыта: Дэн Браун рассказал о сюжете второй части "Кода да Винчи"

Во второй части книги появится роковая женщина

сегодня, 02:47
Автор:

Владимир Лавский

Известный американский писатель и журналист Дэн Браун немного раскрыл сюжет продолжения своего культового романа — "Код да Винчи". Об этом писатель проговорился в интервью "Ленте.ру". 

Тайна раскрыта: Дэн Браун рассказал о сюжете второй части "Кода да Винчи"

Главный герой романа Роберт Лэнгдон на своем жизненном пути встретит очень прекрасную девушку, которая сразу же привлечет к себе. Конкретных имен пока не названо, известно лишь, что она является специалистом по криптологии.

"Наш профессор — очень хорошо себя чувствует. Он находится в гармонии сам с собой, но без женщины было бы скучно. Эта девушка уже раньше появлялась в моих романах, поэтому можете попытаться вычислить ее. Кстати, Лэнгдон никого не ищет, это не любовь с первого взгляда", — признался Дэн Браун.

Напомним, первая часть книги вышла в 2003 году и сразу стала лидером по продажам. На данный момент она переведена сразу на 44 языка в 90 странах мира. 

Ранее "Комментарии" рекомендовали список книг, которые лучше всего подходит для мужчин. 

В последнее время популярными стали книги о психологии и мотивации, которые способны настроить человека на правильную волну и подсказать, как достичь своей цели. Сегодня мы подхватим эту тенденцию и расскажем о книгах, которые помогут развивать критическое мышление.



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