Тайна раскрыта: Дэн Браун рассказал о сюжете второй части "Кода да Винчи"

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Владимир Лавский
Известный американский писатель и журналист Дэн Браун немного раскрыл сюжет продолжения своего культового романа — "Код да Винчи". Об этом писатель проговорился в интервью "Ленте.ру".
Главный герой романа Роберт Лэнгдон на своем жизненном пути встретит очень прекрасную девушку, которая сразу же привлечет к себе. Конкретных имен пока не названо, известно лишь, что она является специалистом по криптологии.
Напомним, первая часть книги вышла в 2003 году и сразу стала лидером по продажам. На данный момент она переведена сразу на 44 языка в 90 странах мира.
Ранее "Комментарии" рекомендовали список книг, которые лучше всего подходит для мужчин.
В последнее время популярными стали книги о психологии и мотивации, которые способны настроить человека на правильную волну и подсказать, как достичь своей цели. Сегодня мы подхватим эту тенденцию и расскажем о книгах, которые помогут развивать критическое мышление.
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