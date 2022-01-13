Пять лучших книг Рэя Брэдбери, которые стоит прочесть

Рэй Брэдбери — легендарный писатель-фантаст, который за свою жизнь написал свыше 800 сочинений разных жанров. Представляем ТОП-5 лучших его книг, которые стоит прочитать каждому.

Пять лучших книг Рэя Брэдбери (фото из открытых источников)

"Вино из одуванчиков"

Это произведение выделяется среди литературного творчества Рэя Брэдбери личными переживаниями писателя. Брэдбери погружает читателей в жизнь 12-летнего мальчика и через его восприятие открывает простые, но важные истины.

"451 градус по Фаренгейту"

Научно-фантастический роман-антиутопия, в котором автор размышляет над тем, есть ли у человечества будущее, изображая мир, где сжигаются книги, а люди живут только поверхностными, материальными ценностями.

"Марсианские хроники"

Культовый роман писателя, который состоит из тематических рассказов и новелл, посвященных освоению землянами Марса. Книга на удивление легкая в чтении.

"Лето, прощай"

По сути дела, "Лето, прощай" служит продолжением романа "Вино из одуванчиков". В нем автор рассказывает, как его герои проводят свои летние каникулы, взрослеют, решают проблемы. Атмосфера романа может показать читателю, что даже самый обычный отдых на даче может показаться увлекательным приключением.

"Из праха восставшие"

Еще одно атмосферное произведение — попытка показать волшебство, в которое мы верим в детстве. Здесь есть и привидения, и мумии, и невидимки, и призраки. Все они — воплощения известных страшилок. Автор объясняет нам, что и у них есть дом, семья и привычки.

Напомним, что украинские издательства рассказали, произведения каких авторов стали для них бестселлерами в 2021 году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, The New York Times назвал лучшие книги 2021года.

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