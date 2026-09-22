Почему именно 22 сентября: секрет даты, которую обожают фанаты "Властелина колец"

22 сентября поклонники Джона Р. Р. Толкина отмечают День хоббита. Дата может показаться неожиданной: первый "Хоббит" вышел 21 сентября 1937 года. Однако современный праздник связан не с публикацией книги, а с календарём Средиземья и днями рождения Бильбо и Фродо Бэггинсов.

Хоббитон в Новой Зеландии стал одним из самых узнаваемых мест для поклонников мира Толкина. Фото: reginasphotos / Pixabay

День рождения Бильбо и Фродо

Оба героя родились 22 сентября по летоисчислению Шира, хотя с большой разницей в возрасте. Бильбо появился на свет в 2890 году Третьей эпохи, а Фродо — в 2968-м. Поэтому у них совпадал день рождения, и именно эта дата стала основой традиции Дня хоббита.

Особенно важным 22 сентября стало в событиях "Властелина колец". В этот день Бильбо исполнился 111 лет, а Фродо — 33. В честь своего дня рождения Бильбо устроил знаменитую вечеринку в Шире, после которой объявил о намерении уехать и оставил Фродо Кольцо.

Но при чём здесь 21 сентября?

Именно в этот день в 1937 году британское издательство George Allen & Unwin выпустило первое издание "Хоббита". Первый тираж составлял всего 1500 экземпляров и вскоре был распродан. Поэтому 21 сентября можно считать днём рождения самой книги, но не Днём хоббита.

У даты есть ещё одна загадка

22 сентября — это дата по календарю Шира, который отличается от нашего. В приложении D к "Властелину колец" Толкин приводит соответствия между двумя системами. Согласно одному из вариантов пересчёта, 22 сентября по Ширу приходится примерно на 14 сентября по современному календарю. Но если учитывать другое указание Толкина о привязке середины года к летнему солнцестоянию, получается примерно 12 сентября. Поэтому точное соответствие остаётся предметом обсуждения.

Несмотря на эти календарные нюансы, в реальном мире 22 сентября давно закрепилось как День хоббита. Поклонники Толкина используют его как повод вспомнить Бильбо и Фродо, перечитать книги, пересмотреть экранизации и устроить собственный праздник в духе Шира.

Получается интересная история: 21 сентября — день выхода "Хоббита", а 22 сентября — день рождения двух его самых известных хоббитов и традиционная дата Дня хоббита. Именно это соседство двух дат и создаёт любопытный календарный парадокс для поклонников Толкина.

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