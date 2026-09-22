Чому саме 22 вересня: секрет дати, яку обожнюють фанати "Володаря перснів"

22 вересня шанувальники Джона Р. Р. Толкіна відзначають День гобіта. Дата може здатися несподіваною: перший "Гобіт" вийшов 21 вересня 1937 року. Однак сучасне свято пов'язане не з публікацією книги, а з календарем Середзем'я та днями народження Більбо та Фродо Беггінсів.

Гобітон у Новій Зеландії став одним із найвідоміших місць для шанувальників світу Толкіна. Фото: reginasphotos / Pixabay

День народження Більбо та Фродо

Обидва герої народилися 22 вересня за літочисленням Ширу, хоча з великою різницею у віці. Більбо народився 2890 року Третьої епохи, а Фродо — 2968-го. Тому в них збігався день народження, і саме ця дата стала основою традиції Дня гобіта.

Особливо важливим 22 вересня стало у подіях "Володаря перснів". Цього дня Більбо виповнився 111 років, а Фродо – 33. На честь свого дня народження Більбо влаштував знамениту вечірку у Ширі, після якої оголосив про намір виїхати та залишив Фродо Перстень.

Але до чого тут 21 вересня?

Саме цього дня 1937 року британське видавництво George Allen & Unwin випустило перше видання "Гобіта". Перший тираж становив лише 1500 примірників і незабаром був розпроданий. Тому 21 вересня можна вважати днем народження самої книги, але не Днем гобіта.

Дата має ще одну загадку

22 вересня – це дата за календарем Ширу, який відрізняється від нашого. У додатку D до "Володаря перснів" Толкін наводить відповідності між двома системами. Згідно з одним із варіантів перерахунку, 22 вересня за Широм припадає приблизно на 14 вересня за сучасним календарем. Але якщо зважати на іншу вказівку Толкіна про прив'язку середини року до літнього сонцестояння, виходить приблизно 12 вересня. Тому точна відповідність залишається предметом обговорення.

Незважаючи на ці календарні нюанси, у реальному світі 22 вересня давно закріпилося як День гобіта. Шанувальники Толкіна використовують його як привід згадати Більбо та Фродо, перечитати книги, переглянути екранізації та влаштувати власне свято у дусі Ширу.

Виходить цікава історія: 21 вересня — день виходу "Гобіта", а 22 вересня — день народження двох його найвідоміших гобітів та традиційна дата Дня гобіта. Саме це сусідство двох дат створює цікавий календарний парадокс для шанувальників Толкіна.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про ТОП-5 фільмів за реальними подіями, де все було не так, як у житті