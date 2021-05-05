Меган Маркл написала детскую книгу - о чем она

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Кириєнко Анна
Герцогиня Сассекская Меган Маркл решилась начать карьеру писательницы и написать собственную детскую книгу. Об этом сообщает ресурс Harper's Bazaar.
Книжные новинки - Меган Маркл написала книгу для детей. Фото: popcornnews.ru
Первая книга Меган Маркл выйдет уже в июне. Называется она "The Bench" ("Лавка").
В основе книги — стихотворение самой Меган, которое она создала два года назад, когда родила малыша Арчи.
Стихотворение стало подарком для принца Гарри в его первый День отца. Смысл текста в том, что папа играет важную роль в жизни ребенка. Стихотворение описывает сцену, где мама смотрит в окно, и видит как ее муж играет на скамейке с их сыном. В этот момент ее сердце наполняется теплом и любовью.
В будущей книге читатель сможет рассмотреть иллюстрации от художника Кристиана Робинсона. Он не только художник, но и аниматор, работающий с Pixar Animation Studios. Книги с его иллюстрациями получили множество наград и часто являются бестселлерами Нью-Йорк Таймс.
По словам Меган Маркл, иллюстрации будут полностью передавать теплоту произведения.
Пока приобрести книгу можно будет в Британии. На прилавках детская литература появится восьмого июня — как раз накануне Дня отца 2021.
Напомним, что принц Гарри и его жена — актриса Меган Маркл решились и рассказали обо всем, что происходило с ними во время проживания в одном дворце с королевской семьей. Супруги дали интервью телеведущей Опре Уинфри. О чем шла речь в интервью, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что больше всего раздражает жену принца Гарри — Меган Маркл. Бывшая актриса возмущена тем, что принц Гарри считается "менее важными" своего брата Уильяма. Кроме того, Меган отказывается принимать тот факт, что ее муж уступает в значимости своим родственникам именно из-за линии преемственности. Подробнее читайте здесь.
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