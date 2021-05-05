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Меган Маркл написала детскую книгу - о чем она

Жена принца Гарри Меган Маркл написала произведение об отцовстве

сегодня, 11:35
Автор:

Кириєнко Анна

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решилась начать карьеру писательницы и написать собственную детскую книгу. Об этом сообщает ресурс Harper's Bazaar.

Меган Маркл написала детскую книгу - о чем она

Книжные новинки - Меган Маркл написала книгу для детей. Фото: popcornnews.ru

Первая книга Меган Маркл выйдет уже в июне. Называется она "The Bench" ("Лавка").

В основе книги — стихотворение самой Меган, которое она создала два года назад, когда родила малыша Арчи.

Стихотворение стало подарком для принца Гарри в его первый День отца. Смысл текста в том, что папа играет важную роль в жизни ребенка. Стихотворение описывает сцену, где мама смотрит в окно, и видит как ее муж играет на скамейке с их сыном. В этот момент ее сердце наполняется теплом и любовью.

В будущей книге читатель сможет рассмотреть иллюстрации от художника Кристиана Робинсона. Он не только художник, но и аниматор, работающий с Pixar Animation Studios. Книги с его иллюстрациями получили множество наград и часто являются бестселлерами Нью-Йорк Таймс.

По словам Меган Маркл, иллюстрации будут полностью передавать теплоту произведения.

Пока приобрести книгу можно будет в Британии. На прилавках детская литература появится восьмого июня — как раз накануне Дня отца 2021.

Напомним, что принц Гарри и его жена — актриса Меган Маркл решились и рассказали обо всем, что происходило с ними во время проживания в одном дворце с королевской семьей. Супруги дали интервью телеведущей Опре Уинфри. О чем шла речь в интервью, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что больше всего раздражает жену принца Гарри — Меган Маркл. Бывшая актриса возмущена тем, что принц Гарри считается "менее важными" своего брата Уильяма. Кроме того, Меган отказывается принимать тот факт, что ее муж уступает в значимости своим родственникам именно из-за линии преемственности. Подробнее читайте здесь.


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Источник: https://www.harpersbazaar.com/celebrity/latest/a36329135/meghan-markle-childrens-book/
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