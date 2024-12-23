Литературный вызов: самый сложный детективный роман века перевели на украинский

Представьте себе книгу, где каждая страница – это кусочек пазла, а разгадка – это не просто раскрытие преступления, а настоящая победа ума. Именно такова книга "Каиновая челюсть" Эдварда Повиса Мезерса, которая уже более 90 лет захватывает умы читателей и остается одной из самых сложных литературных головоломок в истории. Это не просто детектив, это вызов, который принимает настоящий любитель загадок.

Роман-загадка, бросающая вызов поколениям

В 1934 году английский поэт, переводчик и мастер криптографических кроссвордов Эдвард Повис Мезерс, более известный под псевдонимом Торквемада, создал нечто невероятное. Его роман "Каиновая челюсть" стал не просто книгой, а одной из самых сложных литературных головоломок в истории.

Это не традиционный детектив: 100 страниц истории напечатаны в совершенно случайном порядке. Задача читателя – с помощью логики, дедукции и внимательного прочтения установить правильную последовательность событий и разгадать каждое из шести преступлений.

Шесть убийц и шесть жертв: как все начиналось

"Каиновая челюсть" – это история о шести убийцах и шести жертвах. Каждое преступление скрыто за слоями загадок, расшифровать которые удастся только самым терпеливым и сообразительным.

Особенность романа состоит в том, что он требует от читателя не просто читать, а взаимодействовать с текстом. Мезерс разработал настоящую головоломку, требующую интеллектуальных усилий, внимательности к деталям и склонности к нестандартному мышлению.

Почему эта книга так сложна

Автор объединил в своем произведении элементы криптографии, литературы и кроссвордов. Его стиль отражает любовь к игре с текстом, что было новаторством для 30-х годов.

На самом деле книга стала настолько сложной, что за 90 лет ее существования только три читателя смогли успешно разгадать все загадки и установить правильную последовательность страниц.

Новый виток популярности

В рамках серии художественной литературы "КУЛЬТREAD" "Каиновая челюсть" возвращается к современным читателям. Издательство сохранило оригинальную структуру произведения, давая новому поколению возможность проверить свои аналитические способности.

Этот роман становится настоящим вызовом для любителей детективов, загадок и криптографических задач.

Готовы ли вы принять вызов

Читатели, которые отважятся взяться за "Каинову челюсть", будут иметь уникальную возможность не только насладиться детективной историей, но и испытать свои интеллектуальные способности. Книга вынуждает не только наблюдать за сюжетом, но и стать частью его разгадки. Эта зима обещает быть незабываемой для любителей книжных вызовов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с декабря Кабинет Министров Украины одобрил запуск программы "еКнига", которая позволяет гражданам получить 908 гривен на приобретение книг. Целью проекта является популяризация чтения среди молодежи и поддержка украинского книгоиздания. Как присоединиться к программе и какие условия для ее участников читайте по ссылке .