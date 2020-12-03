kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.12.2020

BTC/USD

19328.98

ETH/USD

609.97

LTC/USD

89.10

НБУ 03.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг книги Книги: бумажная или электронная
commentss НОВОСТИ Все новости

Книги: бумажная или электронная

На сегодняшний день внедренные компьютерные технологии стали неотъемлемой частью жизни практически каждого жителя планеты. С помощью планшетов, электронных книг и смартфонов появилась возможность читать с экрана монитора, но здесь сразу возникает вопрос - какой вариант работы с литературным текстом удобнее и более подходит современникам?

сегодня, 13:40
Автор:

Седлецкая Татьяна


Книги: бумажная или электронная

Фото: author.today

На выбор той или иной версии книги влияет множество факторов — от личностных до физических. По данным анкетирования сугубо электронными гаджетами пользуются 22,5% опрошенных респондентов, а бумажный вариант книги выбирают больше людей — 40%.

Книгочтение как способ досуга начало постепенно умирать с приходом телевидения. И действительно, зачем сидеть днями над томом "Гарри Поттера", когда можно наблюдать за его приключениями на экране. А, может быть, это уже старомодно — листать страницы и чувствовать запах типографской бумаги?

Самым популярным ответом в пользу бумажного варианта книги — ее привычность. Набранную шрифтом книгу, которая пахнет печатными чернилами гораздо приятнее держать в руках, чем электронную. Книга – материальна, а люди по своей природе привыкли к ощутимому миру.

Важным критерием при выборе книги является цена. В сети Интернет большинство книг можно найти бесплатно, в то время как в магазинах они стоят довольно дорого. С одной стороны — электронная книга стоит гораздо дороже, но в ней хранится много информации, поэтому со временем приобретение электронного гаджета становится выгодным капиталовложением, сравнивая с тем, сколько денег тратится на каждое бумажное издание.

Основная функция электронной книги — хранение большого количества информации, которая в пространстве квартиры не занимает места. На сегодняшний день многие библиотеки и книжные магазины переносят книги в электронный формат и пользуются популярностью именно в интернете.

Невозможно обойти стороной и то, что особенно популярным ответом среди молодежи, выбирающей бумажные книги, является любовь именно к печатной продукции. Это второй по популярности ответ в пользу бумажных носителей — 18% респондентов. 

А что выберете вы?



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ