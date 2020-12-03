Книги: бумажная или электронная

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На выбор той или иной версии книги влияет множество факторов — от личностных до физических. По данным анкетирования сугубо электронными гаджетами пользуются 22,5% опрошенных респондентов, а бумажный вариант книги выбирают больше людей — 40%.

Книгочтение как способ досуга начало постепенно умирать с приходом телевидения. И действительно, зачем сидеть днями над томом "Гарри Поттера", когда можно наблюдать за его приключениями на экране. А, может быть, это уже старомодно — листать страницы и чувствовать запах типографской бумаги?

Самым популярным ответом в пользу бумажного варианта книги — ее привычность. Набранную шрифтом книгу, которая пахнет печатными чернилами гораздо приятнее держать в руках, чем электронную. Книга – материальна, а люди по своей природе привыкли к ощутимому миру.

Важным критерием при выборе книги является цена. В сети Интернет большинство книг можно найти бесплатно, в то время как в магазинах они стоят довольно дорого. С одной стороны — электронная книга стоит гораздо дороже, но в ней хранится много информации, поэтому со временем приобретение электронного гаджета становится выгодным капиталовложением, сравнивая с тем, сколько денег тратится на каждое бумажное издание.

Основная функция электронной книги — хранение большого количества информации, которая в пространстве квартиры не занимает места. На сегодняшний день многие библиотеки и книжные магазины переносят книги в электронный формат и пользуются популярностью именно в интернете.

Невозможно обойти стороной и то, что особенно популярным ответом среди молодежи, выбирающей бумажные книги, является любовь именно к печатной продукции. Это второй по популярности ответ в пользу бумажных носителей — 18% респондентов.

А что выберете вы?





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