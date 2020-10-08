"Если туфелька подойдет": в Disney показали plus-size Золушку

Язык
BTC/USD
10618.87
ETH/USD
338.01
LTC/USD
46.00
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Любовь Блажко
Дочерняя компания Disney Publishing заявила, что планирует издать книгу о новом бодипозитивном облике Золушки. Она будет называться "Если туфелька подойдет", а главную героиню ждет кардинальное перевоплощение. Об этом пишет издание segodnya.
В Disney показали plus-size Золушку. Фото: segodnya
Автором новой книги является Джули Мерфи – автор бестселлеров номер один по версии New York Times. Предыдущий ее роман назывался Dear Sweet Pea, и был приобретен как новый проект Disney Channel.
Главный персонаж – молодая девушка Синди, которая работает продюсером в одном известном проекте. Оказывается, что она становится единственной участницей нового plus-size шоу. И своим участием Синди хочет вдохновить миллионы других женщин, которые недовольны своей внешностью.
Всего о принцессах Disney авторы хотят выпустить 3 книги, показав, какими они бы были в современном мире. Известно, что история бодипозитивной Золушки выйдет в 2021 году.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Disney снимет вторую часть фильма "Король Лев". Вторая часть анимационной картины будет создана с помощью фотореалистичной технологии, которая применялась создателями в первом фильме. О дате начала производства киноленты не сообщают.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости