День книги-2021: какие произведения стоит прочесть каждому

Популяризация чтения будет важна, вероятно, для каждого поколения. Кто-то предпочитает бумажные издания, кто-то давно перешел на электронные или аудиокниги. Портал "Комментарии" присоединяется к празднованию Всемирного дня книги, который отмечается 23 апреля, и делится подборкой книг, которые было бы неплохо прочесть каждому.



23 апреля отмечается Всемирный день книги. Фото из открытых источников

Отметим, что список составлялся весьма субъективно, основываясь на интересах работников издания "Комментарии".

Стивен Кинг





"Зеленая миля" давно стала классикой — как библиотечного, так и кинематографического жанра. История познакомит вас с экс-надзирателем Луизианской федеральной тюрьмы "Холодная гора" Полом Эджкомбом. Находясь в доме престарелых, он делится со своей подругой Элейн событиями 50-летней давности, происходившими за решеткой.

Не обойдите вниманием и цикл "Темная башня". Сам Кинг считает эту подборку вершиной своего творчества. В "Темной башне" найдется смешение различных жанров — и ужасы, и фэнтези, и вестерн, и т.п. Тем более, что в книгах рассказывается даже об опустошенном пандемией гриппа мире — весьма актуально в наше время. Запаситесь терпением и отправляйтесь в уникальное путешествие вместе со стрелком Роландом к Темной Башне.

"Мизери" может не всем понравиться, но оставить равнодушным точно не сможет. Сюжет книги держится на писателе Поле Шелдоне и его фанатке с не совсем ясным умом Энни Уилкс. Каким образом их судьбы пересекаются и почему жанром книги является психологический триллер, предлагаем вам узнать из самой книги.

А любителям поразмышлять над различными историческими событиями нельзя упустить из виду роман "22/11/63". Кинг мастерски сумел описать, что могло бы случиться с миром, удайся кому-нибудь предотвратить смерть американского президента Джона Кеннеди. Напомним, политика застрелили во время его поездки в Техас.

Илья Ильф и Евгений Петров





Если кто-то еще незнаком с историей "Двенадцать стульев", самое время это сделать. Вас ждут необычные поиски бриллиантов, спрятанных внутри одного из предметов мебели, сдобренные юмором, сатирой и уникальным отображением описанной в книге эпохи. Ну а про яркость персонажей и вовсе не стоит говорить.

К слову, с одним из героев "Стульев", Остапом Бендером, вы пересечетесь и в книге "Золотой теленок". Какими махинациями занимался этот персонаж дальше по жизни и удалось ли ему везде выбраться сухим из воды? Ответы вы найдете, читая Ильфа и Петрова.

Джен Синсеро





А вот и мотивационные издания подъехали! Книга "Не ной" зайдет многим людям, которые хотят изменить свое финансовое мышление. Синсеро обещает, что читатели смогут понять, как перестать обвинять во всех неудачах судьбу и научиться зарабатывать. К слову, "Не ной" переведена на 32 языка!

Джон Фаулз





Вернемся к художественной литературе. В книге "Волхв" вы окунетесь в постмодернистское повествование, что заставит вас задуматься о смысле жизни. Способны ли вы пройти все испытания — физические и психические, как на человека влияют любовь и ненависть, как справиться с ощущением собственной ничтожности… Обо всем этом вам удастся узнать, пройдя бок-о-бок с главным героем "Волхва" Николасом Эрфе.

Джордж Оруэлл





Антиутопия "1984" является одной из самых частых рекомендаций к прочтению. Вам предстоит познакомиться с миром, в котором существует Министерство правды, политика единой власти и люди, существующие и работающие, словно под копирку. Читателю придется наблюдать за попытками сломать систему героем Уинстоном Смитом (хотя, кто знает, может это система пыталась сломать его).

Джеймс Клавелл





Тем, кому по душе исторические романы, следует прочесть книгу "Сёгун". С её помощью вы не только окунетесь в удивительный мир Японии XVII века, но и узнаете, как в то время местные жители реагировали на иностранцев. Вместе с англичанином Джоном Блэкторном, работающим морским штурманом, читателю удастся тонко прочувствовать весь дух эпохи. Кстати, на книгу Клавелла вдохновили реально происходившие события, чем не повод прочесть!

Михаил Булгаков





Кто-то очень любит всяческую мистику и поразмышлять над тем, существуют ли высшие силы. Кому-то близка тема религии и всего, что связано с этим. А кто-то больше привязан к реальности, любит историю и готов продать душу за реалистичных персонажей. Если вы узнали себя хотя бы в одной из этих характеристик, значит вам пора читать книгу "Мастер и Маргарита". Произведение имеет много поклонников и такое же количество противников. А чтобы найти свою сторону, следует ознакомиться с "МиМ" лично.

Макс Кидрук





Без украинской литературы никуда. Кидрук является одним из ярчайших представителей сучукрлита, так что любую из его книг можно начинать читать, не задумываясь. Однако мы предложим вашему вниманию сборник рассказов "Ради будущего". В нем собрано десять различных историй, в которых смешаются и реальность, и мистика, и фэнтези. Найдется что прочесть и о нынешних событиях, и пофантазировать о будущем. При этом практически каждая история касается Украины и украинцев.

Сергей Жадан





Оставить повестку дня за бортом мы не можем. Поэтому все, кому небезразлична война на Донбассе, должны прочесть книгу "Интернат". В книге описаны всего три дня, но зато какие — время отступления украинской армии из Дебальцево. Стоит отметить, что рядом с темой патриотизма пройдет острая социалка и обычные человеческие эмоции. Произведение — не из простых, но вы явно его не забудете.

Павел Загребельный





Если вы не сильно тяжелеете к современным украинским авторам, рекомендуем обратить вниманием на Загребельного. Его "Роксолана" давно стала местным бестселлером. Изумительный язык, умение описывать происходящее в изящных мелочах, а еще тонкая передача османских традиций, смешанных с горячей украинской кровью… Чтение этой книги может оказаться более захватывающим, чем просмотр тематических сериалов.

Анджей Сапковский





Добро пожаловать в польскую литературу. Любители фэнтези обязательно оценят цикл "Ведьмак", который почитают во всем мире. В центре событий у нас находится, собственно, ведьмак по имени Геральт, который зарабатывает на жизнь, уничтожая всяческих чудовищ. С какими сложностями Геральту приходится сталкиваться, как на него повлияют военные перевороты и кто будет сопутствовать смельчаку — обо всем этом можно узнать, прочитав книги.

Сергей Довлатов





Если вам интересно, как во времена СССР работалось журналистам, обязательно прочтите сборник новелл "Компромисс". В этой книге вам расскажут и про "указания сверху", которые поражали своим абсурдом, и о некоторых непредсказуемых ситуациях, которые влияли на редакционную работу. Поверьте, что-то заставит вас смеяться до слез, а что-то растрогает до глубины души.

Федор Достоевский





Классика всегда остается классикой. Если вас интересует чтиво, которое касается глубоких проблем в семье, отношений детей и родителей, то обойти вниманием роман "Братья Карамазовы" попросту нельзя. О книге спорят давно, выискивая в ней то детективные линии, то исторические, но на деле — это глубокая психологическая драма о взаимодействии людей. А если вас больше интересуют различные идеологии и то, на что люди готовы пойти ради них, прочтите книгу "Бесы". К слову, это произведение Достоевского считается одним из самых политизированных у автора.

Габриэль Гарсиа Маркес





Если вы любитель магического реализма, то "Сто лет одиночества" — ваша книга. В основе сюжета лежит история одной семьи — Буэндиа, которые живут в небольшом городке Макондо. Одиночество, переплетение реальности и вымысла, а еще порицание инцеста — все это есть в истории Маркеса. К слову, считается, что писатель метафорически описал в своей книге Латинскую Америку своего времени.

Приятного чтения!

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, зачем люди во время пандемии начали массово скупать различные книги.

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