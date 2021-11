Билл Гейтс назвал 5 книг для чтения во время праздников

До Нового года остался месяц, но американский предприниматель Билл Гейтс советует подготовиться к будущим праздникам и провести выходные с пользой. Он представил подборку книг, которые можно прочитать самому или же подарить другу.

Билл Гейтс / Фото: @thisisbillgates

В своем блоге миллиардер написал, что в детстве был помешан на научной фантастике: "Я прочел все книги Эдгара Райса Берроуза и Роберта Хайнлайна. Мне особенно нравился роман "Луна – суровая хозяйка".

Вот какие книги Гейтс советует читать и дарить родным на праздники в 2021 году:

- A Thousand Brains: New Theory Of Intelligence ("Тысяча мозгов: новая теория интеллекта"), Джефф Гокинс.

Книга о том, что может понадобиться для создания искусственного интеллекта и почему, по мнению автора, роботы не выйдут из-под контроля человека.

- The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, The Future Of The Human Race ("Нарушительница кода: Дженнифер Дудна, редактирование генома и будущее человеческой расы"), Уолтер Айзексон

Издание о генетике, биохимике и лауреате Нобелевской премии Дженнифер Дудни.

- Klara and the Sun ("Клара и Солнце"), Кадзуо Исигуро

Роман – антиутопия о работе Клары, которая становится подругой для больной девочки. Книга заставляет задуматься о том, каким будет наше взаимодействие со сверхумными работами.

- Hamnet ("Хамнет"), Мэгги О'Фаррелл

Книга, которая будет по вкусу всем поклонникам Шекспира, рассказывает о влиянии на его личность смерти сына Хамнета.

- Project Hail Mary ("Проект Hail Mary), Энди Уэйр

История об учителе-биологе, который просыпается в другой звездной системе и не помнит, как он туда попал.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги Артура Конан Дойла стоит прочитать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!