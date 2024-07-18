Что почитать: обзор книжных новинок июля 2024

Чтение не только способ развлечься и насладиться свободным временем, но и положительно влияет на психику. Чтение снижает уровень стресса, способствует улучшению концентрации и памяти, развивает воображение и критическое мышление. Это особенно важно в современном мире, когда многие испытывают постоянный стресс от рутинных задач и вызовов. Чтение дарит возможность отдохнуть, пережить новые приключения и получить новые знания, что делает его очень ценным для каждого.

Що почитати влітку

Вот небольшой обзор самых ожидаемых книжных новинок июля 2024 г., которые обязательно стоит иметь в виду.





"Как мы назовем эту войну?", Логвиненко, Б.

Жанр: репортажи

Издательство: Ukraіner

"Как мы назовем эту войну?" — это хроника двух лет украинского сопротивления в войне с Россией, которая длится уже несколько столетий. Отображение ключевых событий с 24 февраля 2022 года сопровождается документальными фотографиями, иллюстрациями и мемами, картами боевых действий и инфографиками, а также текстами украинских интеллектуалов, созданными командой Ukraіner. Эта книга фиксирует текущую, острейшую фазу войны, которая еще не получила единственное название в обществе. Она вписывает эту фазу в более широкий контекст, показывая, как мы сопротивляемся, волонтерим, приобретаем международную поддержку, творим и смеемся, переживаем общие трагедии и достижения, продолжая нашу борьбу. Каждый месяц хроники завершается текстами интеллектуалов, реагирующих на актуальные новости или настроения. Среди авторов Роман Ратушный, Оксана Забужко, Тимоти Снайдер, Александра Матвийчук, Артем Чех, Ирина Целик, Павел Казарин, Виталий Портников, Владимир Ермоленко, Вахтанг Кебуладзе, Тамила Ташева, Евгений Глебовицкий и другие.





"Пуговицы и страдания. Книга 3", Пенелопа Скай

Жанр: современная проза

Издательство: КСД

Перл всегда верила: если есть возможность убежать – беги. Итак, успешно сбежав от людей Бонса, она возвращается в Нью-Йорк, ходит на работу и всеми силами пытается убедить себя, что Кроу Барчетти никогда не существовал. Кроу, кажется, не стремится ее найти и не связывается с ней несколько недель. Перл понимает, что это конец их отношений. Но однажды, вернувшись домой, она находит на столе знакомые пуговицы...





"Кэрри Сото снова в игре" Тейлор Дженкинс Рид

Жанр: современная проза

Артбукс

Керри Сото известна своим жестким характером и стремлением к победе любой ценой, из-за чего многие ее недолюбливают или даже ненавидят. Однако она завершила спортивную карьеру как самая выдающаяся теннисистка, побив все рекорды и одержав двадцать титулов на турнирах "Большого Шлема". Для достижения этого она пожертвовала почти всем, что имела. Прошло шесть лет после завершения ее карьеры, и в 1994 году Кэрри находится на трибунах Открытого чемпионата США. Она наблюдает, как молодая, сильная и амбициозная теннисистка Ники Чан почти сравнялась с ее рекордом. Тридцатисемилетняя Кэрри принимает рискованное решение: вернуться в игру, чтобы защитить свой рекорд.





"Архистория" Еленская, М.

Жанр: искусство

Издательство: НЕБО АРТ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Хотите увидеть, как прежнюю электростанцию в Лондоне превратили в современную галерею? Можете сравнить купола собора Святого Петра и Тадж-Махала? Хотите узнать, почему построили Триумфальную арку в Париже и для чего служит арка в Сент-Луисе? Знаете ли вы, что общего между Сиднейским оперным театром и Колизеем? Архистория – это АРХИТЕКТУРНАЯ история об архитектуре. Если хотите знать больше – читайте.





"Вспышка. Книга 3", Рейвен Кеннеди

Жанр: фэнтези

Издательство: КСД

Когда отчаянно нуждаешься в безопасности, легко поверить, что тот, кто взялся защищать, действительно заботится о тебе… Но со временем приходится понять: тебя просто хотят держать в клетке. Хорошо это или плохо, но я являюсь тем, кем есть. Раба и победительница, вожделенная и недостижимая. И хотя сейчас я одинока в чужом королевстве, окруженная предателями и лжецами, я не собираюсь сидеть сложа руки. Во мне ведь возродилась темная сила. И кто знает, может быть, я использую ее против короля Равингера. Зловещим, могучим и… чрезвычайно привлекательным. Я усвоила урок по доверию королям-манипуляторам. На этот раз ловушки буду расставлять я.





"За пять лет", Ребекка Сирл

Жанр: современная проза

Издательство: КСД

Дэнни Кохан привыкла планировать свою жизнь к малейшим мелочам. Карьера, отношения, близкие – все всегда под ее контролем. В тот день для нее все складывалось идеально: она получила работу в компании мечты, а в ресторане ее возлюбленный сделал предложение. Все было так хорошо, что казалось невозможным. Дэнни засыпает счастливой... и просыпается в незнакомой квартире с незнакомым мужчиной и кольцом на пальце. А на календаре то же число... только через пять лет. Она будто попала в свое будущее, но совсем не такое, как планировала. Дэнни открывает глаза и понимает, что это был только сон. Но очень скоро кое-что из этого видения начинает воплощаться в реальной жизни.





"Между нами", Саломея Томащук

Жанр: ужасы

Издательство: КСД

Секс с незнакомцами, наркотики и алкоголь – не лучшие средства поддержки в сложные времена. Однако молодая киевлянка Александра пытается сделать их своим спасительным кругом. Она никогда не знала ни любви, ни заботы, и когда ее муж Захар идет служить в АТО, Саша снова чувствует себя одиноким и растерянным ребенком, готовым на отчаянные поступки. Вернувшись со службы, Захар видит, что его любимой невмоготу вернуться к привычной супружеской жизни, и пытается ей помочь. Он не знает, что в результате случайных сексуальных связей Саша забеременела и решила сделать аборт. В больнице Александра знакомится с гинекологиней Анной, чья собственная брачная жизнь тоже далеко не идеальна. Саша тянется к Анне в поисках тепла, которое никогда не испытывала от матери. Вскоре они становятся приятельницами. Однако внезапная трагедия не только ставит под угрозу их дружбу, но может полностью разрушить жизнь одной из них...





"При надежде", Даниэль Валентайн

Жанр: детективы

Издательство: КСД

Анна Олкотт отчаянно мечтает о ребенке. Однако совмещать успешную актерскую карьеру и процесс ЭКО достаточно сложно. Впоследствии Анна начинает верить, что кто-то умышленно препятствует попыткам забеременеть и готов пойти на все, чтобы разрушить ее мечту. Например, лекарство, которое Анна вечером положила в холодильник, утром оказывается на столе и становится непригодным, или ее не предупреждают об изменении приемных часов у врача. Однако никто, даже ее муж, не верит в постороннее вмешательство. Ситуация усугубляется, когда врач сообщает Анну о выкидыше, хотя она чувствует, что внутри нее зарождается новая жизнь. Призрачные подозрения перерастают в прямую опасность, когда ее начинают преследовать. Анна задается вопросом: кто растет под ее сердцем, и почему никто не верит ей?





"Анна О", Мэтью Блейк

Жанр: детективы

Издательство: КСД

Анна Огилви — молодая двадцатипятилетняя писательница, которую ждет блестящее будущее. Во время семейного отдыха в одном из домиков находят убитыми двух ее лучших друзей, а рядом спящую Анну. Все улики указывают на нее как на убийцу, однако ее вину невозможно доказать или опровергнуть, ведь со дня трагедии прошло четыре года, а девушка так и не проснулась. Доктор Бенедикт Принс – судебный психолог, специализирующийся на преступлениях, связанных со сном. Спящая красавица, как теперь называют Анну, является загадкой для многих специалистов. Но методы доктора Принса остаются последней надеждой разбудить возможную убийцу, чтобы она предстала перед судом и дала ответы, которые смогут пролить свет на тот страшный день.





"Образованная", Тара Вестовер

Жанр: биографическая

Издательство: Артбукс

Тара Вестовер впервые пошла в школу в 17 лет. До этого времени она не имела образования и была полностью оторвана от цивилизации, никогда не получала медицинскую помощь и даже не знала точной даты своего рождения. Отец девушки, мормон-фанатик, готовил семью к концу света, заставляя детей работать на свалке подержанных автомобилей, и считал врачей приспешниками дьявола, поэтому любые травмы, включая самые серьезные, лечил только народными методами. Однако, несмотря на столь тяжелое детство, Тара Вестовер смогла вырваться из лапетов своей семьи, получить высшее образование и позже докторскую степень, а также написать об этом книгу. В 2018 году книга "Educated" Тары Вестовер вошла в топ-10 лучших изданий года по версии The New York Times.





"Я рада, что моя мама умерла", Джаннетт Мaккерди

Жанр: биографическая

Издательство: Артбукс

Когда Дженнетт Маккерди впервые попала на прослушивание, ей было всего шесть лет. Мать Дженнетт мечтала о звездном будущем дочери, а сама девочка была готова на все, чтобы сделать маму счастливой. После успеха сериала "Айкарли" на нее упала незваная популярность. Однако, пока мать радовалась общению с папарацци и модераторами фанклубов, Дженнетт страдала от тревоги, стыда и ненависти к своему телу. Это привело к расстройствам пищевого поведения, алкогольной зависимости и нездоровым отношениям. Вскоре после того, как они вместе с Арианой Гранде сыграли главные роли в спин-офи "Айкарли", мать Дженнетт умерла от рака, и все стало еще хуже. В конце концов, только благодаря психотерапии и отказавшись от актерства, девушка смогла начать возвращаться к нормальной жизни и впервые поняла, чего хочет она.





"Удивительная Салли Даймонд", Лиз Нуджент

Жанр: детективы

Издательство: КСД

Салли Даймонд исследует все вещи буквально, и вскоре после смерти отца самостоятельно сжигает его тело. Этот случай сразу привлекает внимание полицейских и репортеров, стремящихся к сенсациям. Однако, вместе с этим, у девушки возникает новая проблема: ее преследует загадочный голос из прошлого, чей владелец ей не удается вспомнить. Поиски в своих воспоминаниях открывают для Салли ужасное детство, и когда она решает узнать больше о своем прошлом, к ее жизни внезапно врывается мужчина, наблюдающий за ней из другого конца света и называющий ее Мэри.





"Дочки-матери и ночь убийства", Нина Саймон

Жанр: детективы

Издательство: КСД

Влиятельная бизнесвумен Лана Рубикон, владеющая империей недвижимости в Лос-Анджелесе, борется с раком и отправляется на лечение вместе с дочерью Бет и внучкой Джек. Уже в сложной ситуации Джек становится подозреваемым в убийстве, к которому не имеет никакого отношения. В семье Рубикон начинается хаос, но Лана решает обнаружить настоящего преступника и защитить свою семью. В ходе расследования они сталкиваются с множеством секретов, из-за которых им приходится научиться делать то, что всегда было для них самым трудным – доверяться друг другу.





"Герои", Джо Аберкромби

Жанр: фэнтези

Издательство: КСД

Настоящие герои не являются протектором Севера, известным как Черный Доу, или лорд-маршалом Крой, главнокомандующим армии Его Величества на Севере, и не полковником Бремером дан Горстом, и не даже "принцем" Кальдером... По правде говоря, все они — только военные , ведущих своих воинов на бойные тайники. Возможно, настоящие герои – это забытые каменные великаны, стоящие на вершине плохой горы в глухом Севере, потому что именно они будут молчаливыми свидетелями длительного сражения между армиями Союза и Севера. И станет ли кого-нибудь среди тысяч и тысяч воинов настоящим героем, решится именно здесь.