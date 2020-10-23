Что почитать: лучшие книги в жанре фэнтези всех времен

Еженедельный и самый популярный в США журнал Time опубликовал список самых увлекательных произведений, написанных в жанре фэнтези. Туда вошел "Гарри Поттер и Принц-полукровка", "Братство кольца" и множество других.

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Издание представило ТОП-100 книг, начиная с IX века. Книги в списке опубликованы в хронологическом порядке — от классики до свежих бестселлеров, которые отмечены престижными премиями. Некоторые из этих произведений пока нельзя прочитать на русском и украинском языках.

Итак, если вы любитель фэнтези и не знаете, чем себя занять прохладным осенним вечером, тогда эта подборка точно для вас:

1. "Тысяча и одна ночь" — памятник средневековой арабской и персидской литературы. Это собрание рассказов, которые Шахерезада рассказывала султану Шахрияру.

2. "Смерть Артура" (Томас Мэлори) — считается одной из главных книг так называемого "артуровского цикла".

3. "Приключения Алисы в Стране чудес" (Льюис Кэррол) — классика детской литературы.

4. "Алиса в Зазеркалье" (Льюис Кэррол).

5. "Пятеро детей и Оно", Эдит Несбит.

6. "Озма из страны Оз" (Эдит Несбит) – третья книга изумительного сериала о героях сказочной страны Оз.

7. "Мэри Поппинс" (Памелла Трэверс) — всемирно известная фантастическая повесть-сказка.

8. "Лев, колдунья и платяной шкаф" (Клайв Стейплз Льюис) - первая книга серии "Хроники Нарнии".

9. "Путешествие в Город Мертвых, или Пальмовый Пьянарь и его Упокойный Винарь" (Амос Тутуола).

10. "Покоритель зари, или Плавание на край света" (Клайв Стейплз Льюис) — Третья книга серии "Хроники Нарнии".

11. "Братство Кольца" (Джон Рональд Руэл Толкин) — первая часть трилогии "Властелин колец".

12. Моя жизнь в лесу духов (Амос Тутуола).

13. Две твердыни (Джон Рональд Руэл Толкин).

14. Возвращение короля (Джон Рональд Руэл Толкин).

15. Книга и меч: записи о доброте и ненависти (Цзинь Юн).

16. Король былого и грядущего (Теренс Хэнбери Уайт).

17. Джеймс и гигантский персик (Роальд Даль).

18. Волшебная таможенная будка (Нортон Джастер).

19. Излом времени (Мадлен Л’Энгл).

20. Единорог (Мануэль Мухика Лайнес).

21. Полет дракона (Энн МакКефри) - первая книга фантастической эпопеи "Всадники Перна".

22. Последний единорог (Питер Бигл).

23. Волшебник Земноморья (Урсула Ле Гуин).

24. Хрустальный грот (Мэри Стюарт).

25. Гробницы Атуана (Урсулы Ле Гуин).

26. Обитатели холмов (Ричард Адамс).

27. Восход тьмы (Сьюзен Купер).

28. Принцесса-невеста (Уильям Голдман).

29. Вечный Тук (Натали Бэббит) — фантастический роман, который был признан современной детской классикой.

30. Быстро вращается планета (Мадлен Л’Энгл).

31. Кровавая комната (Анджела Картер).

32. БДВ, или Большой и Добрый Великан (Роальд Даль).

33. Аланна. Начало пути (Тамора Пирс).

34. Ходячий замок (Диана Уинн Джонс).

35. Рэдволл (Брайан Джейкс).

36. На острие клинка (Эллен Кашнер).

37. Девять жизней Кристофера Чанта (Диана Уинн Джонс).

38. Око мира: цикл Колесо времени (Роберт Джордан).

39. Благие знамения (Терри Пратчетт и Нил Гейман).

40. Гарун и море историй (Салман Рушди).

41. Чужестранка (Диана Гэблдон)

42. Тигана (Гай Гэвриел Кей).

43. Темные начала (Филипп Пулман) - фэнтези-трилогия, ставшая сериалом.

44. Никогде (Нил Гейман) - роман в жанре городское фэнтези.

45. Заколдованная Элла (Гэйл Карсон Левайн).

46. Чудесный нож (Филип Пулман) - вторая часть фантастической трилогии "Тёмные начала".

47. Смуглая девушка в круге (Нало Хопкинсон).

48. Гарри Поттер и узник Азкабана (Джоан Роулинг).

49. Проклятие феи (Робин Маккинли).

50. Буря мечей (Джордж Мартин).

51. Американские боги (Нил Гейман)

52. Маленький свободный народец (Терри Пратчетт).

53. Гарри Поттер и Принц-полукровка (Джоан Роулинг).

54. Рожденные туманом: Пепел и сталь (Брэндон Сандерсон).

55. Имя ветра (Патрик Ротфусс).

56. Город стекла (Кассандра Клэр).

57. Где гора говорит с луной (Грейс Лин).

58. Сто тысяч королевств (Нора К. Джемисин).

59. Кто боится смерти (Ннеди Окорафор).

60. Аката, ведьма (Ннеди Окорафор).

61. Ночной цирк (Эрин Моргенштерн)

62. Песнь Ахилла (Мадлен Миллер)

63. Нашествие ангелов. Книга 1. Последние дни (Сьюзен И).

64. Странник в Олондрии (София Саматар).

65. Костяные часы (Дэвид Митчелл).

66. Погребенный великан (Кадзуо Исигуро).

67. Уголек в пепле (Саба Тахир).

68. Пятый сезон (Нора К. Джемисин).

69. Вляпалась! (Келли Линк).

70. Королевские милости (Кен Лю).

71. Shadowshaper, Даниэль (Хосе Олдер).

72. Шестерка Воронов (Ли Бардуго).

73. Ярость и рассвет (Рене Ахдие).

74. Все птицы в небе (Чарли Джейн Андерс).

75. Факел в ночи (Саба Тахир).

76. The Wall of Storms (Кен Лю).

77. Beasts Made of Night (Tochi Onyebuchi).

78. The Black Tides of Heaven (Неон Янг).

79. The Changeling (Виктор Лавалье).

80. Нефритовый город (Фонда Ли).

81. Каменные небеса (Нора К. Джемисин).

82. Ару Ша и Конец Времен (Рошани Чокши).

83. Blanca & Roja (Анна-Мари Маклемор).

84. Дети крови и костей (Томи Адейеми).

85. Цирцея (Мадлен Миллер).

86. Empire of Sand (Таша Сури).

87. Опиумная война (Ребекка Ф. Куанг).

88. Song of Blood & Stone (L. Penelope).

89. След молнии (Ребекка Роанхорс).

90. Witchmark (C. L. Polk).

91. Черный леопард, рыжий волк (Марлон Джеймс).

92. Children of Virtue and Vengeance (Томи Адейеми).

93. Республика Дракон (Ребекка Ф. Куанг).

94. Gods of Jade and Shadow (Сильвия Морено-Гарсия).

95. Pet (Akwaeke Emezi).

96. Queen of the Conquered (Kacen Callender).

97. Ярость драконов (Эван Уинтер).

98. We Hunt the Flame (Hafsah Faizal).

99. Elatsoe (Darcie Little Badger).

100. Woven in Moonlight (Isabel Ibañez).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги вдохновляют на перемены в жизни.

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