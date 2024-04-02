Читай украинское: 10 классических произведений, которые стоит прочесть

Нельзя утверждать, что все "лучшие" только импортные книги, и пренебрегать украинской литературой. Украинская речь, звучавшая столетие назад, традиции, обычаи, фольклор, песни и обряды – все это пробуждает еще большую любовь к Украине. Современные писатели, такие как Андрухович или Жадан, тоже станут классиками в будущем. Однако книги по нашему культурному наследию уже прошли испытание временем и наилучшим образом воспроизводят жизнь наших предшественников.

Классическая украинская литература

Изучение собственной идентичности должно начинаться с основ, с понимания менталитета. Многие из содержания старинных произведений актуальны и сегодня, хоть изменились обстоятельства. Лучше начинать учить традиции и историю своего народа с классических украинских книг. "Комментарии" подготовили десять классических произведений из украинской литературы, с которых можно начать:





"Я (Романтика)", Николай Хвылевой

Это произведение рассказывает об антигуманности Революции 1917 года и ее влиянии на индивида. Центральным персонажем этой психологической новеллы есть лирический герой, чьи внутренние переживания, эмоции и восприятия мира становятся объектом внимания. Главное, что следует понять после прочтения – цель не оправдывает средства. Невозможно остаться человеком со своими ценностями и быть чекистом, который лишает жизни невиновных.





"Тени забытых предков", Михаил Коцюбинский

Книга пронизана украинским фольклором, обычаями гуцулов и магией, а также любовью. Иван и Маричка – влюбленные представители двух враждебных родов, чья история заканчивается трагически из-за недоразумения. Когда Иван находился в долинах, Маричка умирает. Позже Маричка появляется в виде малки и привлекает Ивана в лес, где его судьба тоже становится трагической. Если бы Коцюбинский написал свое произведение к Шекспиру, то английский драматург не имел бы шансов на успех. Эта история поразит кого угодно.





"Тигроловы", Иван Багряный

Эта книга отлично демонстрирует, почему не стоит возвращаться к "совку". Григорий Многогрешный попал в мельницу тоталитарного режима. В свои 25 лет он уже пережил пытки, пытки и ссылки в Сибирь. Сильный и несокрушимый, Григорий убегает и встречается с семьей Сирков. Теперь он находит пристанище в Зеленом Клине, где охотятся на тигров руками. Человек в тайге чувствует себя настоящей волей. Как тигры, которых они приручают.





"Украденное счастье", Иван Франко

Произведения Ивана Франко заслуживают стоять рядом с "Кобзарем". Читать произведения Франко можно в любом настроении как взрослым, так и детям. Пьеса "Украденное счастье" построена на основе народной "Песни о шандаре" и пронизана фольклором.

Три персонажа, три разных судьбы и украденное счастье. Тяжелые условия жизни и нехватка земли под властью Австро-Венгрии породили настоящий "галицкий ад", где Анна, Николай и Михаил наконец потеряли все, что имели. Любая надежда на счастливую жизнь терялась среди измены, убийств и вражды. Следует читать это с точки зрения современного человека и находить новые смыслы в любви к семье, своей земле и истории.





"Энеида", Иван Котляревский

"Эней был парень проворный, и парень хоть куда казак!" — это известное начало эпической поэмы, ставшей ключевой для развития украинского языка и литературы. Эта поэма отражает начало нашего литературного пути и свидетельствует о том, что украинцы всегда ценили юмор даже в первых произведениях нашей литературы!

Перечитывание этой поэмы позволяет понять настоящий простой украинский язык XVIII века. Этот уникальный и увлекательный перевод произведения Вергилия оставляет неповторимое впечатление.





"Вечера на хуторе близ Диканьки", Николай Гоголь

Хотелось бы сохранить украинское село таким, как его изобразил Гоголь в своих произведениях. Здесь ведьмы летают под луной, черт торгует в Сорочинцах, а вареники сами летают в рот Пацюка. А страстная любовь Оксаны с Вакулой, наверное, увлекает каждую девушку.

Это произведение следует прочитать всем, не доверяйте только экранизациям (даже если они также великолепны). "Вечера на хуторе у Диканьки" прекрасно воспроизводят образ украинцев со всеми нашими ценностями, добродетелями и грехами.





"Холодный Яр", Юрий Горлис-Горский

Это один из самых вдохновляющих украинских исторических романов. Хотя имена Василия Шкляра или Пантелеймона Кулиша известны многим, произведение Горлиса-Горского не получило широкой популярности. Однако это зря, ведь роман описывает события 1918-1922 годов, когда повстанцы Холодноярской республики писали самые яркие страницы украинской освободительной борьбы. Сам автор был одним из повстанцев и жил по лозунгу "Воля Украины или смерть", как и тысячи таких самостоятельных украинцев.





"Земля", Ольга Кобылянская

Если вы до сих пор изучаете психологию по публикациям блоггеров, то пора пересмотреть свои подходы. Пора изучать психологию по произведениям Кобылянской. Начните с романа "Земля", который стал выдающимся в истории литературы. Украинская деревня с его красотой и обычаями очаровательна. Жить среди таких пейзажей, занимаясь рутинным трудом и строя семью, может показаться сказкой, но реальность не всегда так романтична.

Земля, полученная тяжелым трудом, приводит к конфликту между двумя братьями и приводит к трагическим последствиям. Роман рассматривает человеческую сущность, душу и переживания, и эти аспекты рассматривает на первом месте.





"Кайдашева семья", Иван Нечуй-Левицкий

Это произведение, как и многие другие в этом списке, включено в школьную программу. Но может ли ребенок понимать и переживать все мотивы, юмор и трагедию взрослых? Рекомендую перечитать эту книгу и посмотреть на персонажей, которые находятся рядом с нами и сейчас. Здесь трагедия сплетается с комедией, а смех с отчаянием.

Отношения между свекровью и невесткой, конфликты и ожесточенная вражда в семье показаны с разных взглядов. Может быть, эта книга поможет просмотреть себя с другой стороны?





"Мария", Улас Самчук

Это было первое художественное произведение о Голодоморе и вышло роман еще в 1934 году во Львове. Конечно, он был запрещен в Украине, как и большинство произведений Самчука. Мария стала символом несчастных, измученных голодом и страданиями крестьян. Она олицетворяет всех матерей, потерявших своих детей и видевших, как умирают целые деревни и люди.

Роман имеет большое историческое значение, поскольку написан по реальным воспоминаниям очевидцев.