Миллиардер Билл Гейтс назвал книгу, которую должен прочитать каждый. По его мнению, это должна быть "The Ride of a Lifetime" Роберта Айгера. Об этом один из самых богатых людей планеты написал в своем микроблоге.

Билл Гейтс. Фото: gettyimages.com

Роберт Айгер — это бывший глава "Disney". Именно он руководил процессом поглощения таких компаний как 21st Century Fo x, Lucasfilm и Pixar. В феврале этого года Айгер покинул свой пост, который занимал с 2005 года.

Дословно название книги Айгера переводится как — "Поездка на всю жизнь". Это бизнес-литература, которая учит строить успешные организации, а затем ими управлять. По словам Гейтса, Айгер очень детально и доступно объяснил, что это значит — быть СЕО. Автор делиться своими наблюдениями о том, как развивать и зарабатывать на сильных сторонах своего бизнеса, а также как укреплять старые.

"Это короткая и очень читабельная книга, в которой вы найдете множество глубоких инсайтов", — делится впечатлениями Билл Гейтс.

Также миллиардер считает, что именно эта книга может вдохновить читателей на пути к их мечте.

К слову, украинского перевода "The Ride of a Lifetime" пока еще нет. Поэтому украинские читатели могут довольствоваться лишь англоязычной версией.

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