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Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом

Основатель компании Microsoft посвятил летний список теме сложных отношений между человечеством и природой

сегодня, 13:43
Автор:

Корольова Аліна

Американский бизнесмен Билл Гейтс опубликовал ежегодный список книг, который он рекомендует прочитать летом. Об этом сообщает CNBC.

Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом

Билл Гейтс составил список книг. Фото: cnbc.com

В этом году основатель Microsoft сосредоточил свое внимание на теме сложных отношений между человечеством и природой.

"Какой ни была причина, большинство книг в моей летнем списке для чтения касаются того, что происходит, когда люди вступают в конфликт с окружающим миром", — написал он.

Итак, перечень книг, которые Билл Гейтс рекомендует для прочтения этого лета.

1.      "Under a White Sky: The Nature of the Future"

Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом - фото 2

Автор книги — Элизабет Коберт, журналистка, которая была награждена Пулитцеровской премией. В книге она рассматривает вопрос о том, могут ли человеческие инновации стать спасением для планеты, которую они разрушают.

2.      "A Promised Land"

Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом - фото 3

Книга бывшего президента Америки Барака Обамы. Билл Гейтс написал, что впечетлен его мемуарами.

""Земля обетованная"- это очень честная книга. Он (Барак Обама — прим. ред.) не пытается продать себя вам или заявить, что не делал ошибок", — считает Гейтс.

3.      "Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric"


Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом - фото 4

Авторы — репортеры Томас Грита и Тед Манн. В книге они рассказывают о падении огромной американской корпорации General Electric.

"GE — это мифическая компания. Когда GE начала использовать программное обеспечение Microsoft в наши первые дни, это дало нам огромный толчок на рынок, так как GE была ведущей компанией", — пишет Гейтс.

4.      "The Overstory"

Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом - фото 5

Автор — американский писатель Ричард Пауэрс. Книга получила Пулитцивську премию в художественной литературе.

Как написал в своей реценции Билл Гейтс, "The Overstory" — это ода деревьям в виде девяти историй персонажей, на жизнь которых так или иначе они повлияли.

"Эта книга заставила меня захотеть узнать больше о деревьях", — признался основатель Microsoft.

5.      "An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives"

Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом - фото 6

Автор — американский писатель и журналист Мэтт Рихтел. Он тоже является лауреатом Пулитцеровской премии.

"An Elegant Defense" — это об иммунной системе человека. По словам Билла Гейтса, книга была написана и опубликована еще до пандемии коронавируса, но дает хороший контекст для ее понимания.

Сайт "Комментарии" ранее публиковал подборку лучших книг, которые стоит прочитать. Список составлялся субъективно, основываясь на интересах работников издание.


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Источник: https://www.cnbc.com/make-it/
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