Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом

BTC/USD
32444.91
ETH/USD
1951.80
LTC/USD
132.55
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Корольова Аліна
Американский бизнесмен Билл Гейтс опубликовал ежегодный список книг, который он рекомендует прочитать летом. Об этом сообщает CNBC.
Билл Гейтс составил список книг. Фото: cnbc.com
В этом году основатель Microsoft сосредоточил свое внимание на теме сложных отношений между человечеством и природой.
Итак, перечень книг, которые Билл Гейтс рекомендует для прочтения этого лета.
1. "Under a White Sky: The Nature of the Future"
Автор книги — Элизабет Коберт, журналистка, которая была награждена Пулитцеровской премией. В книге она рассматривает вопрос о том, могут ли человеческие инновации стать спасением для планеты, которую они разрушают.
2. "A Promised Land"
Книга бывшего президента Америки Барака Обамы. Билл Гейтс написал, что впечетлен его мемуарами.
3. "Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric"
Авторы — репортеры Томас Грита и Тед Манн. В книге они рассказывают о падении огромной американской корпорации General Electric.
4. "The Overstory"
Автор — американский писатель Ричард Пауэрс. Книга получила Пулитцивську премию в художественной литературе.
Как написал в своей реценции Билл Гейтс, "The Overstory" — это ода деревьям в виде девяти историй персонажей, на жизнь которых так или иначе они повлияли.
5. "An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives"
Автор — американский писатель и журналист Мэтт Рихтел. Он тоже является лауреатом Пулитцеровской премии.
"An Elegant Defense" — это об иммунной системе человека. По словам Билла Гейтса, книга была написана и опубликована еще до пандемии коронавируса, но дает хороший контекст для ее понимания.
Сайт "Комментарии" ранее публиковал подборку лучших книг, которые стоит прочитать. Список составлялся субъективно, основываясь на интересах работников издание.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости