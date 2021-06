Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать летом

Американский бизнесмен Билл Гейтс опубликовал ежегодный список книг, который он рекомендует прочитать летом. Об этом сообщает CNBC.

Билл Гейтс составил список книг. Фото: cnbc.com

В этом году основатель Microsoft сосредоточил свое внимание на теме сложных отношений между человечеством и природой.

"Какой ни была причина, большинство книг в моей летнем списке для чтения касаются того, что происходит, когда люди вступают в конфликт с окружающим миром", — написал он.

Итак, перечень книг, которые Билл Гейтс рекомендует для прочтения этого лета.

1. "Under a White Sky: The Nature of the Future"





Автор книги — Элизабет Коберт, журналистка, которая была награждена Пулитцеровской премией. В книге она рассматривает вопрос о том, могут ли человеческие инновации стать спасением для планеты, которую они разрушают.



2. "A Promised Land"





Книга бывшего президента Америки Барака Обамы. Билл Гейтс написал, что впечетлен его мемуарами.



""Земля обетованная"- это очень честная книга. Он (Барак Обама — прим. ред.) не пытается продать себя вам или заявить, что не делал ошибок", — считает Гейтс.

3. "Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric"









Авторы — репортеры Томас Грита и Тед Манн. В книге они рассказывают о падении огромной американской корпорации General Electric.

"GE — это мифическая компания. Когда GE начала использовать программное обеспечение Microsoft в наши первые дни, это дало нам огромный толчок на рынок, так как GE была ведущей компанией", — пишет Гейтс.

4. "The Overstory"





Автор — американский писатель Ричард Пауэрс. Книга получила Пулитцивську премию в художественной литературе.



Как написал в своей реценции Билл Гейтс, "The Overstory" — это ода деревьям в виде девяти историй персонажей, на жизнь которых так или иначе они повлияли.

"Эта книга заставила меня захотеть узнать больше о деревьях", — признался основатель Microsoft.

5. "An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives"





Автор — американский писатель и журналист Мэтт Рихтел. Он тоже является лауреатом Пулитцеровской премии.



"An Elegant Defense" — это об иммунной системе человека. По словам Билла Гейтса, книга была написана и опубликована еще до пандемии коронавируса, но дает хороший контекст для ее понимания.

