BBC назвали лучшие украинские книги в 2022 году

Литературный конкурс "Книга года BBC-2022" определяется редакцией BBC News совместно с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 2022 году книгой года по версии BBC стал роман Андрея Семенкива "Танцы с костями. Медицинский триллер". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.



В Украине выбрали книгу года. Фото: из открытых источников

Редактор BBC Украина Марта Шокало сравнила книгу "Танцы с костями. Медицинский триллер" с популярным американским сериалом "Пуститься берега" и отметила, что роман выполнил одну из самых главных задач в литературе, а именно развлечь читателя.

Автор романа Андрей Семенков – это врач, кандидат медицинских наук и популяризатор научно-доказательной медицины, более известный как MED GOblin.

Победитель литературного конкурса "Книга года BBC-2022" Андрей Семенков, находящийся на фронте, уже успел отреагировать.

"Мне не хватает слов. Это как из параллельного мира какая-то новость вклинилась. Не верится. Я только могу поблагодарить людей, которым было интересно, рискнувших почитать дебютанта в художественной литературе", — сказал он в комментариях BBC.

Также редакция BBC News избрала победителей еще двух номинаций. Детской книгой года BBC-2022 назвали "Призраки Черной дубравы" авторства Андрея Бачинского. А в эссеистике победил Павел Казарин с книгой "Дикий Запад Восточной Европы".





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наиболее загруженной художественной книгой в России за 2022 год оказался антиутопический роман о тоталитарном обществе, который был написан через несколько лет после свержения фашистского режима.



Также "Комментарии" писали о 10 странах ЕС, граждане которых меньше поддерживают Украину в войне с Россией.

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