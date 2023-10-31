Закрываем гештальты на Хэллоуин: смеемся над страхами, работаем с фобиями

Хэллоуин – повод поговорить про страхи и фобии. Фото из открытых источников.

Вы не ходите в цирк из-за зловещих клоунов, в горы – потому что опасаетесь высоты, белый халат врача вводит в ступор, а коллеги пугают энергетическими вампирами? Различные страхи и всевозможные фобии есть, пожалуй, в жизни каждого из нас. Но далеко не каждый может смело посмотреть им в глаза и осознать, насколько такие внутренние ограничители мешают развиваться и достигать новых высот. Почему же подобные вещи связывают нам руки и крылья, разбираемся с психологами.

Мистические привидения и жуткие скелеты, величественные Дракулы и безобразные Франкенштейны, древние мумии и мерзкие зомби, ужасные черти и коварные ведьмы – страшилки Хэллоуина могут стать не только веселым костюмированным развлечением, но и хорошей возможностью проработать собственные страхи. Более того, понять и принять их, и даже посмеяться над мелочами, которые мы когда-то раздували до вселенских масштабов, отравляя свою жизнь.

Подобная гештальтерапия, по мнению специалистов, помогает нам избавиться от своеобразного психологического балласта, который накапливается еще с детства. Именно поэтому американские психиатры советуют родителям не запрещать детям наряжаться на Хеллоуин в костюмы злых персонажей. Это может помочь юным фантазерам побороть страх неизведанного, с которым они знакомятся в игровой форме и в безопасной сказочной обстановке. Ведь в таком возрасте столкнуться с чем-то пугающим в реальной жизни – это настоящее испытание и возможно даже болезненная травма на всю жизнь. Поэтому если малыш, например, дико кричит при виде пауков (арахнофобия), ему будет полезно нарядиться в костюм этого существа и таким образом перестать его бояться. Для украинских ребятишек, к слову, полезнее будет выбрать не зубастую маску монстра, а белый халат с накрахмаленной шапочкой. Потому что затаившийся с пеленок страх перед медицинским персоналом – ятрофобия – в будущем помешает им правильно заботиться о своем здоровье.

"Каждый ребенок, – объясняет украинский психолог Елена Слободянюк, – проходит период, в котором его одолевают страхи, связанные с окружением. Жизненный опыт расширяется, в пространстве малыша кроме родных людей появляются незнакомцы, всякие червяки, лягушки, гром и молния, темнота и одиночество, смерть … Возникающие при этом страхи в поддерживающей среде проходят сами собой, оставляя следы разве что в детских воспоминаниях. Помогают справиться с фобиями и сказки, ведь в них добро всегда побеждает зло и все заканчивается хорошо. Ребенок часто интуитивно выбирает сказку и просит ее читать чуть-ли не каждый вечер".

Как считает Елена, детские страшилки на Хэллоуин – это не простая случайность на пути развития психики, а острая необходимость. "Это своего рода групповая психологическая работа, затрагивающая глубокие слои личности и помогающая совладать со страхами. – Продолжает психолог. – Может быть, как раз потому, что чужой для нас праздник Хэллоуин отвечает глубоким психологическим потребностям развития, он так быстро становится своим. Это особенный вечер, когда все готовы встретиться с настоящим ужасом в обстановке веселья и взаимной поддержки, рассмеяться страхам в лицо".

Когда же в черные плащи, остроносые колпаки и прочие атрибуты Хэллоуина облачаются взрослые, то, по мнению специалистов, они, таким образом, позволяют проявляться темной стороне своей личности. Причем, если дети делают это импульсивно, то взрослые – подсознательно. Костюмированная вечеринка – прекрасный способ признаться окружающим в образной форме в каких-то своих комплексах, глубинных фобиях. В этом смысле черный юмор, который бьет ключом в этот осенний вечер, может стать действенным инструментом самоиронии. К тому же в шумной атмосфере праздника гораздо проще выпустить наружу своих "внутренних демонов".



Психологи хотя и одобряют подобные шалости, но с одной важной оговоркой: перевоплощение в героев Хэллоуина не поможет решить серьезные психологические проблемы и не вылечит расстройства психики. Это точно не заменит когнитивную поведенческую терапию (КПТ), на сеансах которой специалист проработает вместе с пациентом болезненные моменты, поможет избавиться от тревожных состояний или зависимостей, шаг за шагом будет лечить депрессию или компульсивное расстройство.

С точки зрения классического психоанализа бывает страх рациональный, то есть возникающий как реакция на внешнюю опасность и глубинный иррациональный. Во время психотерапии бессознательные стремления и страхи переводятся в сознательное восприятие, где информацию о них обрабатывает наша психика. Термин фобия обязан своим названием Фобосу – богу страха, который был сыном богини любви и красоты Афродиты и бога войны Ареса. Интересно, что основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд считал: человеком руководит именно эрос и танатос. Первое – влечение к наслаждениям и жизни, второе – тяга к разрушению и смерти. Фобии – это страхи больного воображения, не перед реальной угрозой. Они всегда иррациональны, их корни – за пределами здравого смысла. Возможно, поэтому фобии так сложно выкорчевать из нашего подсознания, где они живут годами и десятилетиями. Даже если человек понимает всю нелепость и эфемерность своего страха, он все равно не может от него избавиться.



Если глобально рассмотреть страх и фобию, то между этими вроде бы схожими понятиями существует колоссальная разница. Страх – это обычная человеческая эмоция, которая есть у каждого из нас. А тот, кто вообще ничего не боится, вероятнее всего, не совсем психически здоров. Страх помогает нам адаптироваться в окружающем мире и предостерегает не совершать глупости, необдуманные поступки, угрожающие жизни. По сути, он как будто стоит на страже нашего благополучия. И это абсолютно нормальная история. Но если страх "перегибает палку", сковывает нас, сужает круг наших интересов, препятствует социализации, то это уже фобия.



"Когда страх становится дезадаптивным, – комментирует известный украинский психотерапевт и психиатр, доктор медицинских наук, профессор Олег Чабан, – тогда он превращается в опасную фобию, иными словами, психическое расстройство. В основе всех фобий лежит танатофобия, то есть страх смерти. Он затрагивает наши базовые механизмы, смысл жизни вообще. Если разобраться, все мы больше всего на свете боимся умереть. Особенно остро это ощутили украинцы во время войны. Именно из этого базового страха и вытекают прочие фобии. Сегодня в мире их насчитывается более 3 тысяч. Самое страшное последствие фобии – ассоциализация, из которой вытекают многие вещи: постоянная тревога, нарушения сна, депрессия, даже алкоголизм. Если вы ощутили, что страх чего-либо уже перерос в фобию, обратитесь за помощью к специалисту, который поможет преодолеть это расстройство".



Если борьба с фобиями под силу опытным психотерапевтам, то справиться с обычными страхами вполне может каждый из нас. Для этого необходимо проработать для начала маленькие страхи, из которых и состоит огромная и страшная фобия. Затем нужно включить логику и заставить ее переосмыслить бьющие через край эмоции. Третий шаг – мысленно довести свой самый большой страх до абсурда. И в финале обрушиваем на страх самое мощное оружие – юмор. И помните: жить нужно "в моменте" здесь и сейчас, а не тратить золотое время на страхи и фобии.