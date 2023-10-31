Сонное царство: устраиваем контрольную для одеял и подушек

Как выбрать одеяло и подушку. Фото из открытых источников.

В ответственном деле сна правильные постельные принадлежности играют одни из главных ролей. Каких только одеял и подушек не существует сегодня: со всевозможными натуральными и синтетическими наполнителями, с разными функциями и размерами. Итак, давайте вместе разбираться, какой модели лучше доверить свои грезы.

Если раньше такую текстильную продукцию можно было разделить на хорошую и плохую, то теперь десятки критериев выбора. И дело не только в высоких требованиях современного потребителя. Просто нынешние производители всерьез задумались о том, какие мы все разные. Отсюда и такая детализация, способная угодить и обеспечить крепкий и здоровый сон любому человеку.



Парниковый эффект, глобальное потепление – как бы ученые не называли капризы природы, именно они привели к тому, что летом в Украине тропическая жара, а зимой – арктический холод. Температура за окном диктует текстильному рынку свои условия. Именно поэтому популярны легкие, создающие приятное ощущение прохлады летние одеяла. А также теплые и "дышащие" одеяла, способные согреть в холода, особенно когда в квартире еле-еле греют батареи.







Общепринятой маркировки теплоты одеяла не существует, но большинство компаний используют шкалу из пяти точек или одинаковых букв. Иногда на этикетке может быть просто написано, какое именно одеяло: легкое, облегченное, стандартное, теплое и особо теплое. С цифрами 3-5 подойдут для любителей спать с открытым окном или для людей с повышенными потребностями в тепле. А варианты, у которых на этикетке есть 1-3 точки, станут незаменимы летом и весной. Если точек нет, нужно ориентироваться на граммы, указанные на бирке. Вес от 400 до 800 говорит о том, что это одеяло легкое, а от тысячи грамм до двух и выше – более теплое.

В жару лучше всего подойдут модели с наполнителем из хлопка. Очень популярны одеяла из экзотических растительных волокон – бамбукового и эвкалиптового. Они экологичные, легкие, долговечные и создают нужную прохладу. Приятен на ощупь и великолепно охлаждает натуральный шелк "тусса" – уникальный природный материал, которому нет равных по гигроскопичности. Он впитывает влагу, равную приблизительно 40% собственного веса, поэтому идеально подойдет людям с повышенным потоотделение. Однако такие одеяла очень дорогие.

Когда же наступают холода, незаменимы одеяла из шерсти и подшерстка овец, верблюдов, лам и альпаки. Они создают здоровый микроклимат и знаменитое сухое тепло, столь полезное для тех, у кого больные суставы. Они не накапливает статику, пропускают воздух и, благодаря особой структуре способны к терморегуляции. Под таким одеялом комфортно при любой температуре. Классикой на все времена стали и пуховые одеяла, где в качестве наполнителя используется гусиный и утиный пух. Такие изделия – очень мягкие и теплые.

Стеганое одеяло наиболее прочно и устойчиво к механическим воздействиям. Самыми надежными считаются одеяла с кассетной прошивкой, когда наполнитель (шерсть, пух или холлофайбер) надежно зафиксирован в секциях-кассетах. Лучше выбрать прошивку квадратами или ромбами, а не параллельными рядами.

Подобно климату, в наш техногенный век изменилась и экология. И, как следствие, появилось больше аллергиков, которые очень болезненно реагируют на близкий контакт с различными натуральными материалами. Поэтому сегодня очень популярны искусственные одеяла из полиэфирных и силиконизированных волокон, например холлофайбера и микрогеля. Они не вызывают аллергических реакций, не впитывают влагу, неприятные запахи, не задерживают пыль. Кроме того, этот материал легкий, мягкий, хорошо пропускает воздух, прекрасно сохраняет форму. Также благодаря своему искусственному происхождению он препятствует появлению насекомых. Еще одно преимущество – такие одеяла можно стирать в машинке, правда на специальном режиме. Очень интересен и новый наполнитель лиоцелл (Lyocell) — текстильное волокно, получаемое химическим путем из целлюлозы. Обработанное серебром, оно также не вызывает аллергии.

Индивидуальный подход к каждому потребителю повлиял не только на качество, но и на такую важную характеристику как размер одеяла. Есть формат king-size – 220х240 см, евро-размеры – 200х220 см и 195х215 см, "английский" размер – 172х205 см. Очень популярны размеры полуторные – 155х215 см или 140х205 см.

Не менее важен и выбор правильной подушки – это залог правильного и крепкого сна, а значит и нашего здоровья. Обратите внимания на классические модели из пера и пуха. Мягкость, упругость способность легко восстанавливать форму – вот основные качества этих изделий. Во время сна пуховая подушка поглощает лишнюю влагу, которую мы выделяем, а затем отдает ее в окружающую среду. Хорошо себя зарекомендовали и подушки с шерстяным наполнителем, в котором маленькие шарики овечьей шерсти придают изделию эластичную и упругую форму. Максимально похож свойствами на натуральный пух экофайбер, файберлон, комфорель, силикон. Они не вызывают аллергию и являются хорошей альтернативой подушкам из пуха и пера. Полиэфирное волокно синтепон — наиболее дешевый синтетический наполнитель. Он значительно уступает холлофайберу и его аналогам, быстро теряет форму.Обратите внимание: подушки с синтетическим полиэфирным волокном не подходят людям с интенсивным потоотделением во время сна – от этого материал быстро сбивается.

Кстати, форма напрямую зависит от веса подушки, то есть количества наполнителя. Те, кто любит спать практически без подушки, может выбрать "худенькую" и легкую модель до 450 грамм. Те же, кто засыпает только тогда, когда его голова утопает в пышном "облаке", может купить вариант весом от 700 до 1200 грамм.



В наш гиподинамичный век, когда подавляющее большинство людей занимаются сидячей работой и забывают про зарядку, особо актуальны подушки с ортопедическим эффектом, позволяющие поддерживать шейный лордоз в правильном положении. Это может быть и полушка со специальной выемкой для шеи, наполненная шерстью, и силиконизированным волокном, а также модель с эффектом памяти из эластичной пены. Рекомендовать такой аксессуар для сна должен врач. Если вы спите на боку, подберите более жесткую подушку, а если на животе — лучше выбрать подушку помягче, чтобы во время сна не перенапрягались мышцы. Подушка средней жесткости подходит тем, кому нравится спать на спине. Самые мягкие подушки получаются из одного пуха, без добавления пера.

Мода на все натуральное и экологичное заставило производителей обратить внимание на натуральные материалы, которые использовали еще наши предки – гречишную лузгу и льняное семя. Подушки с таким наполнителем имеют хорошие ортопедические свойства, они массируют кожу головы и лица, воздействуя на рефлекторные точки и усиливая приток крови к коже и корням волос. Такие подушки обеспечивают прекрасный теплообмен, поэтому голова не потеет. И, наконец, в таких наполнителях нет главного источника аллергии – пылевых и перьевых клещей!



Также при выборе подушки обратите внимание на ширину плеч: чем они шире, тем выше нужна подушка. Чаще всего подушки имеют высоту 10-14 см, для широкоплечих людей эта величина должна составлять 14-17 см. Наш здоровый и полноценный сон напрямую зависит от хорошего одеяла и подушки. Поэтому если выбрать правильных "союзников" для своего сна, ночи станут похожи на сказку.