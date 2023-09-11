Оригинальные подарки на день рождения: что можно подарить необычное

День рождения — это отличный повод порадовать именинника или именинницу особенным подарком. "Комментарии" собрали идеи оригинальных подарков на день рождения, которые приятно удивят ваших близких.

День рождения. Фотограф: Alina Komarevska, pexels.com

Что можно подарить на день рождения необычное

В качестве подарка на день рождения можно остановить свой выбор на чем-то оригинальном и необычном. Именинник будет рад получить особенный подарок, который точно ему запомнится. Вместо материального презента можно подарить имениннику незабываемые эмоции. Например, вы можете заказать для именинника фотосессию у талантливого фотографа, оплатить путешествие, о котором именинник давно мечтал, или подарить участие в полезном мастер-классе. Если именинник любит экстремальные впечатления, можно подарить ему поход на аттракционы, прыжок с парашютом или полет на воздушном шаре. Можно организовать для именинника вечеринку-сюрприз или пикник в кругу близких людей.

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Какие подарки не принято дарить на день рождения

Подарок на день рождения должен порадовать именинника, а не стать причиной недоразумений и разочарования. Поэтому стоит знать, какие подарки лучше не дарить на день рождения.

Очень важно избегать подарков, которые могут обидеть. Например, антивозрастные средства, книги о похудении или весы в качестве подарка могут вызвать у именинника негативные эмоции. Не стоит дарить на день рождения домашних животных, если об этом вас не попросят сами. Даже если вы знаете, что именинник часто умиляется фотографиям собак, это не значит, что он готов взять на себя заботу о щенке.

Также существуют приметы о том, какие подарки на день рождения могут навлечь на именинника несчастья. Лучше не дарить на день рождения следующие презенты:

Часы. Согласно приметам, такой подарок может привести к разлуке, быстрой ссоре. По приметам, подаренные часы отсчитывают время до конца жизни человека или до конца вашего общения с ним.

Ножи. Приметы говорят о том, что подаренный нож приведет к ссоре.

Домашние тапочки. По приметам, подаренные тапочки могут принести в дом именинника ссоры, разлуки, болезни и даже смерть.

Пустая посуда, кошелек или сумка. Приметы предупреждают, что пустая посуда, кошелек или сумка, подаренные на день рождения, могут привести к материальной нищете именинника. Поэтому, если вы твердо намерены подарить именно такой презент, стоит положить туда монетку.

Что подарить девушке на день рождения

В день рождения девушки хочется порадовать виновницу торжества самыми лучшими подарками. Оригинальный презент на день рождения точно не оставит девушку равнодушной. При выборе подарка подумайте о том, чем девушка любит заниматься в свободное время. Возможно, имениннице будет приятно получить в подарок мастер-класс по рисованию или онлайн-курс, связанный с ее любимым хобби. Также можно остановить свой выбор на персонализированном подарке, например, с принтом или гравировкой имени, инициалов, фото, любимых цитат девушки. Можно подарить девушке поход на SPA процедуры, где она сможет расслабиться и отдохнуть, шоппинг со стилистом или фотосессию.

Что подарить парню на день рождения

Для парней есть множество вариантов оригинальных подарков. Например, необычным подарком для парня может стать "мужской букет" — букет из колбасы или сыра, с бутылкой хорошего алкоголя в центре композиции. Такой презент можно изготовить самостоятельно или заказать в Интернете. Также прекрасным вариантом могут стать вещи с оригинальным принтом, которые точно вызовут у парня улыбку. Отличным подарком парню на день рождения могут стать билеты на концерт любимой группы или на стендап.

Самый необычный подарок на день рождения

Если вы ищете что-то по-настоящему необычное, можно "подарить" имениннику звезду. Именинник будет вспоминать об этом оригинальном подарке каждый раз, когда будет смотреть на звездное небо. Вы можете получить сертификат о том, что звезду назвали в честь именинника, и даже показать ему подаренную звезду на небе с помощью телескопа. Также интересным вариантом подарка может стать поход в необычную квест-комнату, где именинник получит незабываемые эмоции, а также проявит свои лучшие черты характера в качестве лидера команды.

Оригинальные подарки помогут сделать день рождения вашего близкого человека по-настоящему запоминающимся.