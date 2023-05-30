Ученые выяснили, какой именно отпуск способен продлить жизнь на 10 лет

Отпуск - не роскошь, а необходимость (фото из открытых источников)

Ученые уверены: если регулярно брать отпуск, это плюс 10 лет жизни. Если регулярно не брать, это плюс болезни сердца и минус психическое здоровье.

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Не откладываем на потом

Даже в мирное время не у всех и не всегда получалось с отпуском. Кому-то это было невыгодно с финансовой точки зрения. Кто-то не мог бросить свой бизнес, потому что привык контролировать дела на всех этапах и считал, что без него в компании наступит апокалипсис. Или имел проект за проектом, каждый из которых – дело жизни, поэтому отпуск каждый раз откладывался "до лучших времен", которые никак не наступали. В конце концов "отдыхать будем на пенсии"… Но с таким отношением к себе до пенсии можно и не дотянуть. Отказ от отпуска – вынужденный или сознательный – негативно влияет не только на эмоциональное и физическое состояние, но и на продолжительность жизни. Поэтому даже война не повод для того, чтобы отказывать себе в небольшой паузе.

В 2005 году американские ученые провели исследование, которое показало: женщины, устраивающие себе отпуск дважды в год, менее склонны к депрессиям и счастливее в браке, чем те, кто позволяет себе отдых раз в два или более лет. И живут в среднем на 10 лет дольше.

Наблюдая в течение двадцати лет за группой из 749 женщин, пришли еще к одному выводу: у тех, кто не имел никаких каникул за шесть лет, вероятность возникновения заболеваний сердца возросла почти в восемь раз (опять же – по сравнению с теми, кто позволял себе передышку дважды в год).

Если мужчины регулярно не находили время на отпуск, риск умереть от ишемической болезни сердца возрастал почти на 40%.

Каждые сутки на вес золота

На вопрос "сколько должен длиться отпуск" у ученых давно есть ответ.

Даже один – полноценный! – выходной (когда полный релакс – и никаких брейн-штормов, зумов или обыденных обязанностей) имеет смысл. После него человек возвращается к работе "на подъеме" и мотивирован к достижению цели.

За трое суток отдыха наблюдается улучшение реакций, что положительно влияет на производительность и качество выполнения работы.

Для полной перезагрузки советуют отдыхать минимум две недели. Первые пять дней организм привыкает к новым обстоятельствам, к новому ритму, постепенно переходя в режим отдыха. Это так называемый период акклиматизации (да, да, он нужен не только детям!), когда человек как бы живет в параллельных реальностях: в одной – работа, к которой постоянно возвращается мысленно, в другой – солнце, море и мохито. Только на 7-8 день мозг полностью переключается на мохито и другие радости, ставшие доступными на ближайшее время.



Вы сюда не лежать приехали!

Легко сказать "забудь о работе", если там сейчас аврал, цейтнот и никто не сделает вашу работу лучше вас. Но придется, если не хотите испортить себе отпуск. Ученые из Чикагского университета советуют заняться как-то новым делом – не обязательно сложным, но интересным и нуждающимся в концентрации внимания. Это поможет забыть о рутине и сосредоточиться на том, что присутствует в вашей жизни именно сейчас.

По этой же причине рекомендуется отдыхать активно. Даже если весь год визуализировали, как две недели будете лежать в шезлонге, периодически освежаясь в бассейне/море/реке, и будете вкусно есть, это не должно быть пределом ваших мечтаний. Поезжайте на экскурсию. Займитесь снорклингом, дайвингом или вейкбордингом. Катайтесь на велосипеде. Если вас расслабит полив грядок или уход за клумбой – на здоровье! Главное – не переборщить, чтобы каникулы на даче не превратились в трудотерапию.

Медитация против старения

В 2016 году американские ученые провели интересный эксперимент, в котором приняли участие 102 женщины в возрасте от 30 до 60 лет. Они отдыхали в течение пяти дней, причем часть – достаточно пассивно, а вторая часть все это время регулярно занималась медитацией. У всех в первый день взяли кровь на анализ и повторили его по окончании отпуска. Положительные изменения наблюдались у всех: дамы были в хорошем настроении, показатели крови улучшились – в частности, сократилось количество биомаркеров, свидетельствующих о старении организма. Но особенно ученых поразили результаты опроса и обследования этих же женщин спустя десять месяцев. Медитировавшие во время отпуска оказались более стрессоустойчивыми. Их организм более эффективно использовал протеины (напомним, основная функция протеинов/белков – формирование клеток и тканей организма, стимулирование обменных процессов и нормализация работы иммунной системы). Кроме того, наблюдалась большая активность теломеразы – фермента, замедляющего старение. Так что вывод очевиден: отпуск – не прихоть, а необходимость. И медитация – ее желательная составляющая. Не все, учитывая наши реалии, могут отдохнуть на курорте, но медитировать может каждый – даже дома.

Кстати, изучив привычки почти 600 тыс граждан Великобритании, Америки и Австралии, ученые обнаружили, что чрезмерная работоспособность приносит пользу только работодателю. У людей, регулярно перерабатывающих (более 55 часов в неделю), инсульты случались на 33% чаще, чем у тех, кто не выходил за пределы 40 рабочих часов в неделю. Так что полноценный отпуск – совсем не роскошь. Это обязательное условие здоровья и долголетия.