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Ученые выяснили, какой именно отпуск способен продлить жизнь на 10 лет

Отпуск во время войны кажется странной, немного неуместной штукой. На самом же деле сейчас он нужен каждому, как никогда

сегодня, 15:00
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Автор:

Козаренко Люда

Ученые выяснили, какой именно отпуск способен продлить жизнь на 10 лет

Отпуск - не роскошь, а необходимость (фото из открытых источников)

Ученые уверены: если регулярно брать отпуск, это плюс 10 лет жизни. Если регулярно не брать, это плюс болезни сердца и минус психическое здоровье.


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Не откладываем на потом

Даже в мирное время не у всех и не всегда получалось с отпуском. Кому-то это было невыгодно с финансовой точки зрения. Кто-то не мог бросить свой бизнес, потому что привык контролировать дела на всех этапах и считал, что без него в компании наступит апокалипсис. Или имел проект за проектом, каждый из которых – дело жизни, поэтому отпуск каждый раз откладывался "до лучших времен", которые никак не наступали. В конце концов "отдыхать будем на пенсии"… Но с таким отношением к себе до пенсии можно и не дотянуть. Отказ от отпуска – вынужденный или сознательный – негативно влияет не только на эмоциональное и физическое состояние, но и на продолжительность жизни. Поэтому даже война не повод для того, чтобы отказывать себе в небольшой паузе.

Ученые выяснили, какой именно отпуск способен продлить жизнь на 10 лет - фото 2

В 2005 году американские ученые провели исследование, которое показало: женщины, устраивающие себе отпуск дважды в год, менее склонны к депрессиям и счастливее в браке, чем те, кто позволяет себе отдых раз в два или более лет. И живут в среднем на 10 лет дольше.

Наблюдая в течение двадцати лет за группой из 749 женщин, пришли еще к одному выводу: у тех, кто не имел никаких каникул за шесть лет, вероятность возникновения заболеваний сердца возросла почти в восемь раз (опять же – по сравнению с теми, кто позволял себе передышку дважды в год).

Если мужчины регулярно не находили время на отпуск, риск умереть от ишемической болезни сердца возрастал почти на 40%.

Каждые сутки на вес золота

На вопрос "сколько должен длиться отпуск" у ученых давно есть ответ.

Даже один – полноценный! – выходной (когда полный релакс – и   никаких брейн-штормов, зумов или обыденных обязанностей) имеет смысл. После него человек возвращается к работе "на подъеме" и мотивирован к достижению цели.

За трое суток отдыха наблюдается улучшение реакций, что положительно влияет на производительность и качество выполнения работы.  

Для полной перезагрузки советуют отдыхать минимум две недели. Первые пять дней организм привыкает к новым обстоятельствам, к новому ритму, постепенно переходя в   режим отдыха. Это так называемый период акклиматизации (да, да, он нужен не только детям!), когда человек как бы живет в параллельных реальностях: в одной – работа, к которой постоянно возвращается мысленно, в другой – солнце, море и мохито. Только на 7-8 день мозг полностью переключается на мохито и другие радости, ставшие доступными на ближайшее время.

Ученые выяснили, какой именно отпуск способен продлить жизнь на 10 лет - фото 3

Вы сюда не лежать приехали!

Легко сказать "забудь о работе", если там сейчас аврал, цейтнот и никто не сделает вашу работу лучше вас. Но придется, если не хотите испортить себе отпуск. Ученые из Чикагского университета   советуют заняться как-то новым делом – не обязательно сложным, но интересным и нуждающимся в концентрации внимания. Это поможет забыть о рутине и сосредоточиться на том, что присутствует в вашей жизни именно сейчас.

По этой же причине рекомендуется отдыхать активно. Даже если весь год визуализировали, как две недели будете лежать в шезлонге, периодически освежаясь в бассейне/море/реке, и будете вкусно есть, это не должно быть пределом ваших мечтаний. Поезжайте на экскурсию. Займитесь снорклингом, дайвингом или вейкбордингом. Катайтесь на велосипеде. Если вас расслабит полив грядок или уход за клумбой – на здоровье! Главное – не переборщить, чтобы каникулы на даче не превратились в трудотерапию.

Ученые выяснили, какой именно отпуск способен продлить жизнь на 10 лет - фото 4

Медитация против старения

В 2016 году американские ученые провели интересный эксперимент, в котором приняли участие 102 женщины в возрасте от 30 до 60 лет. Они отдыхали в течение пяти дней, причем часть – достаточно пассивно, а вторая часть все это время   регулярно занималась медитацией. У всех в первый день взяли кровь на анализ и повторили его по окончании отпуска. Положительные изменения наблюдались у всех: дамы были в хорошем настроении, показатели крови улучшились – в частности, сократилось количество биомаркеров, свидетельствующих о старении организма. Но особенно ученых поразили результаты опроса и обследования этих же женщин спустя десять месяцев. Медитировавшие во время отпуска оказались более стрессоустойчивыми. Их организм более эффективно использовал протеины (напомним, основная функция протеинов/белков – формирование клеток и тканей организма, стимулирование обменных процессов и нормализация работы иммунной системы). Кроме того, наблюдалась большая активность теломеразы – фермента, замедляющего старение. Так что вывод очевиден: отпуск – не прихоть, а необходимость. И медитация – ее желательная составляющая. Не все, учитывая наши реалии, могут отдохнуть на курорте, но медитировать может каждый – даже дома.   

Кстати, изучив привычки почти 600 тыс граждан Великобритании, Америки и Австралии, ученые обнаружили, что чрезмерная работоспособность приносит пользу только работодателю. У людей, регулярно перерабатывающих (более 55 часов в неделю), инсульты случались на 33% чаще, чем у тех, кто не выходил за пределы 40 рабочих часов в неделю. Так что полноценный отпуск – совсем не роскошь. Это обязательное условие здоровья и долголетия.



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