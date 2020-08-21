Новый телесезон: украинцев ожидают звездный маскарад, полезные советы, женские тайны и любовные приключения

Телешоу и сериалы плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Мы волнуемся вместе с их героями, иногда и сами становимся ими – ведь различные талант-шоу дают такую возможность практически каждому. В битве за внимание телезрителя, за рейтинги, ведущие телеканалы изобретают всё новые и новые подходы. Впрочем, порой используют и хорошо забытое старое или обращают взоры к зарубежному опыту. И, конечно, важно реагировать на запросы времени. В этом смысле показательны проекты, которые, так или иначе, связаны со сверепствующим по всему миру коронавирусом.

Итак, какие же "блюда" нам приготовили топ-каналы Украины в новом телевизионном сезоне? Вашему вниманию – детальное меню со всеми ингредиентами от наших журналистов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

1+1: спасения брака, замаскированные звезды и танцы Винника

Канал "1+1" покажет в новом сезоне два новых шоу.

Реалити-шоу "Почти бывшие" призвано помочь разобраться в отношениях и сохранить брак парам, которые находятся на грани развода. Экспертом проекта выступит практикующий психолог Ирина Кириченко, знакомая зрителям "плюсов" по проекту "Женитьба вслепую".

По условиям проекта, супруги, брак которых трещит по швам, проведут неделю в разделенном пополам доме. И окончательно проверят, в том числе пройдя через "стресс-тесты", готовы ли они остаться вместе. Главный продюсер развлекательных программ "1+1" Ольга Слисаренко уверяет, что нет цели сохранить семью любой ценой.

"Мы через эксперименты и коучинг с нашим психологом помогаем парам понять, могут ли они еще быть счастливыми в браке, или им лучше жить каждому своей жизнью", – поясняет Слисаренко.





Также осенью "плюсы" презентуют звездное развлекательного шоу "Маскарад", которое является адаптацией румынского формата Mysteries in the spotlight. Две звездные команды будут соревноваться друг с другом, пытаясь угадать, кто из знаменитостей скрывается под маскарадными костюмами. Задача тех, кто будет замаскирован (каждый эпизод – это 5 исполнителей), сделать всё, чтобы их не узнали. При этом переодетые звезды будут еще и демонстрировать свои таланты. Загадочный участник, которого не удалось "раскусить", отправляться напрямую в суперфинал. Те, кого опознали, выбывают.

Над адаптацией шоу работает команда Big Entertainment Shows "1+1 Продакшн" под руководством Владимира Завадюка. Он утверждает, что каждый костюм уникален и отражает характер, эмоции звезды, спрятавшейся внутри. И это в каком-то роде будет служить небольшой подсказкой для звездных команд и зрителей.

Также зрителей ожидают вторые сезоны полюбившихся комедийных сериалов "СидорЕнки-СидОренки" и "Большие Вуйки" ("Великі вуйки"), в котором шоумен, телеведущий и актер Юрий Горбунов объединяет два амплуа – роль Ивана Петрука и обязанности креативного продюсера.

Участниками четвертого сезона "Танцев со звездами" станут Олег Винник, Ольга Фреймут, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona и другие знаменитости. Оценивать их танцевальные способности будут Катерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

"Интер": полезные проекты и жизнь людей в разных уголках мира

Телеканал "Интер" подготовил для зрителей премьеру двух проектов.

С 11 августа стартовало ток-шоу для всей семьи "Добре здоров'я на Інтері/Хорошее здоровье на Интере" с ведущим Александром Лукьяненко, который недавно дал эксклюзивное интервью порталу "Комментарии".

В проекте, выходящем со вторника по пятницу в 13:20, лучшие практикующие врачи Украины дают рекомендации по профилактике болезней, объясняют нюансы новейших методов лечения, развенчивают мифы о заболеваниях. Также они отвечают на самые насущные вопросы о том, как поддерживать здоровый образ жизни.

Руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная отмечает: "Один из девизов программы – "Здоровым быть легко и приятно". В ток-шоу мы не станем перегружать зрителей сложной информацией о болезнях. У нас другой акцент – мы будем говорить о здоровье, о здоровом образе жизни, о профилактике: как не заболеть, как быстро вылечиться, как правильно диагностировать, как вовремя провериться, чтобы избежать каких-то сложных заболеваний".

По словам Анны Безлюдной, информацию будут доносить легким, простым и доступным языком – где-то с юмором, где-то с интересными экспериментами.

"Потому что это телевидение, а не лекции на медицинскую тему, – подчеркивает она. – И очень надеюсь, что новый проект принесет свою пользу".

Среди тем, которые поднимут в программе: коронавирус, инсульт, гипертония, гепатит, рак молочной железы, сахарный диабет, аллергия, ожирение, храп, бессонница и многие другие.

16 августа в 10:00 состоялась премьера трэвел-шоу "Другая жизнь". Проект оригинальный, авторский. Известная телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей в разных уголках мира. Отмечается, что в основе программы – не информация о достопримечательностях и не рекомендации по проживанию и досугу. Ставка – на рассказ о повседневной жизни местных жителей в разных городах и странах. О том, что нас объединяет, а в чем чувствуются отличия от украинских реалий.

"Многие вещи, которые кажутся нам обыденными, в других странах часто происходят по-другому, – говорит Жанна Бадоева. – Некоторые люди не знают, что такое шторы на окнах или обои на стенах... Уверена, что всем интересно знать, как живут другие. Что они предпочитают есть на завтрак, как обустроены их дома, какое образование они получают, сколько зарабатывают, какие налоги платят, как проводят свободное время?"

Также на "Интере" выйдут новые сезоны популярных программ – ток-шоу о качестве жизни "Полезная программа", социальное ток-шоу "Касается каждого", детективных проектов "Вещдок" и "Вещдок. Особый случай", кулинарных программ "Готовим вместе" и "Готовим вместе. Домашняя кухня", ряд других проектов.

Телеканал "Украина": тайна под маской и интересные продолжения

Представители телеканала "Украина" обещают удивить новым масштабным проектом "МАСКА" – адаптацией мирового бестселлера The Masked Singer.

Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Они будут соревноваться в песенных поединках, облачившись в удивительные маски и костюмы. Задача экспертов и зрителей – угадать, кто скрывается под маской, голосуя за победителя каждого поединка. Личность участника становится известна только тогда, когда он покидает шоу. А оно будет продолжаться, пока не останется один – сильнейший певец в маске.

Кстати, все участники съемочного процесса подписывали договор о неразглашении.

Также зрители увидят на телеканале "Украина" второй сезон мелодрамы "На твоей стороне" – о новом периоде в жизни главных героев – нейрохирурга Анастасии Стрелецкой и ее возлюбленного Максима (стартует 31 августа в 21:00), третий сезон детективного сериала "Выходите без звонка", в котором таксист Богдан возьмется расследовать дело прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни (старт – 7 сентября в 18:00), новый сезон детективного сериала "Агенты справедливости" (агенты наконец "доберутся" до заказчика убийства семьи Дениса Румянцева).

А еще телеканал обещает "зацепить" новыми сезонами проектов "Реальная мистика" (команда Андрея Дебрина вновь соберется вместе, чтобы решать сложные задачи и разгадывать шокирующие тайны прошлого) и "История одного преступления" (седьмой сезон проекта посвятили запутанным делам современности, которые шокировали всю страну).

СТБ: битва за сердце Холостячки и женские тайны

На смену завидным холостякам приходит звездная женщина, за сердце которой будут сражаться герои романтического реалити "Холостячка". Это украинская адаптация успешного формата The Bachelorette компании WarnerBros.

Главной героиней проекта стала актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина.

В отличие от "Холостяка", на церемонии Ксения будет вручать мужчинам, встреча с которыми ее чем-то "зацепила", не розы, а красивые тематические бутоньерки.

Проект, который выйдет осенью, будет вести бессменный ведущий "Холостяка" (вышло уже 10 сезонов) Григорий Решетник. По его словам, после этого шоу у украинских женщин вернется вера в настоящих мужчин.





Осенью же на СТБ состоится премьера ток-шоу "О чем молчат женщины", ведущей которого станет режиссер и телеведущая Оксана Байрак. Она будет откровенно разговаривать с героинями программы на такие непростые темы как пластическая хирургия, бодипозитив, чайлдфри, неравные браки, послеродовая депрессия. Поднимут и многие другие проблемы, которые знакомы каждой женщине, но говорить о которых – трудно.

Также зрителей ожидает 10-й сезон психологического проекта "Детектор лжи", второй сезон программы "Таємниці ДНК", новые выпуски социального ток-шоу "Один за всіх".

Новый канал: экзотическая битва ведущих

Главной премьерой Нового канала станет реалити "У кого больше?", первый выпуск которого выйдет в последний день лета – 31 августа в 19:00.

Три пары ведущих – Алина Олицкая и Анастасия Кошман, Максим Узол и Ольга Манько, Алина Мисечко и Валентин Чернявский – отправляются в страны Азии и Африки. В частности, они посетили Индонезия, Вьетнам, Камбоджу, Мадагаскар, Маврикий, Танзанию, Таиланд, Непал, Индию, Шри-Ланка и остров Занзибар.

У них есть три дня, чтобы найти три работы (по одной в день) – и заработать как можно больше денег. Иначе придется понести наказание. При этом ведущие могут искать третью работу друг для друга. И сделают так, чтобы она была максимально тяжелая и отвратительная. К примеру, дрессировать кобр, собирать слоновьи фекалии, ловить тарантулов, чистить прохожим уши… Всё ради того, чтобы соперник не справился и заработал меньше.

При этом за жилье, еду и все остальное участники проекта платят самостоятельно. И им придется выбирать между комфортным местом для ночлега, вкусной едой и желанием сэкономить ради победы.





Десятый сезон "Хто зверху?" стартует 27 августа. Смотреть его будет особенно интересно, потому что один из ведущих – Сергей Притула, выдвинут партией "Голос" кандидатом в мэры Киева.

А 15 сентября на Новом канале выйдет 4 сезон реалити "Кохання на виживання", где пары во время экзотического путешествия проходят пять испытаний на прочность, борясь за 100 тысяч гривень.

Людям нужны конкретные советы специалистов – как им жить дальше?

Телеведущий, медиа-эксперт Сергей Дойко высказал изданию "Комментарии" мнение, какими должны быть новые телешоу, чтобы действительно привлечь зрителя.

"Очевидные вещи порой могут заметно повысить интерес людей к тому или иному телешоу либо аналитической программе, – говорит эксперт. – Я настаиваю на том, что необходимо максимально вовлекать зрителя непосредственно в телевизионный процесс: проводить опросы, предлагать зрителю высказаться на соответствующих страницах программ в социальных сетях, не бояться давать звонки зрителя в прямой эфир. Зритель должен чувствовать себя со-ведущим программы. Он должен понимать, что это программа – для него и о нём. Тогда интерес к таким программам будет только расти".

Сергей Дойко привел пример из реальной жизни – в связи с ситуацией с коронавирусом и мерами безопасности.

"Вот, к примеру, человек вернулся в Украину из-за границы, – рассказывает эксперт. – Он, как этого и требуют правила, регистрируется на въезде в страну в правительственном приложении "Дій вдома" и едет на самоизоляцию-обсервацию. Понятное дело, что ответственный человек сразу поспешит сдать тест на коронавирус. Как минимум для того, чтобы убедиться – не подхватил ли он за границей этот вирус и, коль так уж произошло, понимать – где и как лечиться. Так вот: сдает человек тест. Тест – негативный, человек здоровый. Но! В приложении "Дій вдома" эта информация не появляется неделями. И здоровый человек вынужден сидеть дома: не ходить на работу, по магазинам и так далее. А если он вдруг выйдет, зная точно, что он здоров и имеет медицинское заключение по результату теста, то – штраф от 17 тысяч гривен…"

Сергей Дойко уверен – людям интересно было бы слушать не никому не нужные "бла-бла-бла" на тему, к примеру, "как не все совершенно в Украине и как власть, бедная, прямо-таки не досыпает ночами и только думает о простых украинцах", а – конкретные ответы и советы.

"Можно ли законно не платить штраф, если вышел из дома, на руках имея результат теста об отсутствии в организме коронавируса? Почему приложение "Дій вдома" не зафиксировало этот факт? Почему люди, лично заплатившие за тест и получившие негативный результат, вынуждены всё равно находиться дома и мучиться с этим приложением в своем телефоне? Что делать, если правоохранители настаивают на штрафе? Как вести себя во время задержания?", – приводит он примеры таких тем.

Ответ, по мнению Сергея Дойко, очевиден: "Успехом будет приглашение на разного рода передачи и телешоу психологов, педагогов, научных светил, юристов, адвокатов. Именно они помогут людям сориентироваться – как им жить дальше, защитить свои права, не впасть в панику... Такого рода специалисты сейчас однозначно необходимы в качестве гостей в телепрограммах".

Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк отмечает: "Любое шоу должно чем-то цеплять зрителя. Ведущим/ведущей, идеей (наполнением), героями, необычной декорацией или местом действия. Чем угодно, но – затронуть, удивить и заставить выбрать среди других телепрограмм именно эту". Получится ли это у новинок телесезона? Решать его величеству – зрителю.





Напомним, ранее ведущая программы "Ревизор" на Новом Канале Юлия Панкова рассказал в откровенном интервью "Комментариям" о конфликтах на съемках, страсти к расследованиям, интуиции, умении быть счастливой и держать себя в форме.

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