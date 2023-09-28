Клаудия Шиффер на подиуме и коллекция 89-летнего Армани: подробности Milan Fashion Week

Джорджио Армани и его коллекция. Фото из открытых источников

Для индустрии фэшн и модных домов Gucci, Armani, Versace, Prada, Fendi, Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana и других знаменитых брендов сентябрь выдался горячей порой. После Недель моды в Нью-Йорке и Лондоне все модники переместились в ее столицу – Милан. По традиции календарной осенью-2023 показывали весну-лето 2024 и намечали тренды, тенденции, а также основную палитру оттенков на следующий год.





Неделя моды – это гораздо больше, чем показ новой коллекции, это яркое шоу с режиссурой, способное затмить бродвейскую постановку. Это зрелище для избранных, где знаменитости показывают свои лица и наряды, позируют фотографам и дают интервью. Это событие, о котором пишут все печатные и онлайн-издания, повышая рейтинг свой и селебрити. В этом смысле появление на подиуме супермодели 90-х Клаудии Шиффер произвело гораздо больший фурор, чем коллекция Versace. Донателла Версаче создала для 53-летней Клаудии облегающее фигуру платье на бретелях оттенка Mint Green и блестящими ромбами стального цвета, декорированное кружевными вставками на декольте и талии. В тон были серебряные туфельки на шпильках, на которых легендарная блондинка дефилировала, игриво виляя бедрами, что недопустимо на показе. Вот что значит 5 лет не участвовать в неделях моды и других масштабных шоу! Образ выглядел откровенно винтажно, как будто был взят из тех самых 90-х, когда Шиффер стала популярной, в том числе и благодаря бренду Versace, который тогда возглавлял Джанни Версаче. Его коллекции 1995 года был посвящен этот показ, задуманный как модное путешествие в прошлое. А крупные и маленькие ромбы в разных тонах, но в сочетании с белым, стали лейтмотивом коллекции.

Переосмысление истории моды и винтаж, стилистическое цитирование и отсыл к трендам прошлых десятилетий и даже эпох – одно из актуальных направлений 2024 года. Вот почему в коллекции Versace появились короткие жакеты, мини-юбки и платья из шелка и атласа а-ля 60-е. В одном из них была американская супермодель Кендалл Дженнер. Не менее знаменитая американка Джиджи Хадид вышла в длинном прямоугольном сарафане нежного оттенка Green Tea. Кстати, пастельные тона всех цветов, начиная с серого и голубого, зеленого и кораллового, заканчивая бледно-желтым и бирюзовым тиффани, – это еще один модный тренд.

Глубоко в историю заглянул и легендарный 89-летний кутюрье Джорджио Армани, легкие струящиеся наряды которого были дополнены прическами в духе 30-х годов прошлого столетия под названием "Голливудская волна". Это и неудивительно: маэстро назвал свою мягкую и невероятно женственную коллекцию "Vibes" – от "vibrations", то есть флюиды, волны энергии. Это созвучно с молодёжным vibe – вибрация, атмосфера, короче, все, что производит впечатление.



Волны проецировались на стены зала, где шел показ. Волнистые узоры украшали куртки, топы и даже пуговицы. Они были на блестящих тканях, а ремни из двух полосок кожи имели волнообразный изгиб. "Вибрации – это цвета, движение, структура, которая движется по телу, это вдохновение", – объяснил Армани в одном из интервью. – Вибрации и движение обусловлены цветом и тем, как сконструирована одежда. Она плавно движется вместе с телом, она создана для свободного движения – с ловкостью газели, прямо с зеленой лужайки на заседание совета директоров. Что же касается мерцания атласных тканей на брюках разного кроя и жакетах, то и здесь дизайнер не растерялся: "Что действительно нужно женщине, – это красивый наряд и блеск не только в одежде, но и, в первую очередь, в ее глазах".

Именно этот творческий блеск-огонек во взгляде, подтверждающий свободу от возраста, энергичность и красивая серебристая седина придали шарма неизменно подтянутому кутюрье, который вышел на поклон в скромном total black. В элегантном черном наряде со смелым вырезом пришла и муза дизайнера – 54-летняя актриса Кейт Бланшетт, которая уже 10 лет является лицом фирменных парфюмов маэстро. Компанию знаменитости составила 59-летняя звезда кино Жюльет Бинош, скромно набросившая на плечи черную кожаную куртку.

Кстати, черный (почти вся коллекция Prada и треть образов Burberry) и насыщенный синий тоже будет в тренде, как и тысяча оттенков серого. Все дело в сложности кроя и ткани, ведь матовый хлопок и глянцевый шелк выглядят по-разному, не говоря уже о красивых драпировках шифона.

Если говорить о знаменитых мужчинах-актерах, то на Milan Fashion Week под прицелы фотокамер попал одетый в серый плащ и рубашку с ярким принтом популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч. С самого начала войны в Украине знаменитость поддерживает нашу страну на всех международных фестивалях и форумах и перечисляет деньги на помощь нашим беженцам в Британии. Еще один представитель актерского цеха, который пришел себя показать и деним-бренд Diesel поддержать, – Джейден Смит. Известный под псевдонимом Jaden — американский рэпер и актёр, сын знаменитого актера Уилла Смита. Дреды и мешковатая молодежная одежда будто с чужого плеча мгновенно выделили его среди сдержанно одетой публики.









Еще один тренд – натуральной кожи ярких и сложных цветов: дамские сумочки куртки, тренчи, пальто, брючные костюмы. Причем наряды из кожи представили практически все бренды осенней Milan Fashion Week. Особенно отличился итальянская лакшери-марка Bottega Veneta, визитной карточкой которой более полувека являются именно изделия из кожи. Благодаря молодому креативному директору Мэттью Блейзи популярный бренд начал свою новую захватывающую главу. Черпая вдохновение в книге Джека Керуака "В дороге" и культурных традициях Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Бретани (региона Франции) и Сицилии, дизайнер постарался объединить их в единой коллекции.



Блейзи переплел классические правила Bottega Veneta с эстетикой всего мира, сохраняя дистанцию, чтобы избежать обвинений в культурном присвоении. Дизайнер исследует кожу как ткань для декора, придумывает кожаные платья с бахромой (вариации на эту тему есть у Armani, Gucci, Prada Blumarine и Alberta Ferretti), кожаные свитера и пальто оверсайз, имитирующие твид. А из узких полосок кожи разного цвета, сшитых вместе, получается новые узоры и текстуры, благодаря которым платья превращаются в произведения модного искусства.



Искусство изобразительное, точнее яркая геометрия голландца Питера Мондриана, который одновременно с Кандинским и Малевичем сто лет назад положил начало абстрактной живописи, легла в основу большинства образов коллекции Fendi. Странно, что ни один из модных критиков и журналистов, ни сам дизайнер Ким Джонс не сказал о том, откуда на платьях, топах, жакетах и кожаных пальто взялись будто скопированные с картин Мондриана эффектные квадраты и прямоугольники на светлом фоне… Хотя явное сходство видно невооруженным взглядом, особенно с "Композицией с красным, синим и жёлтым" 1930 года. Вместо этого англичанин в своих интервью рассказал о творческом наследии Карла Лагерфельда и архитектуре Рима, которая его впечатлила.



"В Риме есть элегантность и непринужденность, — говорит Джонс. — И безразличие к тому, что думают другие — это настоящая роскошь. В своей коллекции я хотел это отразить. Речь идет о женщинах, которые одеваются для себя и своей жизни. Когда я нахожусь в Риме, каждый день иду от отеля до Колизея в наушниках. Это похоже на прослушивание саундтрека к воображаемому фильму с персонажами Fendi, которых я вижу по пути".

Впрочем, настоящими героями этого бренда с полным правом можно было назвать многочисленную армию знаменитостей, пришедших на показ в Милане. Такое большое количество звезд, которые стали приманкой для папарацци и зрителей, не собрал ни один дизайнер! Супермодели Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валлетта и Кейт Мосс, актрисы Деми Мур, Кристина Риччи и Наоми Уоттс, актриса и модель Кара Делевинь – таков список гостей, которых Джонс скромно назвал своими друзьями.