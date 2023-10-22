Страшно красивый эффект Хэллоуина: тыква и компания open air

Декор сада или участка на осенний праздник Хеллоуин. Фото из открытых источников.

Пока осень еще не потратила все летнее тепло, так приятно проводить днеи за городом, на природе. Тем более что приближается веселый и мистический Хэллоуин. К этому празднику можно чудесным образом изменить с помощью разного декора не только свое жилище, но и частный дом, участок или сад. Или устроить необычный перформанс на лужайке или даже открытом балконе. Такой хэллоуинский антураж станет великолепной инстаграммной локацией для тематической фотосессии. И пусть все смертельно завидуют вашему умению устроить праздник!

При украшении участка или сада в стиле Хэллоуин используются те же принципы, что и в ландшафтном дизайне. Наибольший эффект даст один акцент, который будет привлекать к себе особое внимание. Обычно это большая оранжевая тыква. Остальные же элементы должны служить только фоном. Акцент должен быть большим и красочным, чтобы ничто вокруг не могло конкурировать с ним. Например, потрепанное чучело с головой из ярко-оранжевой тыквы. Фоном могут быть стебли кукурузы, пушистый камыш и самое обычное сено.

Повторение – это еще один принцип ландшафтного дизайна, который может быть использован при оформлении сада в стиле Хэллоуин. Повторяя тот или иной элемент в нескольких местах ландшафта, вы придадите ему единство.

Элементами декора могут быть яркие овощи и фрукты: связки лука и чеснока, острого красного перца, кабачки и патиссоны, болгарский перец, арбуз и дыня, желтые яблоки, родственники тыкв – лагенарии, кукуруза. Но все-таки главным украшением вашего садового участка станет Госпожа Тыква.

Фонарь Джека и другие вариации

Празднование Хэллоуина у многих ассоциируется с видом тыквы с вырезанной на ней устрашающей рожицей. Однако, не все знают, что у такой тыквы есть собственное имя – "фонарь Джека". Вообще-то, согласно легенде, первый светильник, который сделал сам ирландец Джек, был из репы, но в Америке тыква встречается чаще и стоит дешевле, поэтому она в конце концов победила. Да и, согласитесь, она все-таки более живописный по внешности овощ. Оцените место, где это украшение будет размещаться, и определите нужные размеры самого овоща. Тыкву лучше выбрать большую, правильной круглой формы и ярко-оранжевого цвета. Для этой роли прекрасно подойдет насыщенно-оранжевая тыква сорта "Хоккайдо".

Вырезание лица у тыквы – это отдельная тема. Для вдохновения обратите внимание на популярных персонажей типа Франкенштейна или образ из современных мультфильмов. Тыкву следует выбирать большую, потому что у маленьких слишком толстая кожица. Первоначальную зарисовку делайте фломастером, который потом отлично вытирается. Старайтесь обходиться без мельчайших деталей, тогда работать канцелярским ножом будет значительно легче. А внутрь для равномерного света можно поместить не одну большую свечу, а несколько свечей-"таблеток".

Для создания "джековых фонарей" можно использовать вытянутые тыквы. Изображение нанесите на поверхность с помощью черного маркера или акриловой краски.

Оранжевый консьерж

Хэллоуин – осенний праздник, но скоро зима и вскоре наступит Новый год. Возьмите две тыквы, поставьте друг на друга и сделайте из них "Джека-консьержа". Пусть он уравновешивает силы зла и не пускает их в дом. Для тыквенного "снеговика" понадобится шляпа, желательно черная ведьмацкая, несколько больших пуговиц, воротник от ненужной рубашки, пробка от бутылки вина, фломастер и шпильки.



Глаза и рот вырежьте на поверхности меньшей по размеру тыквы, а пробка будет вместо носа. Воротник и пуговицы закрепите шпильками или клеем. Брови и глаза можно не вырезать, а изобразить фломастером. Пусть такой "тыквенный дядюшка" стоит на балконе, на крыльце или у входа в дом и встречает гостей, пропуская внутрь только тех, чьи намерения чисты.

Да будет мистический свет!

Особый праздник требует специального освещения. Сделать его несложно, гораздо сложнее выбрать один из нескольких наиболее привлекательных вариантов. Впрочем, можно даже соединить несколько идей, поместив светильники в разные уголки сада. Замените обычные лампы в гараже или на крыльце на черные, чтобы создать жуткий эффект. Различными искусственными паучками и жучками, паутиной черного или белого цвета можно украсить обычную новогоднюю гирлянду.



Расположенная между деревьями, она не будет гореть ярко, но необходимую атмосферу будет создавать. Интересный вариант – сделать подсветку из пустых банок. Перед началом работы в такую банку нужно налить воду и заморозить ее. Это делается, чтобы легче было выполнить задуманное, а сама банка не смялась в процессе творчества. На емкость наносим рисунок и пробиваем его с помощью молотка и толстого гвоздика. Извлеките лед, удалите следы от маркера, а банку покрасьте в оранжевый, черный, золотистый или любой другой цвет. Осталось поместить внутрь свечу и расставить или развесить жестянки.

Веселые призраки

Если на садовом участке уже есть освещение в виде, например, фонарей под аркой, можно саму арку украсить ветвями или камышом, а светильники накрыть белой прозрачной тканью, связав черные ленты в районе горла призраков. Милые и абсолютно безопасные привидения могут найти себе место на деревьях или на газоне. Легкая ткань, фломастеры с маркерами и воздушные шарики – это все, что нужно для создания забавной компании привидений, которым вздумалось поиграть в ветках. Если же в грунт на лужайке воткнуть ветки или палочки примерно одной длины, а на свободный конец надеть банки или горшки, получится основа для веселого хоровода танцующих привидений. Кстати, есть готовые магазинные страшилки, которые тоже станут красивым садовым украшением. Например, в садовый гамак можно положить пластиковый скелет, который словно заснул на свежем воздухе.

Тысяча и одна зловещая идея

Итак, пора поразить ваших соседей атмосферой ужаса. Превратите свой ухоженный сад в место, похожее на заброшенное кладбище. Используя пенопласт и черную краску, вы легко сможете создать надгробия с надписями в стиле черного юмора. Добавьте зловещий арнтураж со скелетами, зомби и паутиной, наклейки на окна с изображением разбитого стекла. Вырежьте из черной бумаги или картона силуэты летучих мышей, которые всегда считались символом ужаса и страха. Эти эмоции как раз созвучны с Хэллоуином. Летучие мыши-наклейки эффектно смотрятся и на стенах в качестве своеобразной тени или в виде гирлянд над окнами.



Традиционный венок, который на Новый год украшает дверь дома, можно заменить композицией из сухостоев, окрашенных из баллончика в черный цвет, а затем добавить черный бант. Для антуража эту мрачную красоту украсьте блестками. Будут уместны также солома или венок с добавлением перьев. Черный, оранжевый, золотисто-желтый, бронзовый, белый и черный – вот основные цвета украшений на Хэллоуин. Декорируя входную дверь или глухую стену дома, проявите свою фантазию в полной мере. Большой плотный венок из сухой виноградной лозы является одним из символов праздника. Можно сгрести кучу опавших листьев, позолотив их краской из баллончика, сложить пышные букеты и венки из сухой гортензии, украсить вход засохшими раскидистыми ветвями старой груши.

Занимаясь подготовкой и украшением сада в Хэллоуин, не забудьте о правилах безопасности. Устраивая таинственное освещение, позаботьтесь о том, чтобы садовые дорожки были свободными и ровными. Следите за горящими свечами, чтобы избежать пожара. И создавайте эффекты, которые точно не нанесут вред здоровью. Пусть ваши "фокусы" будут чуть менее правдоподобны, иначе вы рискуете сильно испугать ваших друзей и соседей. В конце концов, все это только игра!

Фантазия творческого человека безгранична, но важно вовремя остановиться и проявить чувство меры, не утратив при этом чувство юмора. Ведь Хэллоуин – это озорной и довольно юмористический праздник, когда люди смеются над своими страхами, а не приумножают их…



