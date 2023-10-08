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Актуально Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри

Немного лаванды, природных материалов и тонов, которые вернут лето в жилище

сегодня, 18:30
Автор:
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Добжанская Божена
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Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри

Нежное очарование прованса в интерьере. фото из открытых источников

Если вы устали от бездушного минимализма, моду на который упорно навязывают соцсети, если хочется душевности, простоты и романтики, оформите свой дом в духе прованс. И тогда каждый день будет наполнен провинциальным очарованием Франции, а стремительный ритм мегаполиса останется за порогом дома, наполненного средиземноморским уютом.


Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 2

Прованс, который дал название этому направлению дизайна, — красивейший уголок с удивительной природой и бирюзой Средиземноморья. Интерьеры в стиле прованс — нежные, не вычурные, с привкусом винтажности и запахом лаванды, которая стала визитной карточкой этого региона Франции.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 3

Прованс или "французский кантри" очень популярен среди людей, которые стремятся привнести в свой интерьер нотки деревенского шарма, сохранив при этом изящность французского дома. Такой стиль подходит загородным домам и коттеджам, где сегодня модно жить не только летом, но и весь год. Впрочем, его можно создать и в обычной городской квартире.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 4

Французский кантри – это тандем деревенской простоты и благородной изысканности. В его основе — простота и естественность быта, отсутствие помпезности и вычурности. Особый шарм прованса — в его незамысловатости, близости к природе, некоторой архаичности. Но именно это и дает ощущение тепла и домашнего уюта.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 5

Привнести атмосферу Прованса в свой дом может каждый. Для этого не обязательно устраивать капитальный ремонт или делать перепланировку. Достаточно лишь добавить некоторые детали интерьера и создать необходимые ассоциации при помощи натуральных тканей, природных материалов и светлых тонов.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 6

Помещение в духе французского Средиземноморья всегда наполнено светом. Поэтому в цветовой гамме преобладают нежные пастельные оттенки: белый, бежевый, молочный, светло-желтый, лавандовый, оливковый. Все тона как будто выцвели на солнце или слегка пожелтели от старости. Особого внимания заслуживает оттенок  глины и цвет морской волны. Важно соблюдать эту цветовую палитру как в отделке стен, так и в элементах декора и текстиля. При этом мебель должна быть другого нежного цвета, чтобы выделяться на фоне пастельных стен, а не сливаться с ними.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 7

Декор в прованском стиле — это душевный антураж ручной работы, милые сердцу семейные мелочи, забавные вещицы, купленные на блошином рынке, и памятные безделушки, привезенные из путешествий. Красивую посуду тоже принято выставлять на открытые полки.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 8

Для стиля французской деревни подходит облицовка стен декоративной штукатуркой светлого цвета. Замечательно, если она будет фактурная, с небольшими потертостями и неровностями, создающими эффект натурального провинциального покрытия.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 9

Обои в стиле прованс — довольно редкие "гости" в отделке стен. Но все же одна акцентная стена с фотообоями, где изображены лавандовые поля, вполне может быть. Если вы решили все стены оклеить обоями, то выбирайте флористический орнамент или фактурную однотонную поверхность, напоминающую штукатурку. Отличным решением будут обои под покраску, цвет которых можно будет менять хоть каждый год.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 10

Напольное покрытие может представлять микс из нескольких материалов, особенно если гостиная объединена с кухней. Это могут быть деревянные доски и плитка, керамогранит, имитирующий фактуру природного камня. Часто используется для отделки пола неокрашенная древесина, природный оттенок которой добавляет интерьеру тепла и уюта.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 11

Подчеркнуть дух французского дома помогут декоративные потолочные балки. Поскольку деревянный брус очень тяжелый, можно подобрать легкую имитацию из полеуретана. Цвет балок варьируется от коричневого до молочного оттенка.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 12

Визитная карточка прованса — это мебель из дерева, лозы, ротанга, которая сочетает в себе функциональность и элегантность. Именно она задает дому настроение и колорит. Комоды и буфеты на ножках, стулья с резными элементами — классические предметы интерьера французского кантри.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 13

В наши дни в прованском интерьере могут применяться как настоящий антиквариат, так и искусственно состаренные изделия с характерными трещинами, сколами, потертостями. Винтажность — не единственное требование к меблировке. В первую очередь она должна быть добротной и крепкой.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 14

Не чужды проектам в духе прованс и кованые элементы, ведь узор из черного металла выглядят стильно и динамично. Среди вариантов кованой мебели: удобные кушетки, уютные журнальные столики, ажурные кресла, элегантные стеллажи и этажерки. Ковка должна быть изысканной и легкой — грубым и массивным предметам здесь не место.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 15

Подчеркнуть атмосферу французской провинции поможет текстиль из натурального льна, хлопка, ситца, шерсти. Цветовая палитра текстиля передает все оттенки цветущего луга: лавандовый, розовый, оливковый и светло-голубой, охра и желтый. Флористические узоры тканей отражают все великолепие окружающей природы.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 16

Распустившиеся бутоны роз и шиповника, соцветия лаванды, букеты из мелких полевых цветов напоминают настоящий сад, словно переместившийся в комнату. Флористические мотивы нередко оживляются бабочками и птицами — символами любви и благополучия. Цветочные композиции, кружево и рюши присутствуют повсюду — на подушках, покрывалах, салфетках и скатертях ручной работы.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 17

Отдельного внимания в стиле прованс заслуживают занавески. Идеальные шторы в духе французской деревни — это воздушные полупрозрачные занавески в палитре нежной светлой акварели. Тяжелые портьеры мрачных расцветок и сложные драпировки здесь не актуальны. Вполне уместна будет сборка верхней части и перехваты по бокам, длинные гардины в пол декорируют широким кантом и мягким ламбрекеном.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 18

Отлично будут смотреться предметы декора, выполненные своими руками: вышитые с любовью подушки, мягкие сидения на стулья, кухонные прихватки. Однако тут лучше не переборщить и придерживаться общей стилистики интерьера. Для постельного белья тоже часто используют рюши и вышивку.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 19

Зеленые растения придают особый колорит провансальскому интерьеру. Если позволяет подоконник, можно высадить в небольшие деревянные ящики душистые травы, например, базилик или розмарин, лаванду. Свежая зелень не только будет декорировать пространство и радовать приятными ароматами, но и пригодится в приготовлении изысканных европейских блюд.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 20

Травы и плоды будут эффектно выглядеть в интерьере даже в засушенном виде, внося особый шарм. Луковичные цветы в горшках тоже хорошо подойдут для этого стиля. Декорировать помещение тюльпанами и гиацинтами в горшках — очень удачное решение. Минимализм и сдержанность в мелочах – это не для прованского интерьера. Здесь не нужно бояться аксессуаров, порой именно они задают нужный ритм.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 21

Винтажная шкатулка для драгоценностей, выполненная в технике декупаж, старинный медный кофейник, купленный на барахолке, — любая вещица, подобранная со вкусом, может стать важным завершающим штрихом композиции.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 22

Провансу не свойственно прятать предметы быта, поэтому неотъемлемыми атрибутами этого стиля считается расписанная яркими деревенскими мотивами керамическая посуда, разноцветные баночки для специй, бутылочки с эфирными маслами, любовно расставленные на открытых деревянных полках.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 23

Отделка кухни кардинально отличается от остальных комнат. Здесь для декора стен чаще всего используют натуральный камень, кирпич и его гипсовую имитацию, а также разноцветную мозаику.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 24

Прованс — многослойный стиль, изобилующий разными деталями, поэтому дизайнеры не советуют структурировать его, пытаться придать ему упорядоченности. Традиционное помещение в духе французского кантри не бывает идеальным, "с иголочки". Для создания настоящей атмосферы порой не хватает интересной мелочи: плетеной корзины с вязанием, из которой выкатился клубок ниток, или букетика лаванды в глиняном кувшинчике.

Солнечный стиль прованс: как добавить в интерьер шарм французского кантри - фото 25

Обустроив интерьер в духе прованс, вы наверняка заметите, что стали спокойнее и уравновешенней, чуточку жизнерадостней. В этом нет ничего удивительного: вы создаете солнечную атмосферу, а затем солнце согревает вашу душу…



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