Не тыквой единой: как украсить дом и стол на Вечер всех святых

Оформляем жилище на Хеллоуин. Фото из открытых источников.

Для украинцев осенний праздник Хэллоуин – скорее дань современной моде и попытка адаптировать международные традиции. А еще для взрослых – это возвращение в сказку, правда мистическую и наполненную темными силами. Но для этого современный интерьер нужно превратить в чудесный мир с необычными предметами.

Первое, что приходит на ум, – тыква. Однако не только этот культовый овощ поможет преобразить обстановку. Постараемся отойти от банальных Джеков со свечками, тем более что есть масса вариантов, как украсить дом. А еще Хэллоуин – своеобразная репетиция новогоднего декорирования, когда выбираются акцентные зоны, куда будет направлено всеобщее внимание гостей. Ну а если таких "инстаграмных" уголков в вашем жилище нет, то самое время подумать, где и с помощью чего их создать.

Поскольку Вечер всех святых ассоциируется осенью, в интерьере будут отлично смотреться оранжевые, бордовые, красные и всевозможные желтые тона. Конечно, никто не собирается менять обивку дивана и кресел, перекрашивать мебель. Но вот сменить текстиль – шторы, скатерть, декоративные подушки и мягкие сидения на стулья или табуретки вполне можно. Тем более, что красный текстиль вы сможете потом использовать и в новогоднем оформлении.

Если не хотите вкладывать деньги в обновки для дома, приобретите в магазине тканей небольшой отрез яркого искусственного шелка, атласа, фиолетового или черного бархата, органзы необычного оттенка или просто разноцветной сеточки. Сделайте драпировку на стене, накиньте ткань на любимое кресло – вот увидите, как преобразится комната. А чтобы добавить интерьеру фактурности, достаньте свои самые яркие вязаные свитера и просто оденьте в них диванные подушки, заправив внутрь рукава. Из ненужной ткани можно вырезать глаза, а зрачки сделать из больших пуговиц – и тогда предметы оживут.

На входную дверь или дверь в гостиную можно повесить мрачный венок с черными цветами из ткани, оранжевой рябиной, а также вырезанным из бумаги силуэтом черной кошки или вороны. Такой элемент декора можно сделать из веток или лозы, а затем окрасить гуашью в черный цвет.

Если вы сторонник минимализма в интерьере и вообще не хотите менять что-либо в обстановке, можете просто вырезать из черной бумаги летучих мышей разного размера. Стайка мышек, заснувшая на стенах и потолке решит вопрос с хеллоуинским антуражем.

Тема винтажа тоже очень актуальна, даже если он взят не из бабушкиного сундука, а приобретен в магазине. Металлические и деревянные подсвечники, граммофон, канделябры, старые металлические будильники, шкатулки, вазы из металла, веера – все можно расставить на комоды и задрапировать белой или черной магазинной паутинкой. А на нее посадить вырезанных из бумаги или пластиковых летучих мышей, паучков или просто вырезать из цветной бумаги листья. Осенний букет можно собрать и накануне в парке, а затем прогладить кленовые и дубовые листья утюгом, чтобы они не сворачивались. В плетеные вазочки или корзинки можно положить красные яблоки, желтые груши и айву, орехи и жёлуди, добавить веточки сухой гортензии, камыши, стебли пшеницы. Еще один интересный вариант – рамы для картин, развешенные кучкой на стене и завешенные прозрачной тканью. Они будут ассоциироваться с заброшенным домом или чердаком, где живут привидения.

Еще один важный элемент декора на Хэллоуин – большие и маленькие, яркие и просто белые свечи. Их много не бывает. Зажженные поздним вечером огоньки можно поставить на подоконник, и тогда язычки пламени будут отражаться в оконном стекле. Только позаботьтесь о том, чтобы шторы не попали в "жаркие объятия" свечей.

Духи приходят в полночь, а подчеркнуть тему путешествия в пространстве и времени можно с помощью старых металлических будильников, настенных часов, стрелки которых указывают, что наступила полночь. Большие круглые часы можно вырезать из картона и фломастером нарисовать циферблат. Назад в прошлое можно отправиться с помощью старых пожелтевших книг, которые столбиками стоят на тумбочках и даже на полу. Эти арт-объекты тоже можно украсить паутинкой.

Если помните, ровно в полночь тыква превращается в карету. Но это в сказке, а в нашей мистической реальности метаморфозы тыквы не столь кардинальны. Можно просто перекрасить эти символы праздника в другой цвет. Например, золотой, серебряный, сиреневый, ярко-розовый, синий, черный или белый. Особенно интересно такой декор будет выглядеть в графическом интерьере. Кстати, черно-белая обстановка сейчас в моде, а с ней и элегантная полосатая тыква-зебра.







А если у вас есть клеевой пистолет, то можно наклеить на окрашенную в яркий цвет тыкву свежие и живые цветы. Получится шедевр в духе Фриды Кало. Из тыквы можно сделать вазу для цветов или флористической композиции с листьями. А можно сделать углубление для свечки и приклеить к овощу пушистые черные лапки – получится паучок. Можно надеть на тыкву очки и шляпу, и тогда получится новый забавный персонаж.

С интерьером закончили, теперь можно приниматься за сервировку и оформление столовой зоны. Черная скатерть, яркие или черные тарелки, салфетки из мешковины и деревянные ложки – оформление места трапезы может быть как подчеркнуто роскошным, так и в народных мотивах. Тем, кто выбрал вариант "дорого-богато", нужно подобрать золотистые столовые приборы и кольца для салфеток. А также хрустальные бокалы с красивой граненой поверхностью.



На черном фоне будут эффектно смотреться: красные и оранжевые гроздья рябины или калины, букетики с плодами алого шиповника или белого снежноягодника, хаотично разбросанные помидоры-черри или даже головки чеснока. А в блюдца положить оранжевые мандаринки, на которых черным маркером нарисованы разные лица. Вообще с оттенками лучше не перебарщивать, как и с декором. Выберите несколько тонов для сервировки и однотипные предметы. Тогда не будет ощущения беспорядка и эффекта нагроможденности.



Волшебное меню на Хэллоуин – это вишенка на торте праздника. Забудьте про банальные тыквенные пироги, крем-супы, салаты и фриттаты. В такой вечер можно забыть про ЗОЖ и подать крошечные разноцветные пирожные или румяные булочки в форме этого овоща. А если вам хочется внести нотку ужаса в шумное застолье, предложите гостям отведать на десерт печенья в виде пальчиков ведьмы.



Если же компания попросила испечь пиццу, то сыр можно натереть отдельными кучками, чтобы получились маленькие симпатичные привидения. Из черных оливок нужно сделать им глазки, а рядом посадить крошечных паучков, тоже сделанных из оливок. Такими же насекомыми можно украсить фаршированные яйца с креветками, кальмарами, мидиями или грибами.



Отлично будут смотреться острые сырные шарики с беконом, напоминающим ушки и крылья летучих мышей. А поклонникам мультфильма "Корпорация монстров" наверняка придется по душе панна котта "жуткий глаз" с долькой киви в главной роли.

Миндальные печенья с паучками и паутиной из сахарной глазури или выпечка в виде белоснежных привидений – рецепты таких оригинальных блюд легко можно найти в интернете. А если у вас нет навыков кондитера, то лучше заказать такое угощение у настоящих волшебниц.



