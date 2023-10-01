Как создать осенний уют в доме: секреты дизайна интерьера

Осень в интерьере. Фото из открытых источников.

Осень – это пора ярких красок, шуршащих под ногами листьев, богатого урожая и последних цветов. Почему бы не перенести природные краски осени, ее атмосферу в свой дом и не создать удивительный осенний интерьер? Умело подобранный текстиль и декор, светильники и аксессуары подарят ощущение домашнего тепла. А желтые и оранжевые оттенки привнесут солнечное настроение и помогут пережить сезонную депрессию дождливыми вечерами.



Яркий колорит осенней природы — отличный повод для того, чтобы создавать в своем жилище цветовые палитры, наполненные уютом. Шоколадный и оранжевый — очень яркие цвета, однако они станут беспроигрышным сочетанием, если использовать их дозировано и в светлых интерьерах с небольшим количеством деталей.

Природная гамма и насыщенные тона

Глубокие тона, например коричневый и терракотовый, бордовый и кофейный, охра и морковный, будут отлично выглядеть в спальне. Но не стоит красить все стены, иначе помещение будет казаться меньше. Лучше сделать одну акцентную стену. Для современных интерьеров в духе минимализма отличным станет сочетание ярко-тыквенного и серого цветов. Оранжевая палитра эффектно сочетается с натуральным деревом на стеновых панелях или массивных балках потолка. Старайтесь использовать интенсивные цвета в тех предметах, которые затем будет легко убрать.



Теплая гамма нужна не только в спальне. Доказано, что такие цвета, как оранжевый и красный, возбуждают аппетит и желание общаться, поэтому логично использовать их в зоне столовой, где собирается за столом вся семья или можно провести время друзьями.

Если у вас открытая планировка, то для стен лучше подобрать светлый, нейтральный оттенок, который будет объединять все пространство в единое целое. Но при этом стоит использовать и яркие цвета для зонирования интерьера, для того, чтобы выделить необычные архитектурные решения и материалы. Например, колонны, стены с нишами, отделку ярким декоративным кирпичом. Если у вас слишком высокие потолки, а вы хотите создать более камерную обстановку, примените осенние оттенки под потолком или непосредственно на нем. Этот прием поможет визуально опустить потолок и сделать атмосферу в помещении более уютной.

Очень осторожно нужно относиться к огненно-горячим оттенкам желтого цвета или наоборот холодным, например, лимонному тону. Особенно, если речь идет о покраске стен. Дело в том, что при электрическом освещении, особенно если у вас в люстрах лед-лампы с холодным светом, такие цвета будут резать глаз или выглядеть несколько болезненно.

В мягких объятиях текстиля

Осень – самое время достать из шкафа любимые пледы, особенно в яркую шотландскую клетку, с длинными кисточками, а если их еще нет, то обязательно купить. Кроме мягкой шерсти выбирайте покрывала из вязаного трикотажа или искусственного меха. В современном интерьере будут уместны флисовые пледы очень ярких расцветок. Хит сезона – плед хенд-мейд из очень толстых ниток насыщенных цветов, который напоминают огромный шарфик. Также очень популярны покрывала в стиле печворк, где собрано множество узоров и расцветок. А на пол можно подобрать текстиль, имитирующий шкурку любого животного – от рыжей лисицы до белого медведя. Подойдут и ковры – шерстяные, синтетические или из хлопка.

Если у вас есть время и желание, вы можете сделать осенними самые привычные для вас вещи. Это могут быть простыни с принтами в виде листьев или деревьев, птиц или лесных животных. Оденьте окна в оранжевые шторы, а чехлы из фактурной ткани – на стулья и кресла, постелите на стол скатерть винного цвета.

Теплые огни большого дома

Если вы хотите, чтобы осенние тона интерьера выглядели максимально выигрышно, позаботьтесь о достаточном количестве уютных источников местного освещения — бра, торшерах, ночниках. Открытый живой огонь – это следующий шаг для создания осеннего интерьера. Камин вполне могут заменить свечи, но только ярких расцветок – красные, оранжевые, зеленые, желтые. Соберите несколько свечей разного диаметра и высоты в одну группу – получится мощный источник тепла и света. Если же вам хочется мягкого рассеянного освещения, расставьте несколько свечей на разные поверхности: на стол, парочку – на комод. Да, и обязательно позаботьтесь о пожарной безопасности.

Словом, немного декораторской фантазии — и вы обнаружите, что в комнате стало намного уютнее, а погода за окном уже не навевает меланхолию.

Собираем урожай для декора

Осень – это пора не только ярких красок, но и урожая. Почему бы не добавить россыпь яблок или каштанов в интерьер? Эти приятные мелочи создадут яркие акценты, которые будут заряжать вас позитивом и душевным теплом. А его, как известно, очень не хватает этой порой.

Стеклянные вазы можно наполнить желудями, орехами, зернами кофе и шишками. Натюрморт в стиле осени можно видоизменять за счет перевернутых вверх дном бокалов. Под них подкладывают высушенные букетики цветов.

Красавицы-тыквы – неотъемлемая часть осеннего дизайна в американских и европейских домах на Хэллоуин. Впрочем, не обязательно дожидаться этого дня. Тем более, что яркие тыквы очень декоративны и долговечны. Их можно поставить куда угодно, начиная с обеденного стола, тумбочки, подоконника, журнального столика и заканчивая ступеньками перед домом. Все зависит от размера самой тыквы. К тому же, ее можно покрасить в любой другой яркий цвет, который уже присутствует в цветовой гамме вашего интерьера.

Можно сделать из маленьких тыкв подсвечники: аккуратно вырежьте мякоть, вставьте фитиль и осторожно залейте расплавленным воском содержимое овоща. Или же просто вставьте в тыкву свечу, а полости заполните веточками, ягодами и осенними цветами. Из тыкв, у которых удалена мякоть, получаются прекрасные живые вазы – их смело можно наполнять водой и ставить цветы.

Фантазии на тему флористики

Ваза с правильно высушенными бордовыми и желтыми листьями – это очень красиво. Вся прелесть в том, что вы можете хоть каждый день менять новые оттенки листьев, ведь природа сама одарила нас таким стильным декором. Для того, чтобы они дольше стояли, их можно покрыть специальным флористическим воском из спрея или прогладить утюгом.

Цветочные композиции или просто букеты – это еще одна составляющая осеннего интерьера. Используйте георгины, астры, подсолнухи, хризантемы, добавьте пару веточек красных ягод рябины или калины. Стильный букет можно сделать также из сухих колосьев пшеницы, разных злаков или камыша. Просто соберите веточки в произвольный букет, перевяжите яркой ленточкой и поставьте на видное место.

А из самых красивых листочков можно сделать картину-гербарий и оформить в рамочку – вот и акцент на стену. Привлеките к созданию деталей для осеннего интерьера всю семью, пусть в формате игры взрослые и дети дружно поучаствуют в создании уюта в доме.

Фокусы с бумагой и обоями

Если все листья с деревьев в соседнем парке уже давно облетели, не беда. Их можно вырезать из цветной бумаги или из белой, а потом разрисовать гуашью. Таким декором можно украсить все – от штор и скатерти, до люстры и бра. Бумажные листочки можно даже наклеить на фасады мебели, только в качестве клея нужно использовать заваренный крахмал – тогда сезонный декор можно легко снять, размочив его водой.

Еще один беспроигрышный вариант впустить осень в интерьер – это наклеить фотообои на одну из стен. Подходящий пейзаж можно найти в интернете и распечатать в нужном формате. В любом случае помните: природа – талантливый дизайнер, но вы всегда можете стать ее соавтором…