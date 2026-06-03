Казус в аеропорту Франції: літак Ryanair забув 150 пасажирів

У французькому аеропорту Тулуза-Бланьяк стався масштабний збій в організації пасажирських потоків, через який рейс Ryanair до Лондона вилетів без 150 людей. Інцидент стався 30 травня та спричинив хвилю скарг на перевантаження прикордонного контролю та відсутність належної координації в терміналі.

Літак Ryanair. Фото: Пітер Бірн/PA

За словами очевидців, проблеми з посадкою в літак виникли не під час реєстрації чи перевірки безпеки, а саме на етапі паспортного контролю. Там утворилися багатогодинні черги, які заблокували рух пасажирів до виходів на посадку. Як виявилося, у той самий час були вильоти одразу кількох рейсів за межі Шенгенської зони до Тунісу та Марокко, які створили додатковий тиск на систему.

Один із пасажирів описав ситуацію як "повний хаос", зазначивши, що натовп у зоні контролю був некерованим. Інша пасажирка розповіла, що в черзі перебували сотні людей, а загальна кількість у зоні очікування сягала 400–500 осіб. За її словами, відсутність чіткої організації призвела до того, що навіть пасажири з дітьми не отримували пріоритету.

"Люди постійно штовхалися. Не можна було стати в чергу, бо її не було. Просто натовп людей", – описувлаа ситуацію жінка.

У результаті, приблизно 150 пасажирів не встигли на посадку і були змушені пропустити рейс до Лондона. Авіакомпанія Ryanair підтвердила інцидент.

"Через затримки, спричинені нестачею персоналу прикордонного контролю в аеропорту Тулуза-Бланьяк 30 травня, кілька пасажирів, які забронювали рейси з Тулузи до Лондона, не перебували в зоні виходу на посадку під час закритої посадки на свій рейс і пропустили свій рейс з Тулузи до Лондона", — йдеться в заяві.

У компанії наголосили, що всі пасажири, які встигли пройти до виходу на посадку до його закриття, були прийняті на борт і вирушили без додаткових проблем.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі літак забув 42 пасажирів в аеропорту.