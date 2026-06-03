Курьез в аэропорту Франции: самолет Ryanair забыл 150 пассажиров

Во французском аэропорту Тулуза-Бланьяк произошел масштабный сбой в организации пассажирских потоков, из-за которого рейс Ryanair в Лондон вылетел без 150 человек. Инцидент произошел 30 мая и вызвал волну жалоб на перегрузку пограничного контроля и отсутствие должной координации в терминале.

Самолет Ryanair. Фото: Питер Бирн/PA

По словам очевидцев, проблемы с посадкой в самолет возникли не при регистрации или проверке безопасности, а именно на этапе паспортного контроля. Там образовались многочасовые очереди, заблокировавшие движение пассажиров к выходам на посадку. Как оказалось, в то же время были вылеты сразу нескольких рейсов за пределы Шенгенской зоны в Тунис и Марокко, которые оказали дополнительное давление на систему.

Один из пассажиров описал ситуацию как "полный хаос", отметив, что толпа в зоне контроля была неуправляемой. Другая пассажирка рассказала, что в очереди находились сотни человек, а общее количество в зоне ожидания достигало 400-500 человек. По ее словам, отсутствие четкой организации привело к тому, что даже пассажиры с детьми не получали приоритет.

"Люди постоянно толкались. Нельзя было стать в очередь, потому что ее не было. Просто толпа людей", — описала ситуация женщина.

В результате примерно 150 пассажиров не успели на посадку и были вынуждены пропустить рейс в Лондон. Авиакомпания Ryanair подтвердила инцидент.

"Из-за задержек, вызванных нехваткой персонала пограничного контроля в аэропорту Тулуза-Бланьяк 30 мая, несколько пассажиров, забронировавших рейсы из Тулузы в Лондон, не находились в зоне выхода на посадку во время закрытой посадки на свой рейс и пропустили свой рейс из Тулузы в Лондон", — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что все пассажиры, успевшие пройти до выхода на посадку до его закрытия, были приняты на борт и отправились без дополнительных проблем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше самолет забыл 42 пассажира в аэропорту.