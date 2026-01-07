logo_ukra

Інтуїція не зникла: психологи пояснили, чому ми її не чуємо
НОВИНИ

Інтуїція не зникла: психологи пояснили, чому ми її не чуємо

Психологи пояснюють: жіноча інтуїція не зникає з віком, але через соціальні установки та зовнішній тиск жінки поступово втрачають здатність її чути

7 січня 2026, 01:24
Автор:
Ткачова Марія

Інтуїцію часто називають природною здатністю жінок швидко зчитувати ситуації без логічного аналізу. Вона проявляється як відчуття правильності або внутрішня ясність, яка не потребує пояснень. У дитинстві цей механізм працює майже безперешкодно, однак з віком багато жінок втрачають довіру до власних відчуттів.

Інтуїція не зникла: психологи пояснили, чому ми її не чуємо

Як працює жіноча інтуїція

Фахівці пов’язують це з вихованням і соціальними установками. З раннього віку дівчаток вчать орієнтуватися на зовнішню оцінку: "як правильно", "як краще виглядати", "що скажуть інші". У результаті внутрішні сигнали починають знецінюватися, а рішення дедалі частіше ухвалюються з позиції страху або очікувань оточення.

На відміну від логічного мислення, інтуїція не працює через аргументи. Вона проявляється тихо — як відчуття дискомфорту або, навпаки, внутрішнього спокою. Саме тому її легко заглушити постійним інформаційним шумом, поспіхом і залежністю від чужих думок.

Повернення контакту з інтуїцією, за словами психологів, починається з паузи та уваги до себе. Йдеться не про емоційні імпульси чи фантазії, а про здатність у момент вибору відчути просте "так" або "ні" без внутрішньої боротьби. Такий стан часто з’являється тоді, коли людина чесно відповідає собі, чого вона хоче насправді — без страху втрат і осуду.

Експерти зазначають: коли жінка відновлює довіру до власних відчуттів, це впливає не лише на емоційний стан, а й на практичні сфери життя — стосунки, роботу, тілесне самопочуття. Інтуїція в цьому випадку стає не містикою, а внутрішнім навігаційним інструментом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 7 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпру. За попередніми даними, противник застосував щонайменше 30 ударних дронів типу Shahed. Місто перебувало під безперервною атакою близько години.



Джерело: https://trz.space/samorozvytok/zhinocha-intuyiciya-mif-chy-realnist
