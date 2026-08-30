Зламала стереотипи: у чому унікальність переможниці 75-го конкурсу "Міс США" (ФОТО)

У США визначили переможницю ювілейного, 75-го конкурсу краси "Міс США". Корону отримала 31-річна представниця Вірджинії Джастус Келлі. Її перемога стала історичною, адже вперше в історії конкурсу краси титул здобула жінка, яка перебуває у шлюбі та має дитину.

Джастус Келлі. Фото: instagram / justuskells

Фінал конкурсу краси "Міс США 2026" відбувся 27 серпня. За головну корону змагалися представниці всіх 50 штатів США та округу Колумбія. Цьогорічне шоу отримало назву "75 років ікон" і було присвячене жінкам, які протягом десятиліть формували історію конкурсу.

Келлі представляла штат Вірджинія. Корону їй передала переможниця 2025 року Одрі Еккерт. Історичний результат став можливим після суттєвих змін у правилах конкурсу. У 2023 році організатори скасували верхню вікову межу для учасниць, а також дозволили брати участь жінкам, які мають дітей.

Раніше ці вимоги обмежували коло претенденток молодими незаміжніми жінками без дітей. Тепер конкурс демонструє інший підхід, і у ньому можуть брати участь учасниці з різним віком та життєвим досвідом. Перемога Келлі стала одним з найпомітніших результатів цієї трансформації. Вона стала не лише першою матір’ю, яка отримала титул "Міс США", а й першою заміжньою переможницею конкурсу.

Разом з титулом Джастус Келлі дістанеться призовий пакет загальною вартістю понад 685 тисяч доларів. Він передбачає, зокрема, зарплату в 150 тисяч доларів, автомобіль Range Rover, річну оренду апартаментів у Маямі, членство у Westgate Vacation Home Club та гардероб вартістю 30 тисяч доларів для участі в конкурсі "Міс Всесвіт".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка мама трьох дітей перемогла на світовому конкурсі краси Mrs. Globe.

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