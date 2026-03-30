Тиждень умивання мінералкою замість води – результат вас здивує: вірусний б’юті-тренд із Азії

Тренд обіцяє “скляну шкіру”, але правда виявилася цікавішою.

30 березня 2026, 11:00
Проніна Анна

Поки світ витрачає тисячі гривень на сироватки та креми, новий б’юті-тренд із Азії пропонує несподівано просте рішення – замінити звичайну воду для вмивання на мінеральну. У соцмережах цей лайфхак вже називають секретом “скляної шкіри” – гладкої, сяючої та максимально свіжої.

Ідея здається дивною, але має логічне пояснення. Звичайна вода з-під крана часто містить хлор і має лужний pH, що може пересушувати шкіру та викликати відчуття стягнутості. Саме тому все більше людей шукають альтернативи.

Газована мінеральна вода працює інакше. Завдяки вуглекислому газу вона створює ефект легкого “мікромасажу” – дрібні бульбашки стимулюють кровообіг, через що обличчя виглядає більш свіжим і тонізованим.

Крім того, її pH ближчий до природного рівня шкіри, що допомагає зберігати захисний бар’єр і уникати подразнень. А мінерали у складі – кальцій, магній та бікарбонати – можуть додатково пом’якшувати шкіру.

Саме тому після кількох днів такого догляду багато хто помічає: обличчя виглядає більш рівним, свіжим і “живим”.

Втім, експерти радять не ідеалізувати цей метод. Мінералка не здатна замінити повноцінне очищення або вирішити серйозні проблеми шкіри, такі як акне чи дерматити.

Найкраще використовувати її як додатковий етап догляду. Наприклад, змішати звичайну воду з газованою у пропорції 1:1 і обполіскувати обличчя після очищення.

Тижневий експеримент може дати приємний ефект, але справжній результат залежить не від води, а від комплексного догляду.

У підсумку цей тренд – не магія, а швидше простий спосіб трохи покращити стан шкіри без зайвих витрат. І, можливо, саме в цьому його головний секрет популярності.

