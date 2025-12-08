Головний колір 2026 року

У світі інтер’єрів визначили колір, який стане головною тенденцією 2026 року. Дизайнери прогнозують, що саме червоний задаватиме тон святковому декору цьогоріч і поступово закріпиться як ключовий відтінок у трендах майбутнього сезону. Його популярність пов’язують із універсальністю, здатністю адаптуватися до будь-якого стилю та потужним емоційним впливом.

Червоний колір в 2026 році

Цей шляхетний колір стрімко входить у різдвяні інтер’єри та стає символом святкової розкоші. Експерти нагадують, що червоний має багату культурну історію: від наскельних малюнків до ритуальних пігментів давніх цивілізацій. Він здавна асоціюється з енергією життя, достатком, високим статусом і залишається одним із найбільш виразних кольорів завдяки своїй візуальній силі. Саме тому його часто використовують у просторах, де важливі емоції, діалог і відчуття близькості.

До тренду також привернуло увагу архівне фото Сальми Гаєк із червоною ялинкою, яке стало ілюстрацією того, як сміливі тональні рішення випереджають моду. Дизайнери відзначають, що червоний здатен змінювати атмосферу: від стриманої елегантності до ігрової динаміки — усе залежить від того, як його застосувати в інтер’єрі.

Серед прогнозів на 2026 рік також виділяють теплі нейтральні відтінки — коричневі, теракотові, оливкові, тютюнові — та палітру дорогоцінних кольорів: смарагдовий, сапфіровий, глибоку бірюзу, насичений зелений і відтінки журавлини. Окремим трендом стане техніка color capping — поєднання одного кольору в різних тональностях, що створює гармонійний, але динамічний простір. Популярними будуть і контрастні поєднання: кобальтовий, бірюзовий, перівінкль або лайм у комбінаціях зі спокійними земляними гамі.

Для святкового декору 2026 року дизайнери радять звернути увагу на три основні палітри:

— смарагдовий із сріблом і кришталевими акцентами;

— сніжно-білий у поєднанні з легкими блискучими деталями;

— глибокі червоні та чорні відтінки, які додають драматизму й форми.

До актуальних рішень також входять нейтральні бежеві, карамельні та тауп-тони — вони створюють спокійний фон, на якому яскраві акценти особливо виразно розкриваються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що а стрологи стверджують: 2026-й ідеально підходить для сміливих змін, нових проєктів, подорожей та творчих ривків.