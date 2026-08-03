Секс і фатальна пристрасть: ТОП-5 найруйнівніших романів у історії моди та мистецтва

Світ високої моди та образотворчого мистецтва завжди жив за власними, часто жорстокими законами. За створенням шедеврів, якими сьогодні захоплюються мільйони, нерідко ховалися людські трагедії, розбиті серця та фатальні інтриги. Кожен шанувальник краси знає: межа між геніальністю та емоційним виснаженням надзвичайно тонка. Коли в життя творців вривалися секс і фатальна пристрасть, романтичні стосунки нерідко перетворювалися на випробування, залишаючи по собі важкі депресії та зламані долі.

Силует закоханої пари на заході сонця. Ілюстрація: GabrielFerraz. Pixabay

Трагічні союзи: як хвороблива закоханість нищила геніїв

Історія знає чимало прикладів, коли кохання ставало важким випробуванням. Одним із найяскравіших прикладів був зв'язок художника Пабло Пікассо та фотографині Дори Маар. Їхні стосунки були сповнені пристрасті та емоційного тиску, а сама Маар стала головним натхненням і прототипом для знаменитої серії картин "Жінка, що плаче". Після їхнього розриву у 1940-х роках мисткиня пережила тяжку психологічну кризу та тривалий час проходила лікування у психіатричній клініці.

Не менш драматичним виявився роман іспанського сюрреаліста Сальвадора Далі та його музи Гали. Вона жорстко контролювала фінанси художника, а в пізні роки мала численних молодих коханців. Після її смерті Далі занурився у тяжку депресію та практично втратив інтерес до творчості.

Схожа драма спіткала й світ французького кутюр. Засновник модного дому Yves Saint Laurent, кутюр'є Ів Сен-Лоран, пережив важкий роман із аристократом Жаком де Башером. Цей любовний трикутник спричинив серйозну кризу у стосунках із його багаторічним партнером П'єром Берже та став причиною глибокої особистої та професійної кризи модельєра.

Крах і самотність: що потрапило у ТОП руйнівних стосунків

У ТОП найруйнівніших романів також увійшов зв'язок легендарної Коко Шанель із Гансом Ґюнтером фон Дінклаґе — офіцером німецької розвідки та дипломатом. Після визволення Парижа дизайнерку допитували через підозри в колабораціонізмі. Через цей скандал Шанель була змушена виїхати до Швейцарії і тимчасово втратила свої провідні позиції у французькій моді, хоча пізніше, у 1954 році, з тріумфом повернулася на кутюрний олімп.

Не менш трагічною виявилася доля видатного скульптора Огюста Родена та його талановитої учениці Камілли Клодель. Їхній таємний буремний роман тривав роками, але Роден так і не залишив свою багаторічну партнерку Роз Бере. Виснажена цими стосунками та перебуванням у тіні великого майстра, Камілла знищила значну кількість власних скульптур і провела останні 30 років життя в ізоляції у психіатричній лікарні.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про секс із політиками: ТОП-5 скандалів, що змінили кар'єри світових лідерів.



