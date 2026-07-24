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Більше ніж дата: 5 несподіваних фактів про свято БДСМ 24 липня

Розвінчуємо міфи та розбираємо історію свята, яке зародилося в Іспанії та об'єднало мільйони людей по всьому світу

24 липня 2026, 20:21
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Сергій Кречмаровський

Сексуальна культура сповнена дат, які вимагають розшифровки. Якщо про традиційні свята знають усі, то 24 липня залишається загадкою для багатьох. Саме цього дня світ відзначає Всесвітній день БДСМ. Подія, яка колись починалася як приватна ініціатива, давно переросла у глобальний інформаційний привід.

Більше ніж дата: 5 несподіваних фактів про свято БДСМ 24 липня

Наручники. Фото з відкритих джерел

Перший факт стосується вибору дати. Цифри 24 липня (24 на 7) обрані зовсім не випадково. Це пряме відсилання до концепції "24 на 7", яка у тематичній спільноті означає повне занурення у динаміку відносин та постійний обмін контролем між партнерами без вихідних.

Другий факт про геолокацію народження традиції. Засновником свята у 2003 році став Курт Вальтер Фішер, власник барселонського клубу Rosas Cinco. На той момент це був єдиний заклад такого формату в Європі, а сам засновник прагнув відкрити суспільству нормальне сприйняття цієї культури.

Третій факт полягає у просвітницькій місії. Подія створювалася не лише задля вечірок. Головна мета полягала у створенні майданчика для навчання, де ключовий акцент робиться на чіткій обопільній згоді, безпеці та правилах комунікації.

Четвертий факт підкреслює універсальність. БДСМ це не лише про біль чи підкорення. Спільнота об'єднує абсолютно різні напрямки, від психологічних рольових ігор до зв'язування, де більшість учасників шукають насамперед глибокий емоційний контакт.

П'ятий факт стосується легалізації та подолання стереотипів. Завдяки цій даті спільнота відкрила публічний діалог, що допомогло зменшити соціальну стигму, з якою роками стикалися люди з нетиповими вподобаннями.

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