logo_ukra

BTC/USD

105925

ETH/USD

3592.45

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля саморозвиток Життя стане кардинально іншим завдяки цій звичці: про що мова
commentss НОВИНИ Всі новини

Життя стане кардинально іншим завдяки цій звичці: про що мова

Яку маленьку звичку варто впровадити, щоб життя стало більш спокійним, щасливим і гармонійним

10 листопада 2025, 11:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Багато хто вважає, що щастя приходить разом із великими змінами: новою роботою, грошима, подорожами чи стосунками. Проте психологи пояснюють, що щасливі люди діють і мислять інакше. За словами експертів, достатньо розвинути одну просту звичку, яка здатна суттєво покращити життя, повернути внутрішній спокій і впевненість у собі.

Життя стане кардинально іншим завдяки цій звичці: про що мова

Фото: з відкритих джерел

Яка звичка допомагає змінити життя

Ця звичка — вдячність. На перший погляд, це може здатися буденним або навіть очевидним, але регулярне помічання позитивних моментів у житті запускає значні внутрішні зміни.

Вдячність:

·         Перемикає фокус з проблем на можливості.

·         Зменшує рівень тривожності та негативних думок.

·         Стимулює вироблення гормонів щастя — дофаміну та серотоніну.

·         Формує відчуття достатку навіть за непростих обставин.

Як привчитися до вдячності

Ранкові три "дякую" — щоранку називайте три речі, за які ви вдячні, навіть найпростішого: аромат кави, тепло дому, посмішка близької людини.

Щоденник вдячності — записуйте щовечора кілька подій, що зробили день кращим. З часом ви помітите, що позитиву в житті більше, ніж здається.

Особисті "дякую" — подяка іншим створює теплі взаємини та покращує спілкування.

Урок у кожній події — замість скарг шукайте, що можна винести з неприємних ситуацій. Такий підхід перетворює труднощі на досвід, а не на джерело болю.

Як зазначають експерти, саме вдячність здатна змінити сприйняття життя: вона робить день яскравішим, а внутрішній світ — більш гармонійним.

Портал "Коментарі" писав, що астрологи радять чотирьом знакам Зодіаку цього сезону звернути увагу на власний внутрішній стан, відмовитися від застарілих звичок і спрямувати свої сили туди, де вони відчуватимуть щире натхнення та задоволення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини