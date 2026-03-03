Вчені пояснили феномен: чому саме бабуся по маминій лінії стає найважливішою людиною для онуків

У багатьох родинах існує відчуття, що саме бабуся по материнській лінії займає особливе місце в житті онуків. Це не просто сентиментальна традиція – психологи, соціологи й навіть генетики знаходять цьому конкретні пояснення.

Чому бабуся по материнській лінії має особливий зв’язок з онуками – наукові та психологічні пояснення

По-перше, емоційний міст між поколіннями. Мама зазвичай є основною фігурою прив’язаності для дитини, особливо в перші роки життя. А її мама – бабуся – автоматично включається в цей тісний емоційний простір. Дитина відчуває бабусю як продовження маминої безпеки, а тому рівень довіри формується швидше й глибше.

По-друге, фактор часу та залученості. У багатьох сім’ях саме бабусі по материнській лінії частіше допомагають з доглядом за немовлям, сидять з дітьми, беруть участь у вихованні. Це формує щоденний контакт, який із роками перетворюється на міцний зв’язок. Частота спілкування безпосередньо впливає на глибину стосунків.

По-третє, психологічний аспект жіночої солідарності в родині. Між матір’ю та її матір’ю часто існує більш тісна комунікація щодо виховання дітей, ніж між невісткою та свекрухою. Це створює атмосферу узгодженості, без внутрішнього суперництва за роль у родині. Бабуся по маминій лінії частіше отримує доступ до внутрішнього життя сім’ї, а отже – стає активнішою учасницею розвитку онука.

Є й генетичний аспект. З біологічної точки зору, у випадку материнської лінії відсутні сумніви щодо спорідненості. Саме тому в еволюційній психології існує поняття "ефекту материнської бабусі" – теорії, що жінки підсвідомо інвестують більше ресурсів у дітей своїх доньок, ніж синів, через гарантований генетичний зв’язок.

Крім того, бабуся по маминій лінії часто стає джерелом історій про дитинство мами, формуючи відчуття спадкоємності поколінь. Дитина бачить, якою була її мама в дитинстві, і це створює глибше розуміння родинної історії. Саме через бабусю формується відчуття коріння та стабільності.

Важливим є і фактор безумовної любові. Бабусі, як правило, не виконують функцію жорсткого контролю чи дисципліни. Вони можуть дозволити більше тепла, ніж батьки, які відповідають за правила. Це створює для дитини простір емоційного розвантаження.

Соціологи також відзначають, що в кризові періоди – розлучення, переїзди, складні життєві обставини – саме бабуся по маминій лінії часто стає стабілізуючою фігурою. Вона підтримує не лише онуків, а й власну доньку, що додатково зміцнює сімейну систему.

Втім, важливо розуміти: значущість бабусі не визначається лише лінією спорідненості. Роль формується через участь, любов, увагу та реальний вклад у життя дитини. Але статистично й психологічно саме материнська бабуся часто опиняється в центрі родинного тяжіння.

У підсумку, бабуся по маминій лінії стає не просто родичкою, а емоційним фундаментом, який допомагає дитині відчувати стабільність, підтримку і безпечний тил у світі, що постійно змінюється.

