Після 60 — різні сценарії: чому чоловіки частіше прагнуть спільного життя, а жінки обирають свободу
commentss НОВИНИ Всі новини

Після 60 — різні сценарії: чому чоловіки частіше прагнуть спільного життя, а жінки обирають свободу

Соціологи пояснюють, чому в зрілому віці чоловіки частіше ініціюють спільне проживання, тоді як жінки цінують автономність і не поспішають знову вести спільний побут.

16 лютого 2026, 16:07
Автор:
Проніна Анна

Після 60 років підхід до стосунків суттєво змінюється. Якщо в молодості шлюб чи спільне життя часто сприймаються як соціальна норма, то в зрілому віці рішення будуються на досвіді, особистому комфорті та відчутті свободи. І статистика показує: чоловіки після 60 значно частіше прагнуть жити разом із партнеркою, тоді як жінки обережніше ставляться до такого кроку.

Після 60 — різні сценарії: чому чоловіки частіше прагнуть спільного життя, а жінки обирають свободу

Кохання без штампа: що змінюється у стосунках після 60 років

Соціологи пояснюють це кількома чинниками.

По-перше, жінки в середньому живуть довше і нерідко мають досвід тривалого шлюбу, догляду за родиною та ведення побуту. Після втрати партнера або розлучення багато хто не готовий повертатися до ролі основної відповідальної за домашнє господарство. Для них нові стосунки — це спілкування, підтримка, емоційна близькість, але не обов’язково спільна кухня й розподіл рахунків.

По-друге, жінки в цьому віці частіше мають сформоване соціальне коло, власні інтереси та звичний ритм життя, який вони не хочуть змінювати. Вони вже навчилися жити самостійно й відчувають цінність особистого простору.

Натомість для чоловіків ситуація часто інша. Після 60 багато хто стикається з самотністю, особливо після втрати дружини. Дослідження показують, що чоловіки гірше адаптуються до самостійного побуту та частіше відчувають потребу в постійній партнерці поряд. Спільне проживання для них — це не лише про кохання, а й про комфорт, турботу та відчуття стабільності.

Є і психологічний аспект. Чоловіки частіше ототожнюють стосунки зі спільністю простору, тоді як жінки розділяють поняття близькості та співжиття. Для багатьох жінок після 60 достатньо емоційного контакту без щоденного побутового навантаження.

Окрему роль відіграє економічний фактор. У багатьох країнах пенсійні виплати, спадкові питання та юридичні нюанси можуть ускладнювати повторний шлюб або спільне проживання. Жінки частіше зважують ці ризики.

Водночас експерти наголошують: тенденція не означає правило для всіх. Сучасне покоління людей 60+ дедалі активніше будує стосунки за власними правилами — від окремого проживання з регулярними зустрічами до повноцінного повторного шлюбу.

Головний висновок простий: після 60 стосунки стають не про обов’язок, а про вибір. І цей вибір у чоловіків і жінок часто різний.

Читайте також в "Коментарях", що таке кармічні стосунки і які їх ознаки.



