Головна Новини Дозвілля відносини Чому нас так тягне до колишніх: чи варто повертатися в минулі стосунки
Чому нас так тягне до колишніх: чи варто повертатися в минулі стосунки

Стосунки рідко закінчуються одним клацанням. Навіть після розриву думки й емоції можуть тримати так, що хочеться повернути все назад. Comments.ua пояснив, чому так відбувається

27 листопада 2025, 22:48
Автор:
Ткачова Марія

Чому люди повертаються до колишніх

Чому нас так тягне до колишніх: чи варто повертатися в минулі стосунки

Повернення в минулі стосунки до колишній

Найчастіше справа не в "великому коханні". Працють зовсім інші механізми.

1. Витрачений час і сили

Наш мозок чіпляється за те, у що ми вже вклалися: роки життя, нерви, гроші, енергію.

Навіть якщо стосунки були болючими, нестабільними або "так собі", сам факт, що ти вкладався, автоматично піднімає їхню "цінність" у твоїй голові. Через це минуле постійно тягне назад.

2. Дофамінові "американські гірки"

Якщо стосунки були як качелі: то ейфорія, то провал, — це створює сильну хімічну прив’язаність.

Коли після болю раптово прилітає "медовий місяць", мозок отримує потужний викид дофаміну й ендорфінів. І потім хоче знову саме цього "кайфу після жаху" — навіть якщо ціною стають токсичні стосунки.

3. Болісна залежність 

У співзалежних стосунках один партнер буквально розчиняється в іншому.

У контрзалежних – навпаки, людині страшно бути по-справжньому близькою, вона постійно тримає дистанцію.

Корені і того, і іншого часто в дитинстві: коли батьки не давали відчуття безпеки, прийняття, захисту. Так формується спотворена прив’язаність — і вже в дорослому житті це перетворюється на залежність від стосунків, які важко відпустити, навіть якщо вони руйнівні.

4. Страх самотності

"Треба триматися за будь-які стосунки, аби не бути самотнім",

"якщо розійдешся – нікого більше не зустрінеш"

— такі установки з дитинства й оточення в’їдаються дуже глибоко.

Через це людина відчуває провину за сам розрив. Ця провина може бути настільки задушливою, що простіше повернутись у старі стосунки, ніж витримати внутрішній дискомфорт.

5. Невміння уявити, що може бути інакше

Якщо з дитинства ти бачив лише один формат стосунків (крик, образи, мовчазна холодність, зрада, приниження) — мозок записує це як норму.

І навіть у дорослому віці людина щиро може не знати, що бувають інші — спокійніші, здорові, без постійного болю.

Тоді повернення до колишніх — це не про любов, а про "я іншого просто не бачив/ла".

Чи варто починати знову

Тут без самообману — потрібен чесний аналіз.

1. Зрозумій, чому ви розійшлися

Причина розриву — головна підказка.

Це могли бути:

• несумісність цінностей;

• зрада;

• насилля (емоційне, фізичне, фінансове);

• третя людина;

• постійні конфлікти;

• або зовнішні обставини (переїзд, війна, криза, сімейний тиск).

Якщо причина — токсична поведінка, яка не змінена й не усвідомлена — повернення лише повторить той самий сценарій.

2. Оцініть, чи справді ви змінилися

Міф "люди не змінюються" — частково брехня. Люди можуть змінюватися, якщо самі цього хочуть і справді працюють над собою.

Питання тут не "чи пройшов час", а:

• чи він/вона усвідомив(ла) свої помилки;

• чи ти побачив(ла) реальні зміни, а не красиві слова;

• чи ти сам/сама по-іншому реагуєш, ставиш кордони, розумієш свої потреби.

Не варто підходити до колишнього/колишньої з установкою "я ж його/її знаю". Ви обидва вже інші — і це може бути як в плюс, так і в мінус.

3. Проясніть невирішені питання

Мова не про "зʼясування стосунків на підвищених тонах", а про спробу розібратися:

• що реально зламалося;

• чи готові ви це змінювати;

• які умови для цього потрібні.

Тут важливо:

- не терпіть те, що суперечить вашим базовим принципам;

- не погоджуйтесь на менше, ніж вам потрібно, тільки щоб "не бути самими".

4. Дай собі чесну відповідь: НАВІЩО

Запитай себе:

"Я хочу повернутись саме ДО НЬОГО/НЕЇ — чи просто хочу назад у звичну зону?"

Якщо всередині тиша й порожнеча, а відповідь типу:

• "бо страшно починати з нуля"

• "бо раптом іншого не буде"

• "бо всі вже в парах, а я ні"

— це не про здоровий вибір. Це про страх і звичку, а не про любов і перспективу.

5. Проаналізуй, що ти відчував/ла в тих стосунках

Здорові стосунки — це не постійний кайф. Це:

• базовий спокій;

• довіра;

• відчуття безпеки;

• розуміння, що партнер — "своє" і поруч із ним легше, а не важче.

Якщо цього ніколи не було — з чого б раптом це зʼявилося вдруге? Якщо це було, але зламалося після конкретної події — іноді це можна відновити, якщо обидва готові працювати.

Як не наступити на ті самі граблі 

Якщо ви все ж вирішили спробувати ще раз, важливо не робити вигляд, що минулого не було.

•  Сприймайте це як нові стосунки, але з урахуванням досвіду. Не стирай історію, але й не живи тільки нею.

• Домовтеся по-новому. Що для кожного ок, а що — ні. Які кордони. Які очікування. Що категорично неприйнятно.

• Дотримуйтесь домовленостей. Саме так росте довіра — не від обіцянок, а від конкретних дій.

Не поспішайте. Дайте час побачити, як людина поводиться не тільки на словах і в перші романтичні тижні.

• Будьте чесними з собою. Якщо ти бачиш, що все йде по старому сценарію — краще вийти раніше, ніж знову розбити себе об ті самі стіни.

• Слухай себе, а не інших. Ні подруги, ні мама, ні "люди скажуть" не мають жити з цією людиною — жити будеш ти.


Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Люди стають по-справжньому дорослими значно пізніше, ніж прийнято вважати. Згідно з американо-британським дослідженням, мозок дозріває до дорослого стану приблизно у 32 роки. До цього моменту його розвиток більше нагадує підлітковий етап.



Джерело: https://vtkosnova.com/uk/chomu-povertayutsya-do-kolishnih/
