Ви ніколи не їли такої капусти: цей секретний рецепт підкорить усю вашу родину

Якщо ви думаєте, що капуста — це нудно, настав час переглянути свої переконання. Запечені стейки капусти стають справжнім хітом на столі, а правильне приготування здатне перетворити звичайний овоч на кулінарний делікатес.

Запечені стейки капусти, які вразять смаком навіть найвибагливіших гурманів

Почнемо з базового варіанту: великі стейки білокачанної капусти нарізають товщиною 2–3 см, щоб листя трималося разом. Потім стейки щедро змащують олією, змішаною з сіллю, перцем, паприкою та сушеними травами за смаком. Ця проста комбінація спецій створює насичений аромат і гарну золотисту скоринку після запікання.

Капусту викладають на деко, застелене пергаментом, і відправляють у духовку, розігріту до 180–200°C на 20–30 хвилин. За цей час страва набуває апетитного золотистого кольору та зберігає соковитість.

Але для тих, хто любить неймовірно ніжну капусту, існує "пічний" варіант. Капусту розрізають на великі четвертини, щільно укладають у чавунець або товстостінну каструлю, додають трохи води і накривають кришкою. Запікають при 150°C протягом 4 годин, а потім залишають у духовці до повного охолодження. Результат — майже кремова текстура, насичений смак і аромат, який буквально тане в роті.

Щоб урізноманітнити страву, можна додати часник до олії, полити готову капусту соєвим соусом або лимонним соком, приправити гірчицею в зернах. Подача з йогуртово-гірчичним соусом, маринованими огірками або свіжою зеленню робить стейк капусти стравою ресторанного рівня навіть вдома.

Головний секрет — правильний вибір товщини стейків, спецій та режиму запікання. Завдяки цьому капуста залишається хрусткою на краях і ніжною всередині, а звичайний овоч перетворюється на яскраву кулінарну зірку.

Цей метод підходить як для повсякденного обіду, так і для святкового столу. Він простий, швидкий і водночас готує капусту так, що ніхто не здогадається, що це звичайний білокачанний овоч. Спробуйте сьогодні — і ваші домашні будуть просити добавку!

