Секрет у чашці: цей інгредієнт у каві може різко покращити пам’ять

Проніна Анна
Кава давно стала невід’ємною частиною щоденного життя мільйонів людей. Однак разом із бадьорістю вона часто приносить і неприємні ефекти – різкий сплеск енергії, нервозність, тремтіння рук і подальший спад сил. Але тепер з’явився новий тренд, який обіцяє змінити все. Достатньо додати один незвичний інгредієнт – і звичайна кава перетворюється на напій для мозку.
Додаєш це в каву – і мозок працює краще: новий тренд, який здивував навіть лікарів
Як повідомляють "Коментарі", про це пише WP kuchnia. Йдеться про функціональні гриби, які вже активно використовують у сучасному харчуванні.
Основою нового тренду стали адаптогенні гриби – природні речовини, які допомагають організму краще справлятися зі стресом.
Найчастіше використовують:
Lion’s Mane (сопловик їжаковий) – гриб, який пов’язують із покращенням пам’яті
Cordyceps (кордицепс) – природний стимулятор енергії
Це не кулінарні гриби зі звичних страв і не психоактивні речовини, а спеціальні екстракти, які застосовують у медицині та харчуванні.
Головна перевага – стабільна енергія без різких спадів, які зазвичай виникають після звичайної кави.
Експерти пояснюють, що Lion’s Mane стимулює вироблення так званого фактора росту нервів.
Це допомагає покращити пам’ять, швидше засвоювати інформацію і позбутися “мозкового туману”.
У свою чергу, кордицепс впливає на енергетичні процеси в клітинах і підвищує витривалість.
У результаті:
– концентрація стає глибшою
– розум довше залишається ясним
– зникає різкий “відкат” після кофеїну
Цей підхід – не нова вигадка, а адаптація традицій східної медицини до сучасного життя.
Люди все частіше шукають способи підвищити продуктивність без шкоди для нервової системи, і саме тому така кава набирає популярності.
Є кілька варіантів:
– купити готову каву з екстрактами грибів
– або додавати порошок самостійно
Рекомендована доза – приблизно пів чайної ложки на чашку.
Щоб посилити ефект, радять додавати трохи жиру – наприклад, MCT-олію або топлене масло.
Це покращує засвоєння корисних речовин і робить напій більш насиченим і кремовим.
Попри популярність, експерти радять підходити до таких новинок обережно й враховувати індивідуальні особливості організму.
Втім, інтерес до таких рішень зростає, і вони вже виходять за межі нішевого продукту.
Звичайна кава поступово перетворюється на функціональний напій, який може впливати не лише на енергію, а й на роботу мозку.
