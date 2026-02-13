П’ятниця, 13-те: день, який бояться мільйони – що категорично не можна робити і як “перехитрити” невдачу

П’ятниця, 13-те – дата, яка десятиліттями викликає тривогу, інтерес і хвилю забобонів. Для когось це звичайний день у календарі, а для інших – символ невдачі, містики та прихованих загроз. Звідки взявся цей страх і чи варто його боятися?

П’ятниця 13-те – забобони, ритуали, прикмети та несподівані факти про наймістичнішу дату року

Корені забобону сягають глибокої давнини. У християнській традиції 13 вважається “зайвим” числом – на Таємній вечері було 13 осіб, і саме після неї відбулися трагічні події. П’ятниця також асоціюється з розп’яттям Христа. Поєднання цих двох факторів створило містичний тандем, який з роками обростає легендами.

У багатьох країнах існує страх перед числом 13 – явище навіть має назву трискайдекафобія. У готелях часто немає 13-го поверху, а в літаках – 13-го ряду. Проте цікаво, що в деяких культурах це число, навпаки, вважають символом сили та трансформації.

Що не можна робити у п’ятницю, 13-го

Згідно з народними прикметами, у цей день не рекомендують:

– починати великі фінансові справи або підписувати важливі угоди;

– вирушати в далекі подорожі без нагальної потреби;

– позичати або брати гроші в борг;

– стригти волосся чи нігті – вважається, що це “зрізає” удачу;

– сваритися або з’ясовувати стосунки, бо конфлікти можуть затягнутися надовго.

Також існує повір’я, що розбите дзеркало саме цього дня подвоює негативну енергію, а чорна кішка на дорозі – знак бути особливо уважним.

Що можна і навіть варто робити

Попри похмуру репутацію, езотерики переконують: п’ятниця, 13-те – ідеальний день для очищення та оновлення.

– позбутися старих речей і непотрібного мотлоху;

– завершити справи, які давно відкладалися;

– провести день у тиші або медитації;

– записати свої страхи на папері та символічно спалити їх.

Вважається, що будь-яка внутрішня робота цього дня має подвійну силу, адже енергія дати сприяє трансформації.

Ритуали на удачу

Наші предки вірили, що захиститися від негараздів можна простими діями. Наприклад:

– покласти в кишеню дрібну монету “на щастя”;

– тричі постукати по дереву, якщо почули щось тривожне;

– запалити свічку ввечері та подумки подякувати за все хороше.

Деякі традиції радять носити цього дня одяг світлих відтінків або мати при собі маленький оберіг.

Чи є реальні підстави боятися

Психологи зазначають, що страх перед п’ятницею, 13-м часто є самонавіюванням. Якщо людина очікує невдачі, вона підсвідомо фокусується на будь-яких дрібних проблемах. Це створює ефект “підтвердження страху”.

Водночас статистика не доводить, що саме цього дня трапляється більше катастроф чи аварій. Тож багато що залежить від власного налаштування.

П’ятниця, 13-те – це передусім культурний феномен, який поєднує вірування, історію та психологію. І якщо ставитися до нього з іронією та обережністю, цей день може стати не фатальним, а навіть символічним стартом змін.

