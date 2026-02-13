П’ятниця, 13-те: день, який бояться мільйони – що категорично не можна робити і як “перехитрити” невдачу

Рубрики
П’ятниця, 13-те – дата, яка десятиліттями викликає тривогу, інтерес і хвилю забобонів. Для когось це звичайний день у календарі, а для інших – символ невдачі, містики та прихованих загроз. Звідки взявся цей страх і чи варто його боятися?
П’ятниця 13-те – забобони, ритуали, прикмети та несподівані факти про наймістичнішу дату року
Корені забобону сягають глибокої давнини. У християнській традиції 13 вважається “зайвим” числом – на Таємній вечері було 13 осіб, і саме після неї відбулися трагічні події. П’ятниця також асоціюється з розп’яттям Христа. Поєднання цих двох факторів створило містичний тандем, який з роками обростає легендами.
У багатьох країнах існує страх перед числом 13 – явище навіть має назву трискайдекафобія. У готелях часто немає 13-го поверху, а в літаках – 13-го ряду. Проте цікаво, що в деяких культурах це число, навпаки, вважають символом сили та трансформації.
Згідно з народними прикметами, у цей день не рекомендують:
– починати великі фінансові справи або підписувати важливі угоди;
– вирушати в далекі подорожі без нагальної потреби;
– позичати або брати гроші в борг;
– стригти волосся чи нігті – вважається, що це “зрізає” удачу;
– сваритися або з’ясовувати стосунки, бо конфлікти можуть затягнутися надовго.
Також існує повір’я, що розбите дзеркало саме цього дня подвоює негативну енергію, а чорна кішка на дорозі – знак бути особливо уважним.
Попри похмуру репутацію, езотерики переконують: п’ятниця, 13-те – ідеальний день для очищення та оновлення.
– позбутися старих речей і непотрібного мотлоху;
– завершити справи, які давно відкладалися;
– провести день у тиші або медитації;
– записати свої страхи на папері та символічно спалити їх.
Вважається, що будь-яка внутрішня робота цього дня має подвійну силу, адже енергія дати сприяє трансформації.
Наші предки вірили, що захиститися від негараздів можна простими діями. Наприклад:
– покласти в кишеню дрібну монету “на щастя”;
– тричі постукати по дереву, якщо почули щось тривожне;
– запалити свічку ввечері та подумки подякувати за все хороше.
Деякі традиції радять носити цього дня одяг світлих відтінків або мати при собі маленький оберіг.
Психологи зазначають, що страх перед п’ятницею, 13-м часто є самонавіюванням. Якщо людина очікує невдачі, вона підсвідомо фокусується на будь-яких дрібних проблемах. Це створює ефект “підтвердження страху”.
Водночас статистика не доводить, що саме цього дня трапляється більше катастроф чи аварій. Тож багато що залежить від власного налаштування.
П’ятниця, 13-те – це передусім культурний феномен, який поєднує вірування, історію та психологію. І якщо ставитися до нього з іронією та обережністю, цей день може стати не фатальним, а навіть символічним стартом змін.
