95 фактів про чоловіків, після яких ви скажете: “та це ж правда!”

Чоловіків часто називають “з іншої планети”, але що, якщо їх можна просто… розкласти по фактах? Виявляється, поведінка, звички та навіть дивні реакції мають цілком логічні пояснення – і вони вже давно зібрані в один великий список.

Енциклопедія чоловіків: 95 фактів, які пояснюють усе – від дивної логіки до поведінки в стосунках

Як повідомляють "Коментарі", про це пише портал "Хочу", який опублікував факти про чоловіків, що допомагають зрозуміти їхню природу і нарешті перестати дивуватися їхнім вчинкам .

Чому цей список “залітає” в мережі

Ці факти не просто розважальні – вони болісно точні. Частина з них пояснює поведінку у стосунках, частина – фізіологію, а деякі виглядають як пряме попадання в реальність.

Ось повний список:

Усім представникам сильної статі подобається похвала і лестощі. Чоловіки дуже легко вірять у компліменти. Чоловіки мовчать, коли жінки говорять дурниці. І навіть коли говорять розумні речі – теж мовчать. Чоловік буде готувати лише в крайньому випадку. Більше половини холостяків до 25 років живуть з батьками. Більше 50% чоловіків мають “типаж”, але закохуються в різних. Найбільше онлайн-покупок роблять самотні чоловіки. Накачані чоловіки частіше не шукають серйозних стосунків. Більшість мають 3–6 партнерок до серйозних стосунків. Чоловіче серце б’ється повільніше. Чоловіки частіше мають дальтонізм. Метаболізм швидший на 10–15%. Шкіра товстіша приблизно на 25%. Моргають рідше. Краще переносять холод. Ген облисіння передається по материнській лінії. Краще орієнтуються в просторі. У стресі шукають рішення, а не розмову. Краще бачать вдалину, гірше – деталі поруч. Частіше хропуть. Гірше чують високі частоти. Краще пам’ятають цифри, ніж дати. Вищий поріг болю. Частіше ризикують. Можуть ігнорувати шум. Рідше посміхаються. Брешуть частіше. Витрачають менше часу на одяг. Дружба базується на діях. Цінують компліменти за досягнення. У стресі “йдуть у себе”. Люблять жарти як спосіб домінування. Рідше вибачаються. Ходять у магазин за конкретним. Сучасні батьки більше часу проводять із дітьми. Їдять більше м’яса. Менше відчувають гіркий смак. Швидше зневоднюються. Часто приховані ласуни. Люблять гостру їжу. Обирають білкову їжу. Гірше розрізняють аромати. Їдять швидше. Витрачають 3500 годин на гоління. Часто дивляться спорт. Люблять техніку. Частіше засинають перед телевізором. Авто – символ статусу. Менше користуються косметикою. Люблять нон-фікшн. “Чисто” – коли не видно сміття. Люблять інструменти. Риболовля – медитація. Живуть менше за жінок. Більше часу проводять на YouTube. Середній зріст збільшився. Можуть стати батьками в дуже пізньому віці. Багато винаходів створені чоловіками. Ґудзики праворуч – історична причина. Люблять синій колір. Одружені заробляють більше. Рідше плачуть. Менша чутливість пальців. Люблять подорожі наодинці. Проявляють любов діями. Часто носять кепки при облисінні. Раді ініціативі жінки. Не вміють зберігати секрети. Вважають себе хорошими. Більшість хоче серйозних стосунків. Не видаляють контакти колишніх. Говорять про спорт і техніку. Швидше вступають у нові стосунки. Менш сентиментальні. Молоді – більш імпульсивні. Люблять компліменти. Впевненість формується з дитинства. Люблять жіночий голос. Швидко забувають. Для холостяків важлива думка друзів. Можуть носити шкарпетки кілька днів. Не розуміють натяків. Іноді брешуть, щоб не образити. Люблять усмішку жінки. Цінують обличчя більше за фігуру. Не люблять розмови про колишніх. Хочуть знайомства з батьками. Люблять дотики. Цінують охайність. У коханні можуть губитися. Перше враження оманливе. Мають сильну фантазію. Баланс чоловіків і жінок майже рівний. Закохані не помічають недоліків.

Чому це варто знати

Цей список не про стереотипи – це про спробу пояснити поведінку, яка часто здається нелогічною.

І головне відкриття просте: чоловіки не складні – вони просто інші. І коли це прийняти, багато речей у стосунках стають значно зрозумілішими.

