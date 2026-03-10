Ярий часник навесні: коли садити, щоб був рекордний урожай

Ярий часник відомий м’якшим смаком і підвищеною стійкістю до хвороб, тому стає все популярнішим серед садівників. Щоб виростити здорові та сильні рослини, важливо не лише правильно доглядати за ними, а й обрати оптимальний час для посадки. Підготовка ґрунту та посадкового матеріалу відіграє ключову роль у формуванні щедрого врожаю.

Фото: з відкритих джерел

Який часник садять навесні

Для весняного посіву використовують саме ярий часник. З великих здорових головок відбирають окремі зубчики середнього або великого розміру. Ідеально підходять щільні та цілі зубчики без пошкоджень і ознак хвороб. Бажано, щоб головки мали не менше п’яти зубчиків, оскільки це сприяє сильнішому розвитку рослини.

Коли садити часник

Температура ґрунту – головний орієнтир для посадки. Найкраще висаджувати часник, коли земля прогріється до +5°C. У таких умовах зубчики швидко вкорінюються і починають рости. Зазвичай оптимальний час припадає на початок або середину квітня, але в теплі роки посадку можна проводити вже наприкінці березня. Важливо не затягувати, інакше коренева система сформується слабшою.

Підготовка посадкового матеріалу

Перед висаджуванням зубчики сортують за розміром – великі дають сильніші рослини. Для активнішого укорінення їх можна охолодити у холодильнику на тиждень або трохи більше, а потім залишити при кімнатній температурі. Також рекомендують прогріти зубчики кілька годин у теплому місці або у воді близько 40°C. Щоб уникнути хвороб, зубчики дезінфікують у слабкому розчині марганцівки 20-30 хвилин.

Вибір місця для посадки

Часник любить сонце і не переносить затінку. Грядка має бути захищеною від сильного вітру, а ґрунт – пухким, легким і добре дренованим. Перед посадкою землю перекопують на ~30 см і вносять перегній або компост. Найкраще садити часник після бобових культур, капусти або зелені, а уникати посадки після цибулі, картоплі чи попереднього часнику.

Технологія посадки

Ґрядку розпушують і формують рядки глибиною 3–4 см із відстанню 20–30 см між ними. Зубчики розміщують на 8 см один від одного, великі – трохи рідше, після чого присипають ґрунтом шаром до 2 см. Після поливу можна мульчувати. Перші сходи з’являються через 10–14 днів, під час росту важливо розпушувати міжряддя та підтримувати помірну вологість, поливаючи при недостатніх опадах раз на тиждень.

Ярий часник, посаджений навесні за цими правилами, дає сильні рослини, які менше хворіють і забезпечують щедрий врожай.

